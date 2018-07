Von Marion Stinze

Weihnachtsmänner überall! Auf dem Packpapier für die Geschenke, auf Ansichts- und Glückwunschkarten und schließlich auch in den Theatern! Vierzehn Bühnen allein in Hamburg, Hunderte in ganz Deutschland haben den Weihnachtsmann in diesen Tagen engagiert, damit er nach alter Tradition die Kinder das Freuen und das Fürchten, das Jubeln und Sichängstigen lehre. Er kommt nicht allein: Die Gestalten aus den deutschen Märchen, die – auf Weihnachtsmärchen frisiert – den Text liefern, begleiten ihn: das gute Schneewittchen, eben noch in zartweißem Kleidchen, von bärtigen Zwergen umringt auf blumiger Waldwiese (hinter ihm, in den Kulissen, tirilieren die Vöglein), und gleich darauf fallen die ersten Schneeflocken, und weiter der alte Knecht Ruprecht, durch das dichte Unterholz brechend und schelmisch mit der vergoldeten Rute drohend. Aber es kommen noch mehr: König Drosselbart, Schneeweißchen und Rosenrot, Aschenputtel und viele andere bevölkern die Bühnen. Es sind Legenden und Gestalten, die unsere Re-educators grausam nennen. Und doch können sie diesmal zufrieden sein: Märchen, weihnachtlich, geputzt, sind harmlos wie Limonade. Seht nur den Weihnachtsmann, der totsicher am Ende des Stückes erscheint in zobelbesetztem, rotwallendem Mantel, knarrenden Stiefeln und weißem Bart: sein Lächeln ist milde, und seine Nase, die von der beschwerlichen Fahrt durch den Weltenraum winterlich gerötet ist, strahlt Güte aus...

In diesen, kaum wechselnden Bahnen bewegen sich die alljährlichen Weihnachtsmärchen, differenziert nur in dem jeweiligen Aufgebot der himmlischen Heerscharen, kleiner, meist blonder Engel mit künstlich gelockten Haaren, variierend nur in den völlig unmotiviert und en pasant eingestreuten Zwischenspielen wie Hasenballetten, Duetten, zwischen Weihnachtsmann und Publikum oder Kaspertheater. Und dennoch: Die Augen der Kinder strahlen. Andächtig begleitet? sie das arme Schneewittchen auf seinem Weg, warnen es angstvoll, wenn die böse Stiefmutter naht, bewachen schluchzend mit den Zwergen den gläsernen Sarg, lassen die Stiefmutter in glühenden Pantoffeln tanzen und wissen: wenn schließlich der Weihnachtsmann kommt, wird alles gut, und die Welt stehe in einem Flitterglanz, den nur die Spötter „kitschig“ nennen dürfen ...

Aber ist es überhaupt möglich, ein Weihnachtsmärchen anders als in solchem „Glanz“ zu spielen? Der „Guckkasten“ – das Kindertheater in Hamburg – versucht es. Gewiß: Die Zutaten des gängigen Kitschs, Kinderballett und Flimmerpracht, sind hier sorgfältig vermieden, und die Englein haben keine ondulierten Locken. Sogar dem Weihnachtsmann wurde der Zutritt zur Bühne verwehrt, und das Ganze endet als Krippenspiel im Stall des gutherzigen Wirtes zu Bethlehem. Doch die Kinder blieben stumm.

Während der „Guckkasten“ gegen alle Grausamkeiten im deutschen Märchen plädiert – als da sind das Tanzen in glühenden Pantoffeln, das Verbrennen einer bösen Hexe –, zeigt er in diesem Spiel den Diener des Königs Herodes, wie er, vor Reue knirschend, dem bösen König ein blutiges Schwert präsentiert, mit dem er tausend unschuldigen Kindern den Kopf abschlug. Der Tod, ganz realistisch dargestellt, richtete seinen Speer auf des Königs Herz, und ein feuerroter Teufel, der allerschlimmste Schimpfworte ausstößt, konnte selbst ausgewachsenen Sündern Angst und Schrecken bereiten. Und wie ängstlich waren erst die Kinder da! Und ein Erwachsener sagte, als er mit seiner, trotz des versöhnenden Schlußbildes, gänzlich verstörten kleinen Tochter das Theater verließ: „Wir erziehen unsere Kinder das ganze Jahr. Müssen sie auch noch im Weihnachtsmärchen erzogen werden?“ ...

Nein, so geht es nicht. Wir alle sahen einmal unsere alten weihnachtlich „verkitschten“ Märchen gern und freuten uns abgründig, wenn endlich nach aller märchenhaften Müh und Plag Knecht Ruprecht auf der Bühne zum Greifen nahe vor uns stand. Und die allzu Besorgten, die fürchten, daß wir in unseren Kindern „durch Vortäuschung eines falschen Glanzes Illusionen erwecken, die sich in keiner Weise mit der Ärmlichkeit und Kargheit unseres Lebens in Beziehung bringen ließen“ – haben sie schon einmal darüber nachgedacht, ob nicht ein tiefer realistischer Sinn dahintersteht, wenn der Mensch sich für ein paar Tage – nämlich für die Weihnachtszeit – das große Weihnachtsmärchen vorspielt, mit dem großen Traum eines von Liebe geleiteten Lebens? Und das ist sicher eine viel größere Illusion als ein polternder Weihnachtsmann, umgeben von strahlenden Engelchen ...