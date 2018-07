Von Christian Urhammer

In die Marsch verschlagen zu sein erscheint manchen Flüchtlingen als ein besonders schweres Schicksal. Sie verstehen weder Land noch Leute und fühlen sich in dieser herben Umwelt Unglücklich. Die Monotonie der Landschaft und ihre abstoßenden Menschen fressen ihnen die Seele leer, so sagen sie. Man kann sogar in diesem Land zwischen Wasser und Erde aufgewachsen sein, und dennoch bleibt es einem, wenn man nicht schon von Generationen her hier eingewurzelt ist, lange fremd. Unentrinnbar sieht man sich, wie von einem Polypen gehalten, der zähen, saugenden Wassererde ausgeliefert. Sie nimmt einem den Schwung der Seele. Langsam versöhnt man sich mit ihr, und sie schenkt einem dann wohl ihre wunderbare Ausgeglichenheit und Folgerichtigkeit. Es ist eine stetige Welt und ihre Menschen sind stetige Menschen, sind durch und durch konservativ. Man lernt sie – unter Opfern zwar – verstehen.

Alles ist hier gemessen und überschaubar. Es ist ein pedantisches und unkompliziertes Land; und so sind seine Menschen. Die monotone Disziplin dieses bitterherben Meerlandes dort draußen hinter den Deichen bietet keine anderen Formen als die abstrakten Linien der Kanalisation, die die Äcker mathematisch genau aufteilen. Dieses unromantische Land wagt weder einen ausgelassenen Sprung zum Hügel, noch versteckt es ein Geheimnis hinter waldigen Säumen. Nichts Täuschendes birgt es. Nichts Gleißnerisches zeigt es. Es tarnt sich nicht. Kaum schmückt es sich. Zugetan ist diesem Land doch nur, wer mir ihm verwachsen ist; und da bedarf es der Verführung nicht. Sachlichkeit und Maßhalten ist sein Wesen. Nackt liegt es da, offen und verblüffend ehrlich, schroff fast in seiner Unmittelbarkeit. Hier gibt es keine Überraschungen, keine Überrumpelungen aus Winkeln, Schluchten und Schneisen. Es ist ein gezähmtes Land. Nichts Unvorhergesehenes kann sich dem Menschen nahen. Der Mensch sieht hier alles aus langer Sicht herankommen. Hier herrscht das Gesetz der Stetigkeit. Das sture Harren macht die Menschen verhalten. Sie brauchen nicht durch Wendigkeit dem Augenblick gegenüber zu bestehen. Hier bedarf es keiner plötzlichen Umstellungen. So ist der Mensch der Marschen kein Augenblicksmensch. Er hat Abstand von den Dingen. Er verharrt innerlich stets in Fernen, auch zeitlich. Kein Augenblick und keine Höhen reißen ihn empor. Er ist nicht beweglich und anpassungsfähig, er tut kein? Sprünge und kommt niemandem entgegen. Er bleibt in absoluter Reserve und verharrt in seiner Welt, die eine Welt des Ichs ist.

Gedämpft und weltfern, wie seine horizontale Landschaft, ohne die laute und packende Geste der vertikalen Welt, so entfaltet sich seine auf seinen Horizont beschränkte schwerfällige Seele. Das Wesen der Landschaft ist sein Wesen. Das Wesen einer Landschaft aber ist ihre Gestalt und sie trägt der Kreatur, die in ihr lebt, die gestaltenden Stimmungen zu. Ob ihr Laut an Bergwänden lebhaft echot oder geruhsam in grenzenloser Weite versickert, daß sie schweigend der Ferne nachsinnen muß, das ist ein zweierlei Geschick der menschlichen Seele. Bin ich in der Welt der Berge und Wälder stets in Zwiesprache mit etwas Gegenständlichem, so ist Einsamkeit die Quelle flachländischen Erlebnisses. Abseits von mir werden die Konturen schnell schemenhaft und wesenlos. Nichts bleibt wuchtig vor mir bestehen. Hier bleibt der Mittelpunkt der Welt das Ich, ringsum ist unfaßbare Unendlichkeit. Nähe kann diese Seelen ersticken. In ihnen thront nicht das kollektive Wir, sondern das kosmische Ich. Der Zenit ist näher als der Horizont. Alle Umweit ist fern. Fast lebt man hier im Himmelsraum, in dem die nächste Umwelt bereits zerfließt. Hier ist der Mensch auf sich gestellt, hier sinnt und plant er nach „eigener Fasson“. Das ist die eine Quelle seiner Unnahbarkeit: es ist sein horizontales Schicksal.

Die andere Quelle seiner Verschlossenheit und seelischen Starre möchte ich sein „abstraktes“ Schicksal nennen. Seine Landschaft ist keine gewachsene Natur, sie ist „gestaltet“, von ihm selbst gemacht. Hier ist für die Idylle freier Gottesnatur kein Raum, denn nichts ist gottgegeben, nichts war von Anfang an, nicht einmal das Gesicht seiner Marschlandschaft. Er, der Mensch der Marschen, zwang seiner Landschaft ihr Gesicht auf, ein Gesicht menschlicher Zwecke. Er zerschnitt das ursprüngliche Bild von Wasser und Schwemmerde durch unzählige Wasserkanäle und Gräben, zergliederte mathematisch genau den schwerenTonboden in Äckerstreifen, die nun Wulst an Wulst daliegen, ein Stück gebändigte Natur. Dieses Land hier hat nicht das Spiel der Natur frei geschaffen, sondern der planende, wollende Mensch. Diese Erde ist sein Werk, sie gehört ihm durch seiner Hände Arbeit und seines Geistes Planung. Deshalb auch hütet der Marschbauer sein Stück gebändigte Erde eifersüchtig vor dem Fremden. Hier hat niemand etwas zu suchen, der sich nicht ihm und seiner Erde beugen will. Er überläßt den Fremden in seiner Landschaft sich selbst. Mag der Mensch der Wälder und Hügel da anderer Mentalität sein: dort hat die Natur die Erde in ihrer jetzigen Gestalt frei gegeben und mag so auch ihre Lieblichkeit nehmen, wer sich zu ihr findet, mag sich an ihr erfreuen, wer will. Wer aber in die Marsch eindringt! ist in der Tat ein Eindringling. Hier will die Freude an der Landschaft erst verdient sein. So gönnt der Marschbewohner dem Zaungast von seiner Erde selbst nicht einmal den Schimmer der Schönheit, denn auch sie hat er allein erzeugt. Da mag der Fremde sich oft hilflos in diesem abweisenden Land ausnehmen und der eingewiesene Flüchtling sich ausgestoßen fühlen. Hier wird eigenwillig das Eigene gehütet, das schwer erschaffen wurde. Der Erde hat der Marschbauer sich von Anfang an gebeugt, dann erst beugte die Erde sich ihm; sie forderte seine ganze Kraft, sein ganzes Wesen, ihn selbst. So hat sich nach Auffassung der Marschmenschen der Marscherde zu beugen, wer sie betritt. Hier kann nichts Fremdes gedeihen und deshalb wird es nicht geduldet. Wer sich seiner Erde nicht beugt und sich ihr nicht anpassen will, gehört nicht in diese Welt, bleibt hier ein Fremdkörper, und alles marschgewachsene Leben wird danach trachten, diesen Fremdkörper abzustoßen. Das Trachten der Marschmenschen gehört allein seiner zähen, monotonen Erde, ihr ist er verhaftet mit der letzten Faser seines Seins. Er ist durch sie geworden und sie durch ihn: kühl, zweckbedingt, unausweichlich konsequent, ausgeglichen ohne alle Eventualitäten – die es hier nicht gibt. So gibt es auch keine Möglichkeiten für Außenseiter, denn es gibt kein Verständnis für fremde Umwelten.

Wer Land und Leute der Marschen kennt, wird wissen, daß es hier eine einzige Möglichkeit für den Fremdling gibt: sich dieser Welt anpassen, sich dieser Erde beugen! Die Marsch verlangt bedingungslose Hingabe. Sie läßt nur den bestehen, der zutiefst mit ihr verbunden ist. Sie ist kein Geschenk einer himmlischen Laune, sondern ein Gebild schaffender Menschenhand; ist jener Menschen Werk, die die Kraft hatten, sie dem Wasser zu entreißen, und die den Charakter hatten, auf alles andere zu verzichten, um nur sie zu kennen und zu lieben.