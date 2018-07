Fräulein Daphne war müde, und es kam die Dämmerung. In dem großen, kahlen Raum voll Kälte war derzeit niemand, als Fräulein Daphne und Fräulein Daphnes Uhr. Da die Uhr bessere Stunden zu schlagen gewohnt war, hatte sie auf der sägerauhen Kiste nicht umzulernen vermocht und verhöhnte nun sich und das Fräulein, wenn sie jede Stunde prunkvoll einläutete.

Fräulein Daphne besaß nichts mehr als den wunderlichen Namen und die von der gleichen Vergangenheit belastete Uhr. Beides hatte sie gerettet, und beides war hinderlich, denn Daphne durfte nur heißen, Wer über lange Raumfluchten voll moderiger Stille verfügte, in denen man halblaut Daphne gerufen werden konnte. Und als eine so adelige Uhr hätte man vornehm und verhalten zwischen Seidentapeten seine gelangweilt klangvolle Meinung über die Stunden sagen müssen. Die Tapete aber, auf die Fugen zwischen ebenfalls sägerauhen Brettern geklebt, war Zeitungspapier, altes Zeitungspapier. Darauf stand: JUGEND, in Versalien geschrieben und fröhlich verschnörkelt. Daneben wurde geraten, die Düngung mit Chilesalpeter baldigst in Angriff zu nehmen. ROMANEDER WELTLITERATUR stand über der Uhr. Und darunter schwarz schabloniert auf dem rauhen Holz, las Daphne, sooft sie die Zeit wissen wollte: COGNAC MARTELI, und ein weiteres Brett tiefer, so daß es weniger häufig, gelesen wurde: SOAP ATKINSON.

Auf diese Zeile starrend erwartete Fräulein Daphne den Abend. Da kam Gott durch die Tür und sagte: „Guten Abend, Daphne!“ ,,Bitte!“ sagte Fräulein Daphne! Zu müde, um dem Gast eine Sitzmöglichkeit suchen zu helfen, wies Daphne nur auf das Bett.

Das Bett bestand aus rauhen Brettern wie alles hier, aus Brettern und sonst nichts, aber es waren zwei Decken darauf gelegt wie auf jeden Schlafplatz in der langen Baracke, darum hieß es: Bett. Obgleich sie sich von Gott eine andere, eine mehr dem Stand und dem Verstand gemäße Vorstellung gemacht hatte, wußte Daphne sogleich, daß der Gast niemand anderer war als Gott, denn es kam nur zuweilen jemand von der Barackenaufsicht, der sehr menschlich aussah, und es kamen unbehilfliche Männer, das Glas Tinte von Daphne auszuleihen für einen Brief, oder es kam Fräulein Blank, eine Dame um die Vierzig, die sich die Lippen einfärbte, Handel mit allem möglichen betrieb und eigentlich nicht Daphne besuchte, sondern robust überall nachfragte, ob nichts zu verkaufen sei. Fräulein Blank hatte längst ein Auge auf die sicherlich wertvolle Uhr geworfen-Heute aber hatte Fräulein Blank anderes zu tun, um in der Stadt, die sieben Kilometer vom Barackenlager entfernt war, noch einige Abschlüsse zu machen. Um neun vielleicht kam sie zurück und sprach dann bei Fräulein Daphne kurz vor.

Der Herr also war Gott. Er stellte sich zwischen Daphne und SOAP ATKINSON, ohne der Einladung zum Niedersitzen irgendwelche Aufmerksamkeit zu schenken. „Willst du nicht mit mir kommen, Daphne?“

,,Wohin?“

„Den Weg kennst du ja, Daphne.“