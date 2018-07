Inhalt Seite 1 — Das große Spiel in Sigmarszell Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Norbert Jacques

Jedes Freilichttheater drängt sich heute in die Zeitung, läßt sich auf Plakate malen – und meint wunder was in seiner Waldschneise oder vor seinem altertümlichen Rathaus zu verrichten, wenn es sich in allen Methoden des echten Theaters ergeht und höchstens eine Note des Kuriosen dazu tut. Aber in meinem Dorf zwischen Allgäu und Bodensee haben sie von ihrem Spiel so wenig Aufhebens gemacht, daß ich es erst erfuhr, als es losgehen sollte, obschon mein Haus nur zehn Minuten von der Friedhofmauer entfernt liegt, die ihnen Prospekt und Kulisse war.

Wir haben nur an die fünfhundert Seelen in der Pfarrei, und die Höfe liegen nach Landesart; ein jeder wie im eigenen Hafen, im eigenen Besitz. Die kleine Kirche aber hat sich außerhalb anden Rand von Dorf und Landschaft gestellt, über das deutsch-österreichische Grenztal, ziemlich nah wo es sich zum Bodensee öffnet. Eine Burg könnte an ihrer Stelle gestanden haben, und der nahe Dorfteil heißt auch Turnen; das komme von Ad tumbas – zu den Gräbern. Historischer Odem liegt auf der Gegend.

Das Pfarrdorf heißt Sigmarszell; ein schöner Name: Zelle des Sigmar, gewiß vom Kloster in St. Gallen bestellt, vor etwa tausend Jahren. Der Turm der Kirche zeugt mit seinen romanisch überbogten Fensterpaaren vom Ursprung.

Als mir die Bäuerin, da sie im Begriff war. mit ihren Kindern aufzubrechen, sagte, daß sie heut abend an der Friedhofmauer den Totentanz spielen, habe auch ich mich rasch auf den Weg gemacht. Seit einem Stündchen war es Nacht. Ich ging durch ihre frühwinterliche Kühle das Fahrsträßchen durch die Wiesen, das ich so oft gegangen, manchmal zu Taufe und Tod, von Eigenen und von Fremden. Von links strömt der Hang mit den Obstwiesen hernieder. Rechts errichtet sich aus feuchter Wiesenniederung der Wald wie ein Wall vor dem Abstieg in das Tat. Eine Kiesgrube und dann ein Tobel nötigen das Sträßchen, einen kleinen Umweg zu machen, und dann ist man in dem winzigen Kirchdorf mit Kirche, Pfarrhaus, Schule, Gastwirtschaft und dem größten Hof der Gemeinde.

Der Sohn dieses Hofs spielte den Tod in einem weiten schwarzen Umhang, unter dem sich an den gegebenen Stellen das auf die Kleidung gemalte Skelett verriet. Er trug einen schwarzen Hut mit mächtiger Krempe, wie ein Rad. Aber ich hatte ihn gleich an seinem liebenswürdigen Gesicht erkannt, das.er sich durch seine düstere Rolle nicht wegnehmen ließ. Vier Fackeln braun? ten auf niedrigen Stecken und eine fünfte an einer hohen Stange, wie eine von irdischem Licht flackernde Seele, die zum Himmel begehrt. Das und der Mond waren die Beleuchtung, und Gottvater erteilte dem Tod den, Auftrag zu seinem Werk durch die Schalluken der bogigen Fenster im Turm.

Die Fackeln schwelten, das Mondlicht stand phosphorisch still die weiß getünchten Mauern der Kirche und des Turmes hinan. Nur das Kirchenfenster, an dem sich die Orgel befindet, die bei dem Spiel die Aktzäsuren machte, war etwas durchhellt, wie von einem Licht hinter geöltem Papier. Jenseits der Friedhofmauer erschienen die Köpfe der Kreuze in steinerner Ordnung ... aber in die Tiefe der Nacht geht der Einriß des Tals durch die Voralpenlandschaft, und fern steht das Gebirg im Ausschnitt und ist mit seinem Schnee erkennbar in der kalten hellen Nacht wie ein Geist. Der Tod holt sich seine Leute: den müden Wanderer, die schaffige Krämerin, aus dem Arm der Mutter den Säugling, den Soldaten, den Kaiser, und er tanzt das leichtsinnige Dirndlein tot, und der schöne junge Bauerssohn hat immer sein freundliches Gesicht zu all der Grausamkeit.