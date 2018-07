Inhalt Seite 1 — Der verkehrte Tannenbaum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lovis H. Lorenz

Als ich ein kleiner Junge war, erließ die Polizei eine Vorschrift oder erinnerte nachdrücklich an eine in Vergessenheit geratene, daß keine Gastwirtschaft in unmittelbarer Verbindung mit der Wohnung des Wirtes stehen dürfe. Wohn- und Schlafräume sollten, wenn auch nicht unter einem anderen Dach liegen, so doch nur durch einen besonderen Eingang zu erreichen sein. Das empfanden meine Eltern, die damals eine kleine Wirtschaft betrieben, als höchst unangenehm. Besonders meine Mutter, die schon genug Plackerei und Lauferei hatte, und die nun, wenn sie die Wohnung aufräumen und das Kind besorgen wollte, auch noch über die Straße mußte. Abends, wenn der Betrieb am größten war, hatte sie bisher doch immer die Möglichkeit, gefunden, nachzusehen, ob der Junge auch ruhig in seinem Bette schlief; das ging nun nicht mehr. Aber an der Vorschrift war nicht zu rütteln, Polizeibeamte kamen zur Kontrolle, und so mußte der Durchgang zugemauert werden.

Mein Vater war jedoch um einen Kniff nicht verlegen; er ließ den Maurer nach getaner Arbeit in der rechten oberen Ecke wieder ein Loch herausbrechen, groß genug, um den Kopf hindurchzustecken, und hing ein Bild davor, auf dem ein prächtiger Dampfer durch die Wogen strich. Das Loch bot aber, außer als Beobachterposten, noch andere Vorteile. Wenn ich abends in der Küche abgeschrubbt worden war, so rollte mein Vater mich in eine Decke und steckte mich, den Kopf voran, durch die Mauerlücke in die Hände meiner Mutter, die mich auf der anderen Seite erwartete. Am Morgen kam ich auf demselben Wege zum Frühstück zurück. Waren etwa mein Vater oder meine Mutter einmal nicht zu Hause, so sprang stets einer der Gäste ein, was mir vorübergehend zu einer gewissen Popularität verhalf.

Die Wirtschaft besaß ein abgeschlossenes Klubzimmer, in dem in Abständen ein „Geselliger Verein“ tagte oder besser nächtigte. Ich lag dann in meinem Bett und lauschte dem Stimmengewirr, dem Klavier- und Geigenspiel und dem Schlürfen der Tänzer. Ich fürchtete mich nicht, allein zu sein. Neben dem Bett brannte ein Nachtlämpchen, das weiter nichts war als ein halbgefülltes Wasserglas mit einer Ölschicht, auf der ein Blechkreuz mit Docht schwamm. Es fiel niemals um. Über den Geräuschen geriet ich ins Träumen. Manchmal nahm ich schlaftrunken die Rückkehr meiner Eltern wahr; oder hörte unbegreifliche Sätze wie: „Bülow trinkt mir ein bißchen zuviel, ich muß mal ein Wort mit ihm reden.“ Und: „Wenn die Ellinor sich nur nicht verplempert!“

An einem Dezemberabend, nach aufregenden Vorbereitungen, bei denen ich viel im Wege gestanden hatte, beging der „Gesellige Verein“ seine Weihnachtsfeier. Geheimnisvolle Pakete und ein Tannenbaum waren gebracht worden; alle Tische wurden weiß gedeckt, die Saalmitte frisch gebohnert für den Tanz. Zu meinem großen Mißfallen wurde ich vorzeitig eingerollt und durch das Loch spediert. Gespannt lauschte ich, als sich das Fest geräuschvoll entwickelte. Die Musik war um ein Cello verstärkt, Weihnachtslieder wurden indes nur wenige gespielt. Ich grübelte, was es wohl unter dem Tannenbaum soviel zu lachen gäbe, dachte an den meinigen, der in wenigen Tagen grünen und flimmern würde, und schlief darüber ein.

Der „Gesellige Verein“ hatte es jedoch anders im Sinn; wahrscheinlich erinnerte sich jemand an den neugierigen Eifer des kleinen Jungen oder wollte sich auch nur mit einem originellen Einfall bemerkbar machen. So kam es, daß ich durch die Stimme meines Vaters geweckt wurde: „Möchtest du die Bescherung sehen?“ Natürlich wollte ich. Also eine Decke um den Leib und durch die enge Pforte hinüber ins Reich der Seligkeit. Auf der andern Seite stand ein Herr im Frack auf dem Küchenstuhl, um mich in Empfang zu nehmen. „Deine Mutter ist nicht da“, sagte er entschuldigend. Er tänzelte, und ich hatte nicht das Gefühl der gewohnten Sicherheit. Zum Protest war jedoch keine Zeit. Aus der sich öffnenden Klubzimmertür schwappten Musik, Stimmengewirr und die Luft vorgeschrittener Festlichkeit wie Waschwasser über den Rand der Schüssel. Hallo und das übliche Getätschel empfingen mich, wovor ich auf dem Sofa neben Fräulein Ellinor Zuflucht fand. Sie kannte ich ja, weil sie oftmals am Nachmittag auf einen Kaffee kam. Aber wie verändert war sie heute! Ein raschelndes Seidenkleid ließ die schimmernden Schultern frei, Halsschmuck und lange Ohrbommeln blitzten um die Wette mit den Kämmen im hochgetürmten Haar, und um sie herum duftete es wie in unserer Waschtischschublade.

Man hatte Fräulein Ellinor gerade zur Königin des Festes gekürt, und nachdem man sich über meine Ankunft beruhigt hatte, ging es weiter mit Zuprosten, Händeküssen und anderen Huldigungen, die sie mit Grazie und Gelächter ab-, wehrte. Einige Herren hatten ihr den einen Schuh entführt und mit Sekt gefüllt. Sie boten auch mir davon an, doch wies ich sie ab. „Wird alles noch kommen, Kleiner!“ sagte der Herr im Frack, der mich hereingebracht hatte, und das wurde belacht. Fräulein Ellinor ließ mich aus ihrem Glase trinken, und das nahm ich an. „Bist du müde?“ fragte sie leise. Ich schüttelte energisch den Kopf. Mich fesselte der Weihnachtsbaum. Das hätte sie eigentlich wissen können.