Ein Zeitstück in Münchner Uraufführung

Zeitstücke haben es sehrleicht, um teilnehmend zu stimmen. Wie kommt es, daß sie uns zu guter Letzt doch selten befriedigen? Vielleicht darum, weil ihr Hauptvorzug, die aktuelle Brandnähe, zugleich ihr Hauptnachteil, aufs Ganze gesehen, ist; denn Nähe verhindert Überschau. Ein Gleichnis des Ganzen, eine Welt im Kleinen, muß jedes Stück, auch jedes Zeitstück, sein wollen, und das ist, wenn man sein Objekt dicht vor der Nasenspitze balanciert, bekanntlich weniger Kunst als Kunststück.

Auch Jacob Geis hat zweifellos dem Drang nach Überschau gehorcht, als er, vermutlich schon im ersten oder zweiten Jahr nach dem Zusammenbruch, seine „Brüder Allemann“ zu Papier brachte, als ein in Theaterdingen erfahrner, im Film noch erfahrener gewordner Expert und Zeitgenosse. Was eine Zeitung Tag für Tag tut, das tut Geis auf die Weise des Theaters: in Figuren gibt er Nachricht von diesem Nachkriegsdeutschland, an Hand einer Handlung stellt er es sich selbst zur Diskussion. Was ihn im innersten Kern angeregt haben dürfte, tritt in den beiden Haupt-, figuren gegeneinander: in Udo, dem totgeglaubten Offizier, der nach vier Jahren heimkehrt, um dort seiner Schuld (einem formal-gehorsamen, sachlich unmenschlichen Erschießungsbefehl) in der Gestalt des dem Tod entronnenen Juden Silbermann noch einmal leibhaftig gegenüberzutreten – mit der Folge, daß Udo, im Trotz des Unterlegenen und schon in neue Gewaltat verstrickt, aus Menschenverachtung und Gottesbaß die angebotne Sühnegelegenheit verschmäht und sich in voller Verzweiflung den Tod gibt.

Alles, was um dieses bezeichnende Geschehen herum vorgeht, erscheint als Arrangement: aufgespalten mehr in ihre zeitmöglichen Situationen als in gegründete Individualitäten tritt uns (in ihrer angebombren verwahrlosten Herrschaftsvilla) die Familie Allemann gegenüber: die Butter, die jetzt fromm geworden ist, war „goldnes“ Parteimitglied gewesen, und „Glaube“ scheint jetzt wie ehedem bei ihr nur die Funktion in haben-, sich dem, was „ist“, zu verweigern, statt es eben damit anzugehen. Joachim ist ihr zu-Hause gebliebener Künstlersohn, Severin der aus der Schweiz auf Besuch gekommene Anarcho-Emigrant. Und da ist noch des ersteren Frau, des totgeglaubten Udo Braut von einst, dazu ihr Vater, ein Firmenfetischist und Geschäftsmann von der unerquicklichsten Sorte. Endlich noch ein Kamerad Udos, der mit Dynamit und Denunziation abwechselnd Geschäfte macht, Hyäne des Nachkriegsschlachtfelds, Tiefpunkt auf einer Skala des Menschlichen, als deren Höhepunkt der alte Jude Silbermann erscheint, der um des Guten willen, das ihm einst geschehen das inzwischen widerfahrene Böse löschen möchte als ein Helfender, der auch Udo zur freiwilligen Sühne ausdrücklich helfen, nicht etwa sich an ihm rächen will.

Niemand wird behaupten, daß diese Dinge ein deutsches Publikum von 1948 nichts mehr angingen. Sie zur Diskussion zu stellen, wie es die Münchner Kammerspiele unter des Autors eigener Regie taten, war nicht nur möglich, es hätte verdienstvoll sein können. Zumindest die Hauptfiguren waren dank Peter Lühr (Udo) und Kurt Stieler (Silbermann) trefflich dargestellt. Aber wie nahm das Publikum diese Diskussion auf? Jedenfalls nicht wie eine Diskussion. Und hier enthüllte sich die besondere Tragik der Zeitstücke in dieser Zeit. Was schon dem viel brillanteren, theater-leckeren „Teufels General“ widerfuhr, daß nämlich das Publikum aus der Diskussion (ihrem Gegeneinander des Geschehens und der Meinungen) sich die ihm genehme Tendenz herauskitzelt, um sich, sehr gegen Zuckmayers Absicht, mit einem „Es war also gar nicht so schlimm!“ zu entlasten, das wollte auch bei Geis anheben. Gesucht waren nicht die Zweiseitigkeitserlebnisse, die zu gerechter Überschau läutern möchten, sondern Demonstrationsgelegenheiten für Ressentiments. Sie wurden oft mitten im Satz wahrgenommen. Das nachgelieferte Ende fiel dann um so tiefer ins Echolose. Da aber das Ganze dann doch nicht das Tendenzstück hat werden wollen, das sich die einen oder auch die andern zeitweilig erhofft hatten, so blieb der Schlußbeifall matter als erwartet nach so viel penetranter Aktualität; Aber auch wer (sogar vom Zeitstück) sich etwas Ganzheitliches erwartete, fühlte sich nicht beglückt. Dort, wo Form das Unumgängliche ist (in der Kunst), ergibt die Summe des Richtigen, auch wenn es ein Gewichtiges ist, nicht unbedingt Wahrheit. So kann auch viel „Richtiges“ im letzten enttäuschen. Harms Braun,