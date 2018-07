Mathieu Lafougne schritt aus dem Walde. Unter einem Himmel, der noch schwer von Schneewolken verhangen war, kündete sich trübe der Heilige Abend an. Am Rande der Ortschaft entzündeten sich Lampenlichter. Mathieu Lafougne warf seine Axt über die Schulter und machte sich auf den Weg, den der Schatten der Tannen verdunkelte.

Als er bis auf hundert Meter an die ersten Herdfeuer herangekommen war, sogen seine Nüstern einen wahren Wirbel von allerlei Wohlgerüchen ein: Mathieu unterschied den Geruch warmen Brotes, genoß den Duft von braungebranntem Zucker und labte sich an den reichhaltigen Dämpfen gebratenen Fleisches. Alsbald schritt er die Hauptstraße hinauf. Der Gemischtwarenhändler und der Friseur ließen soeben ihre eisernen Rolläden herab. Mathieu stapfte schwer fünf frostglatte, glitzernde Steinstufen hinauf, stieß die Tür auf, die zum Gasthaus „Zum Stern“ führte, dessen Besitzer er war, und kam gerade eben noch zurecht, um in der Küche zu sehen, wie sich Jeannette, die kleine Dienstmagd, von so einem Kerl, der wie ein rechter Wilddieb aussah, den Hof machen ließ. Mathieu Lafougne klatschte in die Hände und putzte die Kleine nach dem Verschwinden des Galans tüchtig herunter; er hatte sie aus einer Familie armer Bauern in der Nachbarschaft zu sich genommen, nicht ohne vorher hoch und heilig geschworen zu haben, daß er eifersüchtig über ihre Röcke wachen werde; um nichts in der Welt wollte er sich neun Monate lang und noch länger die Vorwürfe ihres Vaters auf den Hals laden

Mißgestimmt durch den soeben erlebten Zwischenfall stieg Mathieu in den Keller hinab. Natürlich hatte die dumme Kleine ganz versäumt, die beim Metzger bestellte Blutwurst abzuholen. Eine Blutwurst, wie es keine zweite gab, die weithin berühmt war wegen der darin verwandten Gewürzkräuter, wegen ihrer Speckwürfel und der darin enthaltenen reichlich mit Armagnac getränkten Rosinen, weswegen man sich vierzehn Tage im voraus darum bewerben mußte, um sich überhaupt eine Chance zu sichern, etwas davon zu kosten! Bei der Vorstellung, dieser Genuß könne vielleicht einzig und allein durch das Verschulden einer so liederlichen Person gefährdet sein, kannte Mathieus Wut keine Grenzen mehr. Er stieg wieder in das Gastzimmer hinauf und donnerte seine Strafpredigt herunter, wobei er die Tische mit seiner Mütze in heftigen Schlägen bearbeitete.

Völlig verdattert von diesem Zornesausbruch warf sich Jeannette eiligst einen Umhang über die Schultern und stürzte davon.

„Das ist es eben“, brummte Mathieu vor sich hin, „ich bin viel zu gut. Seit dem Tod der Wirtin läuft hier alles irgendwie nicht mehr so, wie es sollte... Welch ein Unverstand auch, als Mann in meinem Alter unbedingt noch ein Geschäft führen zu wollen!“ Und hierbei dachte er noch nicht einmal an all die Schwierigkeiten, mit denen man sich nach Kriegsende herumschlagen mußte und von denen die Wirtin zu ihren Lebzeiten keine Ahnung gehabt hatte...

Derartige Sprüche sagte Mathieu sich immer auf, wenn er sich über irgend etwas ärgerte, aber im Grunde fürchtete er, die Einsamkeit werde ihn noch eher an den Rand seiner Kräfte bringen als aller täglicher Kummer.

Er ging hinaus, um einen Armvoll Holz hereinzuholen, strich um die Speisekammer herum und verteilte im Geist bereits die Geflügelportionen unter seine Gäste. Über sich hörte er die Schritte der kleinen Dienstmagd, die bereits von ihrem Gang zurückkehrte. Vier Flaschen Bourgogne auf dem Arm stieg er nach oben und stellte diese in die Ecke neben den Kamin, um sie auf Zimmertemperatur, zu erwärmen.