In Ausführung des Kontrollratsgesetzes Nr. 36werden nunmehr auch in der britischen Besatzungszone besondere Finanzgerichte geschaffen, die bereits am 1. Februar ihre Tätigkeit aufnehmen sollen. Die Verordnung Nr. 175 der Militärregierung bestimmt hierzu, daß die Finanzgerichte unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sind Diese Merkmale treffen auch für die schon länger wieder bestehenden Verwaltungsgerichte zu, die bisher an Stelle der Finanzgerichte für alle Steuerprozesse zuständig waren. Bis zum 1. Februar sind die Verwaltungsgerichte auch weiterhin zuständig und über diesen Zeitpunkt hinaus für alle Verfahren, die augenblicklich schon anhängig sind. Nur auf ausdrücklichen Wunsch der Steuerpflichtigen können Verfahren der ersten Instanz an das zukünftige Finanzgericht abgegeben werden.

Da die VO 175 keine neuen Vorschriften über die zweite Instanz enthält, muß nach § 25 Abs. 1 angenommen werden, daß für Rechtsbeschwerden gegen Urteile der Finanzgerichte das Oberverwaltungsgericht weiterhin zuständig bleibt.

Von besonderer Bedeutung ist die Vorschrift, wonach alle seit der Verkündung des Kontrollratsgesetzes Nr. 36 (am 14. 10, 1946) ergangenen Anfechtungsentscheidungen der Oberfinanzpräsidenten nicht mehr rechtskräftig sind und innerhalb von drei Monaten (ab 1. Februar, also bis zum 30; April) durch ein Berufungsverfahren beim Finanzgericht angefochten werden können, Dadurch kann also manche allzu fiskalisch getroffene Entscheidung der Finanzbehörden seit 1946 noch wieder überprüft und berichtigt werden.

Leider enthält die VO Nr. 175 einige Bestimmungen, die – wahrscheinlich ungewollt – eine wesentliche Beeinträchtigung der Rechte der Steuerpflichtigen gegenüber der VO Nr. 165 mit sich bringen. Nach $ 2 Abs. 2 müssen die Finanzgerichte gesetzliche Vorschriften auch dann anwenden, wenn dies den Grundsätzen der Billigkeit bzw. der gleichmäßigen Besteuerung widerspricht. Hier konnte früher das Steueranpassungsgesetz angewendet werden, das auch heute noch gilt. Seine mögliche Anwendung erscheint aber nach der vorgenannten Bestimmung zweifelhaft. Im Steuerrecht kann aber auf eine solche ausgleichende Rechtsvorschrift nicht verachtet werden, wenn Härten vermieden werden sollen.

Besonders bedauerlich ist, daß nach § 21 in der Frage der Kostenerstattung für sachkundige Berater, der Steuerpflichtigen wieder dieneue Vorschrift des § 316 AO gilt, wonach solche Kosten auch beim Unterliegen des Finanzamtes nicht mehr erstattet werden In einem Rechtsstaat muß aber die volle Kostenerstattung gewährleistet sein, wie das auch in der alten Fassung des § 288 Abs. 2 AO galt und in der VO Nr. für die Verwaltungsgerichtsbarkeit erfreulicherweise wieder zum Grundsatz erhoben wurde. Es wäre daher nicht einzusehen, weshalb für die Finanzgerichte in dieser Frage eine entgegengesetzte Regelung getroffen werden soll, obgleich dadurch autoritäre Gesetze der Vergangenheit erneut bestätigt würden. – Die Anlage zur VO Nr. 175 zeigt die Möglichkeit auf, durch einen Bescheid der Militärregierung in beiden Fällen eine Klärung oder Änderung zu erreichen, wovon hoffentlich Gebrauch gemacht wird.

F-s.