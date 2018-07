Inhalt Seite 1 — Sind die 30 Cents noch richtig? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein armes Land, das auf beträchtliche Einfahrenan Lebensmitteln und an industrielle Rohstoffen angewiesen ist, muß billig sein, am mit seinen Ausfuhrspezialitäten im Wettbewerb bestehen zu können. Das ist die eine Seite der Sache: uns allen in mehr theoretischen Überlegungen geläufig, wenn auch das Faktum, daß die Masse der lebensnotwendigen Einfuhren gegen Mündung der Devisenbeträge hereinkommt, uns von dem Druck der praktischen Konsequenzen einstweilen noch bewahrt. Wir sind ja nicht verantwortlich dafür, daß der Ausgleich der Zahlungsbilanz durch entsprechend hohe Exportleistungen erzielt wird... noch sind wir es nicht: wenn alles planmäßig abgeht, haben wir noch drei Jahre Zeit! Aber wir sind bis dahin ja nicht aus jeder Verantwortung entlassen; es liegt bei uns; alles Erforderliche schon jetzt zu tun, damit am Ende dieser einzigartigen Übergangszeit, in der die Sieger den Besiegten „wieder auf die Beine Stelen wollen“, der Hunger gebannt werden kam, und so viel an Ausfuhr „da“ ist, daß damit die lebensnotwendige Einfuhr für einen angemessenen Lebensstandard ehrlich bezahlt werden kam. Es ist ja nicht nur moralisch bedenklich und politisch gefährlich, auf die Dauer ein Dasein als Kostgänger zu führen – es ist auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus verhängnisvoll.

Denn auf die Dauer ist nichts so teuer wie einLeben in der Armut. Ein armes Land kann nicht billig sein, obwohl es dazu eigentlich (siehe oben!) gezwungen wäre. Der mangelhaft ernährte Arbeiter leistet wenig, noch weniger, wenn er sich mit zerrissenen Schuhen, frierend, hustend, in den Betrieb schleppt; bei mangelhafter Bekleidung fällter für die Außenarbeiten vielfach ganz aus. Qualifizierte Arbeit ist ohne Schulung, ausreichende Schulung ohne einen relativ hohen Lebensstandard nicht möglich. Der Leistungseffekt der menschlichen Arbeit bleibt gering, wenn das Handwerkszeug schlecht und unzulänglich ist, die maschinelle Ausstattung der Werke alt und heruntergewirtschaftet und wenn die Transporteinrichtungen der Gesamtwirtschaft nicht technisch auf der Höhe sind. So wird also die Erzeugung mir übermäßigen Kosten belastet: teuer. Undwährend die reicheren Länder in Zeiten absinkender Preise immer noch die Möglichkeit haben, mit ihren Kosten herunterzugehen, und sei es letztlich selbst durch Absenken des Lebensstandards, Ist eine arme Volkswirtschaft eben nicht In der Lage, sich derart, also durch elastisches Nachgeben mit Kosten und Preisen, im Export wettbewerbsfähig zu halten. Der circulus vitiosus, der darin besteht, daß ein Land in unsrer Lage teuer produziert, während es billig sein müßte – wenigstens bei den Waren, die seine Exportspezialitäten darstellen –, ist einem eisernen Reifen vergleichbar, der entweder gewaltsam aufgesprengt oder in mühsamer, zäher Arbeit gleichsam durchgefeilt werden muß. Anders ist das Problem eben nicht zu lösen. Insbesondere sollte man nicht meinen, daß in unserer Lage irgendwelche Kunststückchen erfolgversprechend sein könnten – billige Aushilfen, von Leuten vorgeschlagen, denen offenbar nichts Vernünftiges mehr einfällt, weshalb sie also nun verschiedene Außenkurse für die, eigene Währung vorschlagen (hohe für die Einfuhr, niedrige für die Ausfuhr), oder Exportprämien, oder Subventionen, die verhindern sollen, daß hohe Gestehungskosten für Agrarerzeugnisse bis zu den Lebensmittelpreisen durchschlagen. Es ist höchst erfreulich und verdient deshalb doch eine Hervorhebung (obwohl es bei der Eigenart dieses Arbeitskreises beinahe eine Selbstverständlichkeit darstellt), daß „die Bremer“ in ihrem Gutachten über den 30-Cent-Kurs sich gar nicht erst lange mit Vorschlägen der eben erwähnten Gattung aufgehalten haben. Auch da, wo sie aus dem engeren Gutachterrahmen, der Ermittlung und Analyse der Fakten also, heraustreten und ihre Schlußfolgerungen als wirtschaftspolitische Ratschläge formulieren, bewährt sich der solide Wissenschaftliche Charakter ihrer Arbeit darin, daß Distanz gehalten wird, gegenüber jedem ausgesprochen „billigen“ Propos. Die Bremer – das ist also der dortige Ausschuß für Wirtschaftsforschung, unter Senator Harmssen, mit Dr. A. Jacobs, dem früheren Sachbearbeiter des Statistischen Reichsamtes, als seinem „Maker“ – sind nun der Meinung, daß jener verhängnisvolle Zirkel, von dem wir oben sprachen, zweckmäßigerweise aufzusprengen wäre: nämlich durch ein Herabsetzen des Mark-Kurses von 30 auf 27 Cent Das Gutachten drückt sich allerdings noch um eine Spur, um eine kleine Nuance vorsichtiger aus. Es spricht nämlich in seinem Resümee nur davon, daß „unter den gegenwärtigen Preis- und Wettbewerbsverhältnissen“ ein Umrechnungskurs von 27 Gent für die DM angemessen sei, „um den Ausfihr- und Einfuhrbelangen der westdeutschen Wirtschaft gerecht zu werden“. Dabei bleibt also die Entscheidung völlig offen: ob der gewünschte (und in unsrer Lage ja doch wohl zwingend erforderliche) Effekt, nämlich die Herstellung einer Wettbewerbsfähigkeit für die Waren unsres spezifischen Exportsortiments, seien es nun „klassische“ oder „aktuelle“ Ausfuhrartikel, tatsächlich durch eine Abwertung des Außenkurses der DM herbeigeführt werden soll, oder auf. dem anderen Wegt, den Prof Erhard propagiert, nämlich über eine echte Kostensenkung, die sich nach einem, Umschlagen der Preistendenz dieser letzten Monate ergeben würde.

Gegen beide Lösungen gibt es gewichtige Einwände. Selbst wenn man: unterstellt, daß Prof. Erhard jetzt, für die ersten Monate von 1949, mit seiner Preisprognose „richtig liegt“, kann man Immer noch bezweifeln, ob ein Zurückpendeln jener Preise, die heute durch die Übernachfrage zu einem „Ausschlag“ weit über den normalen Kostenpunkt hinaus gebracht, worden sind, die Kostenlage auch für die Waren verbessert; die für den Export relevant sind. Und weiter: wenn es auch richtig ist, daß das bequeme und ergiebige Inlandsgeschäft heute vielfach vorgezogen wird, der Fabrikant und der Großhändler sich also die Mühe ersparen können, hinter irgendwelchen Export abschlössen herzujagen, so gilt doch auch umgekehrt, daß manches Ausfuhrgeschäft kalkulatorisch nur dank gleichzeitig erzielter hoher Erträge Im Binnenabsatz möglich war. Ein Rückgang der ausgesprochenen Binnenmarktkonjunktur wirkt sich also auf die Wettbewerbsfähigkeit nach dräuten nicht einseitig aus, sondern ist durchaus ambivalent. Schließlich wird eine Umkehr der Preistendenz auf den Inlandsmärkten auch deshalb die Wettbewerbsfähigkeit nach draußen nicht durchschlagend fördern, weil ja Hersteller und Exporteure nur einen Bruchteil des Ausfuhrerlöses in Devisen erhalten, und somit der spezifische Anreiz für das Exportgeschäft nicht voll wirksam wird.

Entsprechend gibt es Einwände gegen den Vorschlag, nun mit dem „Bremer Schlüssel“ den Außenwert der Mark um 10 v. H. (und später vielleicht nochmals, in etwa dem gleichen Maße, also dann auf 25 oder 24 cts.) herunterkurbeln. Diese Bedenken liegen darin, daß dieser einmalige Impuls in seiner Anspornwirkung unter Umständen schnell abklingt, während (und weil) nun die Kehrseite der Medaille in Form steigen- – der Importpreise schnell sichtbar wird: mit der Folge, daß die Tendenz zur allgemeinen Preissenkung, die momentan vorliegt, zunächst gestört oder paralysiert, später vielleicht sogar – etwa über nun unvermeidbar werdende generelle Lohnerhöhungen – in ihrGegenteil verkehrt werden könnte. Das Gutachten sagt demgegenüber, gestützt auf sehr sorgfältig ausgewogene Schätzungen, daß bei einer 10 bis 11 v. H. ausmachenden Erhöhung der Importgüterpreise das allgemeine Preisniveau „theoretisch“ (da die Einfuhrgüter rund 10 v. H. der Gesamtumsätze ausmachen) nur um 1 v. H. steigen würde, „praktisch“ aber, durch Mitziehen einfuhrabhängiger Preise, um 2,5 bis 3 v. H. und bei völlig freier Marktpreisbildung, die nun freilich nicht gegeben ist, vielleicht sogar um 5 v. H. Also gilt auch hier, daß zwar „Tendenzen“ erkennbar, allenfalls abschätzbar sind, daß aber eine genaue Prognose nicht gegeben werden kann, weil jede Tendenz durch: wirtschaftspolitische Maßnahmen so oder so modifiziert werden kann.

Als praktische Konsequenz ergibt sich hieraus, daß man, in unsrer heutigen Lage, je nach Beurteilung der Aussichten für die Konjuktur und speziell die Preisgestaltung auf den großen Auslandsmärkten, dreierlei tun kann. Wenn es zutrifft, daß die Weltmarktpreise ihren Höhepunkt erreicht und bereits überschritten haben, dann wäre der Übergang auf den 27-Cent-Kurs geboten, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Fertigwaren im Exportgeschäft zu sichern, zurückzugewinnen und zu erweitern. Da die vom Außenkurs der DM her bedingte Verteuerung der Einfuhrwaren darin kompensiert würde durch den Preisfall „draußen“, kann die Kursanpassung an die Kaufkraftparität auch unbedenklich empfohlen werden. – Anders; wird zu entscheiden sein, wenn man an eine Tendenzumkehr auf den Weltmärkten jetzt noch nicht glaubt, aber davon überzeugt ist. daß der Preisauftrieb imInneren nunmehr unter Kontrolle gehalten werden kann (was u. a. auch bedingen würde, daß Lohnerhöhungen, wie sie zweifellos geboten sind, nicht generell – und damit kostensteigernd – erfolgen, sondern nur entsprechend den effektiven Mehrleistungen). Dann ist der Kurs von 30 Cent ja berechtigt und braucht nicht revidiert zu werden. Die dritte Möglichkeit heißt: abwarten,-und die Preise im Ausland, die Entwicklung im Inland sorgfältig beobachten, um notfalls wenn die Exporte nicht im erforderlichen Maße weiter ansteigen, mit der Kurskorrektur nachhelfen zu können Dazu braucht man allerdings, da die Ausfuhrstatistik die Entwicklung viel zu spät anzeigt, ein empfindlicheres Barometer in Gestalt einer Statistik der Export-Abschlüsse.

Die Verantwortung für das wirtschaftspolitische Handeln bleibt alsoin vollem Umfange beider zuständigen Stelle in Höchst und natürlich bei der Bioartige-Instanz. Das Bremer Gutachten kann und soll diese Verantwortlichkeit nicht irgendwie schmälern, will die Entscheidungen – nicht präjudizieren. Es besagt, von einer sehr sorgfältigen, wissenschaftlich einwandfreien Analyse der Tatbestände ausgehend (für die hier erst das zweckentsprechende Verfahren erarbeitet werden mußte), daß der 30-Cept-Kurs zur Zeit, als er beschlossen (25 Mai) und prak- . tisch angewandt wurde (25. Juli) „richtig“ wars eine Erkenntnis, die’sehr beachtlich ist, da sie die herkömmliche Auffassung, wonach der Kurs „viel zuhoch gegriffen“ gewesen sei, berichtigt. Das Gutachten besagt weiter, daß die Inlandspreise in der letzten Zeit „davongelaufen“ sind, so daß heute eine Preisstreuung entstanden ist, die mit ihren Durchschnittswerten dem Kurs zwar noch gerade entspricht, während zahlreiche exportwichtige Preise eben doch überhöht sind. Auch dies Ergebnis ist wichtig, insofern, als es erkennen läßt, daß die landläufige Meinung, nicht zutrifft, wonach die Inlandspreise „hemmungslos“ über den vergleichbaren Stand im Auslande hinausgewachsen seien und unser Wirtschaftsgebiet hoffnungslos überteuert sei,

In Wirklichkeit ist es also so, daß eine Kurtsenkung um 10 v. H. den Anschluß an die Wettbewerbsfähigkeit auf der ganzen Linie wiederherstellen würde. Wir müssen bis 1953 (bekanntlich) unsre Ausfuhr im ganzen verfünffachen, um das Planziel zu erreichen; das bedeutet, da die Ausfuhr an Rohstoffen (Kohle, Holz!) nicht annähernd in diesem Maße steigerungsfähig ist, praktisch die Notwendigkeit einer Verzehnfachung der Ausfuhr an Fertigwaren bis zu jenem Termin Da beim heutigen Kurs etwa 40 v. H. der bisherigen Fertigwaren-Ausfuhr in Frage gestellt oder, „notleidend geworden“ sind, und zwar auch Produktionsgüter, also nicht nur die im Inland infolge der Nachfragekonjunktur und der Bildung von Knappheitspreisen fast durchweg überteuerten Konsumgüter, liegt es gewiß nahe als Aushilfe eine Herabsetzung des Umrechnungskurses schon heute zu empfehlen. Es ist ja auch klar, daß der wirtschaftlich gebotene Umrechnungssatz niedriger sein muß als der Satz, der sich rechnerisch am dem Vergleich derKaufkraftparitäten ergibt.