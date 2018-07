Vor äsehii : Jahren war es das letztemal, Deutschland Weihnachten feierte, ohne sich mit anderen Völkern, im Kriegszustand zu befinden. Seitdem sind- sechs Knegsweihnachten und vier Nachkriegsweihnaebten gefolgt, und wir wissen am besten, daß dieser Nachkrieg kein Friede ist. Noch ist kein Friedensvertrag geschlossen, noch besteht also, nach den Begriffen "des Völkerrechts, der Kriegszustand weiter. Aber das Übel sitzt tiefer, und es greift weit über Deutschland hinaus. Die Welt ist n einen DauerZHständ der Friedlosigkeit geraten, jensena aller Formalitäten von Kriegserklärungen und Friedensschlüssen. Und wenn wir zurückdenken zum letzten Weihnachten eines offiziellen Friedens im Jahre 1938, so dürfen wir uns nicht darüber täuschen, daß der friedlose Zustand damals längst begonnen hatte. Heute vor zehn Jahren, das war die Zeit zwischen Hitlers Münchener Erpressung und seinem Einmarsch in Pra Damals schon ging Macht or Recht, und das ist der Kern aller. Friedlosigkeit. Der Krieg der Waffen ist nur ihre sichtbarste Form. Macht aber stand für den Mann immer über dem Recht, der st snem eigenen Regierungsantritt keinen besseren Namen geben konnte als: Machtergreifung So mögen wir zurückblicken bis 1933 und müssen feststellen: schon zu jener Zeit, also lange vor dem letzten Krieg, war Deutschland friedlos, v aren jedenfalls die Deutschen friedlos. Denn s e standen unter der Macht Hit ers, und ob sie i ni nun bejahten oder verabscheuten, sie konnten rieht beides zugleich habefis Hitler und äen Heden. Ja wir könnten die. Entwicklung noch eiter Zurückverfolgen bis zu jenem Friedenssrtrag von 1919 der weder einen wahren rriedenbegründete nöÄtein echter Vertrag war , ; nd darüber Hinaus bis zum Beginn des ersten "eltkriegs. Einen Frieden, der diesen Namen erdient, kennen die meisten, die heute leben, ur noch vom Hörensagen.

Die Macht ist das Böse auf dieser Welt. Die Menschen, denen die Macht alks und dasRecht iacKts bedeutet, das sind die Menschen, des bösen Wfllens. Und es sind die Menschen des guten Willens, denen in der Nacht der Geburt Christi "riede auffirden verkündet worden ist. Deshalb st Weihnachten für uns noch heute ein Fest- des riederis. Aber daseist nicht unmittelbar der riede der Völker und Staaten, sondern zunächst und Vor allem di friedliche innere Halung, der friedliche seelische Zustand des eirizeli Jn Menschen- Weihnachten ist ein sehr un lofitisehies" FBSH ei Tag ;€<j?ttes und Christi, aber lichen, des gutgesinnten- Menschen. Es ist der Tag des christlichen Doppelgebots, Gott und den Nächsten zu lieben, ein machtferner und stiller Tag. Nichts wäre törichter, als in dieser überpolitisierten Welt auch noch Weihnachten politisieren zu wollen. Politik erscheint vielen, gerade nach den Erfahrungen seit 1914 und erst recht seit 1933, als das Unmenschliche schlecht hin. Wir sind geneigt, während der Feiertage Urlaub von der Politik zu nehmen, nicht hinzusehen, möglichst nicht hinzudenken und wenigstens einmal zu vergessen, wie fern der poJitische Friede auf Erden ist. Wir wünschen, die Flucht in die privateste Sphäre anzutreten, und wir glauben, das sei uns zu gönnen.

Es ist uns zu gönnen, daß wir uns, in diesen Tagen möglichst wenig mit Grundgesetz und Besatzungsstatut, mit Ruhrkontrolle und Demontagen, mit Unruhen in verschiedenen Teilen der "Welt zu beschäftigen brauchen Wir dürfen ruhig einmal Abstand gewinnen von den erregenden Geschehnissen des Ta?es. Aber wenn wir uns abwenden von dem, was allzu laut von außen uf uns eindringt, wenn wir uns zurückziehen ia einen sehr persönlichen Bezirk des Menschlichen und Innerlichen, so könnte das mehr sein als nur eine Flucht. Es könnte, es sollte sogar zu einer Besinnung werden. Wer milde mit sich ist, wird meist bereit sein, sich zu den Menschen des guten Willens zu zählen. Man will ja nichts Böses, man wünscht sich und seinen Nächsten das. Beste, man hat für lieh selbst und für die Mitmenschen längst genug von diesem Zeitalter der Not und Kriegsgefahr. Jede Gallup Eefragung würde eine überwälti:gende Mehrheit für Frieden and J£0Mstaaci_er , geben. Genügt das schon? Wer etwas weniger milde mit sidi verfährt, wirf um die Frage nicht herumkommen, ob denn die guten Wünsche und der gute Wille wirklich dasselbe sind. Was kann niao sich und anderen nicht alles wünschen, bernahe kindlieh weihnachtlidi. Eine andere Instanz, immer eine andere joll ciese Wünsche erfüllen, und wenn sie nicht erfüllt werden, nun ja, dann kann man eben nichts dafür. Geschieht aber das genaue jGegenpei) des Gewünschten;- so kann man- erst recht nichts dafür, dann siegt eben das Bbse in der Welt "Und dann darf man schimpfe n, weil man ja an diesem Bösen keinesfalls beteiligt ist, wei das imer die anderen tun. Wahrscheinlich ist es mir eine bös Minderheit, aber sie muß wohl stärker sein als die gute Mehrheit. Da läßt sich nichts machen. Allerdings, es läßt sich nichts ausrichten, wenn der gute Wunsch schon für den guten Willen genommen wird. Das Übel unserer Zeit läßt sich nicht auf die böse Minderheit absdifeben. Es ist weit eher darin zu suchen, daß es zn viek Menschen der guten Wünsche and zu wenige des guten Willens gibt. Mit den guten Wünschen nämlich, mit der Zuschauer Halmng 1s? man Eber die Trägheit des Herzens noch nicht hinausgekommen. Und gerade an der Trägheit des Herzens krankt unsere Zeit, an diesem seltsam stumpfen, untätigen Danebenstehei neben seht viel menschlichem Leid, asi der Gewöhnung an dieses Leid. Der gute Wille :dage eff ist iinnfer so nahe am wirklichen Tun, wie oas überhaupt menschenmöglich ist. Er wehrt sich gegen jede träge Gewöhnung, er weigert sich m resignieren; Er sucht nach neuen Möglichkeit!. Der gute Wille ist auch dann eine tätige Kraft, wenn scheinbar nichts mehr za hoffen ist. Kennt nicht jeder von uns einige dieser Unermüdlichen, eindringlich Wollenden, dieser Mensehen, die lebendig sind, weil sie noch von innen her erleben und miterleben können? Und auch da, wo der einzelne unmittelbar nichts oder wenig 213 unternehmen vermag, kann er zum wenigsten sagen, was ist. Er kann sich immer wieder zum Recht bekennen und gegen die Macht, zur Liebe uod gegen den, Haß, zum- Menschlichen und gegen die Masse. Es gibt auch einen guten Willen der Erkenntnis und des Wortes, der eigenem and fremdem Handeln den Weg bereitet , Dies also wäre, "eine gute Weihnacitsbesinnungi der Trägheit des eigenen Herzens nachzuspüren. Die Versuchungen, stumpf zu werden, sind be. t rächtlich Es fällt schwer, persönlidl erschüttert zu bleiben, wenn Unglück und Unrecht langfristig in Millionen Ziffern vorkommen und in ihrem wahren Umfao g nur durch Statistiken zur Kenntnis genommen werden könnai. Wie weit haben wir uns von der Zeit entfernt, in der eine Nation ; in Aufruhr geraten konnte, weil einem einzelnen, bis dahin unbekannten Menschen Unrecht durch ein Fehlurteil politischer Justiz geschehen war. Wer von den Heutigen hat noch das Feuer des "Jaccuse", des "Ich klage an", mit dem Zpla in die Dreyfusaffire eingriff? Das geschah vor fünfzig Jahren. Sdveint es nicht länger, sehr viel länger zurückzuliegen? In unserer Gegenwart ist der Einzellall zum Tropfen im Meere geworden " Nur der gute Wille, der sehr menschliche, noch gar nicht pplitiscbe gute Wiile, hat die Kraft, wieder zu den Einzelfällen vjrzudringenj dies vermeintliche Meer als eine ungeheuerliche Summe persönlicher Menschensdiicksale zu begreifen. Viele Millionen, Vertriebener leben unter Bedingungen, die uns in zahllosen Fällen beschämen müßten, mitten unter uns Man hat sich dararf gewöhnt. Aus Rußland sind ;immer noch 350000 deutsche Kriegsgefangene nicht zurückgekehrt, wenn man nur von der Molotowstatistik ausgehl Wahrscheinlich ist die wirkliche Zahl erheblich höher. Man hat sidi daran gewöhnt. Mehr als jeder vierte Deutsche hat in der Ostzone ein tyrannisches Resine, schwere wirtschaftliche Not zu ertragen. So:l uns aadb das zur Gewohnheit werden? Zwei Millionen Berliner sehen in den" drei Westsektoreh einem Winter entgegen, der unvorstellbar hart sein wird. Erleben wir das so nah, so brüderlich, wie wir es erleben müßten, wir vergleichsweise Gesicherten und, Ungeprüften? Da ist nun unsere ttauptstadtj bestätigt durch ihr Beispiel. Wir bringen es nicht einmal fertig, ihr das in uaserer Verfassung zu bescheinigen All diese Millionen und Hunderttausende sind Menschen wnd nicht Ziffern. Und es gibt noch so manche andere Statistik des Unglücks und Unrechts ia Deutschland. Hören wir wirklich zu, sehen wir wirklich hin? Alk großen Wohltätigkeitsorganisationen vom Roten Kreuz bis zur Deutschen Hilfsgemeinschaft sind in schwerer Sorge. Sie können seit der Währungsreform ihren dringendsten Aufgaben nicht mehr gerecht werden; die DMark Spenden fließen spärlich. Das ist kein schönes Zeichen in einer Zeit, ia der ine geringe Zahl von Menschen, die, an der Steuer vorbei, viel verdienen und viel ver brauchen, im Ausland den falschen Eindruck entstehen läßt, es geh den Deotsdien schon wieder yo gut. So lassen denn auch die_Spenden nach, die von draußen kamn, die wir bisher allzu ,selbstverständlich mit geringem Dank entgegengenommen haben.

Ja, wir sollten nns in diesen Weihnadhtstagen, jeder für sich wirklich einmal nur mit unseren eigenen Mängeln des guten Willens befassen, nicht aber mit unserer Bitterkeit gegen- andere Völker und Mächte. Dies könnten Tage def Besinnung werden, und besinnen kann msat sich nur auf sich selbst. Wenn wir die Mächt als das Böse erkennen, so sollten wir an einem Tage der Liebe ans ehesten der Opfer der Macht gedenken. Was kann den ein Kriegsgefangener dafür, daß er mehr als drei Jahre na ch dem Ende der Feindseligkeiten zurückkommt? Er hat in schlechtes Los gezogen in einer Lotterie des Zufalls. Dürfen wir uns dabei beruhigen? Der Heimkehrer von 1948 hat sehr viel mehr verloren a!s nur Zeit. So sind fast alle, die heute in Not sind, Opfer einer Macht, und wir müssen nidit immer fragen: wer ist sdiuld? Wir müssen helfen Di Rache ist ohnehin unfruchtbar. Wenn wir dem Helfen nur halb soviel Mühe gewidmet hätten wie der unglückseligen Entnazifizierung, Es kann uns nichts schaden, zurückEabliekeii uf die friedlosen Jahre seit 1914, auf die friedlosesten Jahre seit 1953. Aber malen wir nicht 2a sehr in Schwarz Weiß: hier Menschen des bösen Willens, dort Menschen des guten Willens! In der Mebrheh waren die Gleichgültigen, die Herzensträgen. Und si sind weder schwars Hoch weiß, sondern grati "~Grau, das ist die unbestimmte Farbe unseres Zeitalters. Uni dieser Gleichgültigkeit willen bleibt uns der Friede auf Erden fern. Und vergessen wir nicht, was unmittelbar Tor diesem "Friede auf Erden" geschrieben steht: Ehre sei. Gott in der Höhe! Was weiß eine verweltlichte, ein materialistisd Epoche noch von dieser Höhe. Die Kraft, mit der die Trägheit des Herzens überwanden w ird, kann nicht aas der Materie kommen. Sie bedarf iner Höhe r der Ehre erwiesen wird.

Man hat uns durch die falsche These, von der Kollektivschuld den "Weg zur Abrechnung jedes einzelnen mit sich selbst versperrt. Dieser Weg muß wieder freigelegt werden. Und es geht hierbei nicht um die Schuld an einem bestimmte Ereignis, Die Frage heißt: wo habe ich versagt, nd wo versage ich noch? Eine sehr menschliche, ine sehr persönliche Frage. Sie ist gewiß nicht politisch. Aber alle Politik wurzelt letzten Endes im Persönlichen. Wenn die Gleichgültigen, die nichts mehr von der Höhe wissen, in der Mehrheit bleiben, so ist der Frieds ar wenigen verkündet. Und dann ist jener Friede auf Erden zwischen Völker und Staaten, den so viele erlehnen, ein Wunschtrauro. Es kommt immer auf jeden einzelnen an, absr auf seinen Willen ssad nicht auf kine Wünsche.