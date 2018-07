Das Stück, das die Hamburger Kammerspiele unter dem Titel „Wenn du geschwiegen hättest“ als deutsche Erstaufführung herausbrachten, hatte in Amerika bereits einen großen Erfolg; sein eigentlicher – Titel heißt „Abel“. – „Wenn du geschwiegen hättest“ ist ein Satz aus der letzten Szene des Schauspiels und, obwohl der Autor Alfred Neumann – bekannt vor allem durch die Romane „Der Teufel“, „Es waren ihrer sechs“ und das Drama „Der Patriot“ – mit der Umbenennung nicht einverstanden war, nicht schlecht gewählt. Denn dieser Satz bezeichnet das Zünglein an der Waage der Handlung. Wenn Abel de Yonkh sein Leben lang darüber geschwiegen hätte, daß es sein geheimer, unausgesprochener starker, Wunsch war, der vor zehn Jahren seinen entgleisten Bruder den Mord an seinem – Abels – Vorgänger als Ehepartner der Frau Marie suggerierte, und wenn Marie bis ans Ende darüber, geschwiegen hütte, daß auch für sie damals der – gewaltsame Tod des ersten Gatten die Erfüllung, eines geheimen Wunsches war – wenn also niemals ausgesprochen worden wäre, daß diese neue, glückliche Ehe auf einen doppelseitigen, aus Liebe geborenen Gedankenmord aufgebaut wurde, so hätte die erdrückende Lebenslüge ewig auf dem errungenen Glück gelastet und wäre vielleicht Abels Stiefsohn eines Tages zum Rächer seines Vaters geworden. Wenn die beiden geschwiegen hätten – und sie hätten es gewiß ohne die unerwartete Rückkehr des seelisch zerbrochenen Täters –, so wäre das Stück ein typisches Lebenslügendrama Ibsen-Strindbergscher Prägung mit tragischem Ausgang geblieben. Der Bruch des Schweigens ermöglichte ein happy end mit beinahe Wagnerscher Schlußapotheose auf die Macht der Liebe...

Die Problematik ist also, literarisch gesehen, etwa fünfzig Jahre alt. Neuzeitlich nur der starke Einschuß von kriminal-romantischer Hochspannung und der Wille zur Versöhnlichkeit. Und das gab den Ausschlag für den auch hier zu verzeichnenden lebhaften Premierenerfolg.

Ida Ehre als Spielleiterin und Helmut Koniarsky als Bühnenbildner betonten mit richtigem Instinkt das Zeitmilieu der Jahrhundertwende, in dem, wie gesagt, dieses spezielle Stoffgebiet der Seelenanalyse künstlerische Aktualität besaß. Die erregende Theatralik des zugespitzten Dialogführung – Alfred Neumanns hervorragendste Gabe – kam dabei zu ihrem vollen Recht. Kasper Brüninghaus gestaltete die Titelrolle mir bannender Konzentration auf die spürbare Allgegenwart des Verschwiegenen. Maria Pierenkämper erhob sich an seiner Partnerschaft vor allem in der großen Abrechnung zu eindrucksvollen Momenten, die wie eine Befreiung aus dem künstlich verhaltenen Vibrieren der Nerven wirkten. Den unseligen, Mörder Paul stattete Hermann Lenschau mit glaubwürdigen Tönen untragbarer Gewissensnot aus. A–th