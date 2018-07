1. Photo Scheel, Photo Atelier, Photo Bedarf, Hbg, Mdnckebergstr; 5 2. Kaffeehans Vaterland, Wilhelm F. A. Burmeister GmbH, Kaffeehaus, Kaba- rett, Herrenbar, Hbg, Bollindamm 3 3. Carl Gundlach, aehnhhaus, Hbg" Kppendot fer Baum 3 0 4. Betten Hohn, Das vornehme Ansstattungsgeschäft, Betten, Möbel. Gardinen, Teppiche, Hbg, Hallindamm 26. Ecke Alstertor, MftnckolicrBtitr. 2, WeidenUeg 20 22, IkTgstr. U Betrieb, Hgb. 36; Ksplanade 8. Adolf Martotchetfel & Co, Nähmaschinen f. Haushalt, Gewerbe u. Industrie, Reparatur Her Fabrikate, Ernst Merek Str. 9.

7, Foto Bftlck. Drogerie Billck, Drogerie. Parfümerieu Fotohandel Nea8tadt Sfer 49, NeuerWalTO 75 bekleidung. Hbg. 36, Heuer Wall 36 28 . 9. Drogerie Gehtsen, Drogerie, Parfümerie. Hbg, MdBckcbargstr, 8 10. Carl Prediger, Alle Leuchten, Hbg. 1. Möncteebergstr. 25 11. Citreck, Sehuhhaux, HbRl, Mönckebergstr. 7, II ,5IozartBtr 27 in ,Capellenstr 6 12. Auto Frachtreikehr Ocfcert, Spedition . Hbg l, Norderstr. 36 40 13. J. Friedrfeh Goldemann, Juwelier nnd Goldsehtntcdeuei8ter Hbg ,Colonnadenl3 14. Sportnaus Giass & Peters, Sportbekleidung und gerat, Hbg, MSnekebergstr. 19 15. Der Stricksalon Ingeborg Hecht, StrickOberbekleidung, JungfernsUeg 44 16. Steiners Paradicsbctten, Wandklappbett , Mobel MatratzenHbg l Herinannstr. 1 3 17. Carl Jenson, Spezialgeschaft f. Tapeten und Linoleum, Hbg, iSrost Merek Str. 2 18. W. Picken! & Sohn, Drogerie. Foto, Kino, Hbg Kppöndtirf Lnrt>lttr. 6 19. Elsner Schuhhaus ril)g ,MönckebeiKtr. Jl 20. Sporthans Ortlepp, Sportartikel, Hbg , MönckebergKtr. 5 und 7 1. Stock 21. Ernst Klockmann, LederwarSn, Hbg l, Klockmannhaus am Hauptbahnhof 32. Hans C. L. Ahrens, Haus- ttnd Kttebeu gerate, Hbg, Eppesdorfer Landstr. 7 23. Kedenburg & Hapke, Steppdecken, Matratzen, Wäsche, Hbg, Mönckebergtttr, 19 24. ScbJrm Eggers, Schirraspezialgeschait u. JLderw"5Ionekcbergste 12 Spittilerstr il 25. P&rfümerie Rosenmaier, Friseur t. Damen t. Kerren, Parfumerie, Kogmetife, Hbg , MönoJsebergstr. 3 26. TextilhusRausch TextUB ,Gr Bteichen31 27. Gehlien & Pickcnpack, Foto, Kino, Projektion, H:, Mönckebergstr. 8 88. JanKonservenwerke, Hbg. 1. Montanfaof 29. Betten Sau, Bettenhaus H. Saft, Betten, Textil, Hbg, LüUge Reihe 29 30. Franz Staubach, Tknzbfir, Hbg Altona, Kleine Freiheit 30 VI 31. H K C: HefnzDitzciCöm Ges, DasHaus fttr guteBekteidung Hbff 1, Gr BieicUen 2n 32. Peek & Cloppcnburg, Herren? u. Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Hbg , Gerhart Hauptmann- Platz 33. Tanzschule Görland. Tanzscile, Hbg , Besenfcinderhof 8 34. J. J. Oarhovrn, ICHffecsroifcwfk rei, Hbg l, Wendenstr. 3 j 13 35. Ing. Erwin Lohmanii, Ratlui fl andlBng, Hbg, JuBgfernstteg 7 36. Faßbender, DainenfentWerkstatt, Hbg l, MöBckebergstr. 7 37. C & A. Brenninkmeyer, Uamen- nnd HeOTea Oberbefcteiduag und Hüte, Hbg , Mönckebergstr. 9, Hbg AIt, Gr. Bergstr.

38. Vereinsbank in Hamburg, Bankunternehmen, Hbg. 11, Alter Wal 20 39. L. C. Oetker Werke GmBH, Marmeladenfabrik und Marzipanmassen, Hbg Bahrenfold > 40. Promönita Werke, Chemische Fabrik, Hbg, Hammer Landstr.

il. Ota Schuhfabrikations- u. Haudcls ges. m b. H, Schuhe, Keparaturen u Fuüpflege. Hbg l, Rathausstr. 29 43. Glücksklee, Doscninilchfabrik, Hbg. 13, Mittelweg 36, Newstadt f Holstein 43 Öar Itesteurant "Mijou, CiastxtfitU, Hbg , Große Allee 4 44. Versandbuehhandlung Werner Kngel, Buchhandel, Hbg: ,Chilehaus 45. Filitz, Uhren, Schmuck, Bestecke Hbg l, Hdnckefcergstr. 19 gegenüber Karstadt 46. Optiker Marcns, Das Haus für modische Optik, Hbg l, Monckebergstr. 17 47. Xordwestdeutjsehe Holzverarbeitung Willi Jüttner, Eiehblatt Quaiitätsmöbel, Holzhäuser in all. Groß u fär Jeden Zweck, Spitttlerstr. 12, Semperhaus B 48. 36hs. WUlöper, Fachgeschäft f. Porzellan, Glas, Kristall, Keramik, Hbg l, Miincksbergstr. 18, gegenüb ä. Petrikirche 49. J. I>. Hollmanns Druckerei, Bnehdruck. 50. Hühnlein, Kinderwagen, Kleinmöbel, 51>GocDel Werke, Abteil. Frigo, Herstellung 52. Pfaff Nrthmasehlnen HaiiH, Nähmaschi53. Peter Kfilln, Miiblenwerko Klinshoru, 54. Martinsen Ja. Heinrich von Häfen, Feinuhrmach. 56. Appenroth, Sanitäre Einrichtungen, 57. Carl F. Schlnter, Kunst- und Auktions58. Cassens, Konditorei o. Backerei, Hbg 59. Hermann Krosanke, Möbeltransport und 60. J. L. Mohringr & Co seit 1802. Wäsche 61. Gustav Krippner, Parfiimerie nnd KosDie mit einem > gekennzeichneten Feldnummern ergeben die Auf loang der Sönderpreisfeage des Stoindr ,Stahldr ,Hbg l Mänckeborggtr 3 Wohnbcdarf, Hbg l, Mdnokebergstr. 13 von Suppenargugnissen, Hbg: 2l, Blsastr. 41 45 nen, Kahmäschinenznbehör v. Reparatur, Hbg l, Mönokeborgstr. 10, Barkh.

ttafev u. Gertenuahriäittel, Blmshorn rSehuhbaua HbgNeuerwall51 Juwelier, Hbg, Gr. Johanolsstr. 17 Ofen u. Herde f. Gas, Blektr, u. Kohle Kbg AUona, Ialmaillo 50 54 bau, Hbg, Valentiuskamp 7 i Alt ,Bismarcksl;r 6 n Hbg ,Arnoldst 52 54 Lagerung, Hbg. 19, Osterstr. 22 und Bettonausstattung, Damen- und Kindorfcloiug, Hbg l, Mönofcebergstr. 11 ujeök, Hbg. Jungfernstieg: 27, Hbg. Hot 62. Hans Bohnaoker, Maßschneiderei, Hbg l, Mönckebergstr. 18, Domhof 83. Ilndor Strunipfladcn(Kreatzman;iK G ) Strfimpfe, Wasche Modewaren, Hbg , Jungfernstieg27, Harbg i WUstorfOTStr. 5 4. Daniel Wischer K ö" Fischbratbetrtebe, Hb# Alton, Gr. Wesfcerstr. 21, GeschüftestcHe, Filialen Spitalerstr, Steiustr, Alton, Allee , 65. Nordd. Weinbrennerei Schlichte K. G , Spirituosien, Hbg Rahlstcdt 66. Pyttion Erzengntesc, Kosmet, pharmazeut, Era, Hos AK, Htreseiattnutiti:. 108 67. StOffiutas, Füllhalter, Üb, Ör. Burstah l 68. Paul C. Rumland K. G, Lebensrnittel, Hhg l, Spitalerstr 8, Mönckebergstr. 11, Dammtorstr. 14 im Banptbhf, a d.

Eeke Steintorbrttcke u. Glockengießerwalj, Sahnhof Blankenese 69. Michaelis & Meier, Kleiderstoffe, Hbg , Ballindamm 39 70. DrBrunswig, Parfüm, An der Alster 42 71. Hamburger König- u. NahvungsmittelBetrieb, Kunsthonigfabrik, Hbg, Gr.

Theaterstr. 14 13 72. HerbortStookman n&Oj Nahrungsnnttelwerk, Hbg Wandsbek, ßdjmrdstr. 25 73>Biepe Werko, TintenJculi Fabi ilc, Hbg Altona, Dojraerstr. 5 i 74. Queisscr & Co, KaiikloKi Werk, Hbg , Rondeclia .