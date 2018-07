Seit fast fünfzig Jahren gibt es Romane über die WehadH "Atssn", Aber keine- Phantasie reicht an die Spannung und Dramatik heran, als sie Wirklichkeit wird. Es gibt keine spannendere Geschichte, als die der" Atomenergie, 1898 finden die Curies das Radium, von dem ein Gramm im Laufe von Jahrtausenden die Energie von 4300 kWh (Kilowattstunden) ausstrahlt. Das heißt, man macht die völlig unvorhergesehene Entdeckung, daß in den Atomen Energiequellen gewaltigsten Ausmaßes verborgen sind. Ja, gänzlich unabhängig von der Radioaktivität kommt das Genie Einsteins 1905 auf rein theoretischem Wege zu der i haupt weiter nichts ist als Energie, daß jedes Gramm Stoff nur eine Anhäufung von 25 Millionen kWh Energie ist. Würde es dem Menschen gelingen, die Dämme, hinter denen die Natur diesen Ozean an Energie aufgestaut hat, zu durchbrechen? Nur in den schwersten Atomen sickert diese Energie eben durch in einer dünnen Strahlung; der Energiestrom von einem Gramm Radium ist nur 0 16 Watt Dieses kleine Rinnsal, in dem die Natur Atomenergie verströmen läßt, widersteht allen V erswchen, es zu ändern.

Aber 1919 bricht Rutherford in den Atomkern ein, mit den AlpnavStrahlen des Radiums zereine Schicht tiefer in die Materie. Eine neue gibt kernchemische Reaktionen, bei energie frei wird. So liefert zum Beispiel die Re aktion Schwerer Wasserstoff 4- Stickstoff = Kohlenstoff + Helium für ein Gramm Wasserstoff 180 000 kWh, den Heizwert von 22 Tonnen Kohl, das lieißt würde. Hefern, wenn — jit, eben wenn jedes Atom in Gramth umgesetzt werden könnte.

Bei der gewöhnlichen chemischen Reaktion ist das gar keine Kunst, da geschieht es ganz von selbst. Wenn zwei Atome miteinander reagieren, so erfaßt die Reaktion den Nachbarn und pflanzt sich durch den gesamten Vorrat Port, so wie die Verbrenuang eines Stücks Hetz, das an einem Ende entzündet wird- Die übliche Reaktion von Atomen, bei denen Substanzmengen umgesetzt werden, sind Kettenreaktionen. Ihr gegenüber ist die Reaktion zwischen Atomkernen, die durch Bombardement der einen"Atomart mit der anderen bewirkt wird, m Einzelprozeß eines Atompaares, der sich bei einem Treffer vollzieht. Die Aussicht, einen solchen Treffer zu erzielen, ist aber ebenso groß wie die, durch Abfeuern von Tausenden von Gewehren blind in den Wald hinein einen Hasen zu schießen, Die Kernchemie wandelt auf diese Weise also nur immer einzelne Atome um, aber nie Substanzmengen. Erst wenn man rmt dem gewaltigen Atomgeschutz Zyklotron auf die Jagd geht, erreicht mafi im Laufe von Monaten eben noch wägbare Mengen. Aber der damit verbundene Aufwand an Energie steht in gar keinem Verhältnis zu der etwa so gewonnenen Atomenergie.

So war die Situation noch 1938, Während Phantasten" Romane um die neue Wettmacht Atomenergie schrieben, zuckten die Fachleute mit den Achseln. Die Atomenergie schien dem Menschen, Gott sei Dank, verschlossen zu Da gab Otto Hahn, der Direktor des KdserWithelm Instituts f<ör Chemie in Berfin Damem im Januar 1939 die von ihm und Straßmaiü;, durchgeführte Analyse der Zerfallsprodukte des UranS vom Atomgewicht 235 bei Bestrahlung mit Neutronen bekannt, die Lise Meitner und Frisch, damals Emigranten in Kopenhagen sofort als Spaltung des Urankerns in zwei Hälften durch das eindringende Neutron erklärten. Als Joliot in Paris diese Kernspaltung wiederholte, fand er außer den beiden Bruchstücken noch weitere Trümmer: freie Neutronen! Und was bedeutete das? Man denke sich eine x Menge Uran 235, indie von außen ein einziges Neutron fällt. Es wird von irgendeinem Uranatom aufgenommen, das daraufhin spaltet und Neutronen aussendet. Ist die Uranmenge sehr" klein, so gelängen diese Neutronen vielleicht alle "ins" Freie. Bei größerer Menge aber trifft das eine öder andere auf einen Urankern, den es spaltet und der wieder Neutronen aussendet, und so welter: Mit anderen Worten: In der Kernspaltung des Urans 235 durch Neutronen hatte man zum erstenmal eine kernchemische Kettenreaktion entdeckt! Damit eröffnete sich nun auch für die Kernchemie die Möglichkeit, wägbare Substanzmengen gramm- öder gar kilogrammwwse zu er zeugen- und die dabei entstehenden ungeheuren Wärmemengen zu gewinnen. Der Weg zur Atomenergie war frei! Aber von der Möglichkeit zur Wirklichkeit ist messt noch ein großer Schritt. Das Uran 235, dessen Kerne b Neutronenaufnahme auseinanderfalten, das spaltbare Uran, ist in dem natürlichen Uranmetall nur zu 0 7 v, H enthalten, dessen übrige Masse, bis auf Spuren von U 234, aus Uran vom Atomgewicht 238 besteht. Um den Vorgang der Kernspaltung im natür? liehen Uran als beständige Kettenreaktion ftuf- rechtzuerhalten, muß man dafür sorger, daß die bei der Spaltung freiwerdden NieuttcÄe%"lKe die Reaktion wehertragen, möglichst zahlreich ra&ihHti!itten11&ranmengn entweichen zu viele Jureh die Oberfläche, und die Kette bricht ab, die Reaktion erlischt. Die Uranmenge muß eine bestimmte "kritische Mindestgröße haben, bei der das. Verhältnis von Volumen zu Oberfläche groß genug ist, um die Reaktion aufrechtzuerhalten. Da bei jeder Kernspaltung ein Neutron verbraucht wird, eben das spaltende, aber mehrere frei gesetzt werden, kann es kommen, daß bei Überschreiten der kritischen Größe die Kette zu schnell durch das Uran läuft, daß zu viele Kerne pro Sekunde gespalten und zu große Energieströme entfesselt werden. Die Kettenreaktion kann im Bruchteil einer Sekunde lawinenartig ansteigen. Das wäre die Explosion, das wäre die Atombombe. Bei der Spaltung fliegen die beiden Hälften, die positiv Atomkerne, mit einer Energie auseinander, die f är ein Kilogramm Uran 235 den Betrag von 24 Millionen Kilb wattstunden ergibt. Die Explosion r:e: Jn ,sKjle :Niitroglycerin: ; liefert : mur i 75 kWh. Bei vollkommener Spaltung der gesamten Ladung betrüge also die Sprengkraft der Atombombe das 14millionenfache von Dynamit.

Bei der "friedlichen Gewinnung von Atomenergie muß man diesen extremen Verlauf der Kettenreaktion vermeiden. Das geschieht dadurch, daß man den Strom der Neutronen reguliert. Neutronen werden durch alle möglichen Stoffe absorbiert, am stärksten durch da; Metall Kadmium. So kommt im Uranrnetal! selbst überhaupt keine Kettenreaktion zustande. Die so überwältigende Menge an Uran 238 fingt viel zu viele Neutronen weg, ehe sie auf das so spär liehe spaltbare Uran 235 treffen. Andererseits müssen die Neutronen, die aus den gespaltenen Kernen mit einer ungeheuren Geschwindigkeit herausfliegen, gebremst werden, denn nur langsame Neutronen sind für die Aufnahme in den Kern voii U 235, den sie dann spalten, geeignet; zu schneHe fliegen vorbei. Sie müssen aaer nur gebremst und dürfen nicht verschluckt werden! So muß man das Uranmetall in kleine Stücke unterteilen und sie in eine Bremssubstaaz einbettes, dk möglichst wnig Neatrowen verschluckt. Die Uranstücke müssen nach allen Seiten soweit voneinander entfernt sein, daß die Neutronen uf diesem Abstand gerade genügend abgebremst werden, bis sie wieder au: Uran treffen.

Denkt nlan sich einen Raum in Würfel zerlegt — etwa ein Kubikmeter in seine Litefwürfel — , so bilden die Würfelecken ein Raumgitter. In solchen Gitterpunkten werden die Stücke aus" reinem Uranmetall oder aus Uranoxyd abgeordnet und der leere Raum wird mit Bremssjbstanz ausgefüllt. In ihr : werden Meßinstrumente ver teilt, die die Menge der Neutronen anzeigen. Bewegliche Kadmiumplatten können verschieden tief in die Bremssubstanz gesenkt werden, um den" Neutronenstrom zu regeln. So kann man die Kettenreaktion, die zwischen dem Erlöschen und dem lawinenartigen Anwachsen" pendelt, auf einer eingestellten Stärke erhalten. Zur Einleitung der Reaktion bringt man eine Neutronenquelle, ein Glasröhrchen mit Radium- und Berylliumsalz, in die Mitte.

Im daucrndert Wechselspiel von Theorie und einwickelte sich so das Bild der Uran , des Uranbrenners" oder des "Uranwie die Amerikaner ihn nennen. Ein solcher Uranbrenner wird nach und nach aufgebaut, bis man die kritische Größe erreicht hat, berder es gerade eberksnöglich ist, daß die Kettenreaktion sich selbst mit gleichbleibender Stärke auf recht erhält. Meßinstrumente und Kadmiumschlebef werdte miteinander gekoppelt, so daß der Ursbrettker Ach nach Einstellung auf einen bestäjnmten Energiestrom selbst reguliert. Dann gibt Jter UranbrfernterAtomenergie in Form eines gleichbleibenden Wärmestroms nach außen ab. Aber ein öranbrenner liefert noch mehr als Energie. Zunächst siad da als Zerfallsprodukte der Kernspaltung die leichten Hälften des Kerns, etwa die Elemente 34t>is 42, Selen bis Molybdän, und die schweren Bruchstücke, etwa die Elemente 51 bü 58, Antimon %is 3er. Sie sind alle radioaktiv uni habeit radioaktive Zerfallsprodukte. Diese radioaktiven Iscrtofje so zahlreicher Elemente liefert der Ura&breijtter nun grämtnweise. Sie sind von unschätzbaren Wert für den Fortschritt der Medizin; Indem man sie Präparaten zusetzt, kann man mit 3men als Ariadnefaden nunmehr endlich, den Wirrwarr der chemischen Prozesse im lebendigen Körper entwirren. Wie vor fünfzig Jahren die RSatgenstrahlen, so begründen heute die radioaktiven Isotope eine neue Epoche der inneren Medizin.