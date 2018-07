Inhalt Seite 1 — Die neue Behörde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit so viel Ernst, mit so viel Ausdauer wird nun seit Monaten um die künftige Organiation der Wirtschaftsverwaltung gekämpft, daß man versucht sein könnte, den Berichten von diesem „Kriegsschauplatz“ eine ständige Rubrik zu widmen. Nehmen wir immerhin das Jahresende zum Anlaß, den Stand der Dinge festzuhalten, sozusagen die Bilanz zum 31. Dezember 1948 zu ziehen – in zwölf Monaten werden wir sehen, ob in der Zwischenzeit Gewinne oder Verluste eingetreten sind.

Daß es heute einer solchen Klärung bedarf, hat seine Gründe, Im Laufe der letzten Monate hat die Institution, um deren Errichtung es hier geht, hin und wieder den Namen gewechselt: man sprach von Bewirtschaftungsstellen, Wirtschaftsstellen, Wirtschaftsgemeinschaften, Wirtschaftsfsachstellen und schließlich von Fachstellen – mit jedem neuen Namen suchte man ein neues Blatt in dieser trüben Geschichte aufzuschlagen und die bisherige Diskussion ad acta zu legen. Und der Parteien Haß – von Gunst war nicht die Rede – trug das Seine zur Verzerrung des Bildes bei.

Exportausschüsse

Schicken wir voraus, daß der Bereich des Exportes seit einigen Wochen aus dieser Diskussion ausgeschieden worden ist. DieExportausschüsse, im Zuge der Exportreform vom 1. Dezember, entstanden, sind Selbstverwaltungsorgane von Industrie und Exporthandel der verschiedenen Fachgebiete. Sie sind Hilfsorgane der Hauptabteilung Außenhandel der Verwaltung für Wirtschaft. Ihre Aufgaben sind im wesentlichen statistischer Natur. Daß die JEIA im neuen Verfahren zwar auf die Genehmigung des einzelnen Kontrakts verzichtet, sich aber auch in Zukunft den nachträglicher Einblick in das einzelne Geschäft vorbehält, war eine Enttäuschung. Wir hoffen, daß sie sich allmählich auf Grundsatzliches beschränkt und sich dieser Kompetenz zugunsten des deutschen Selbstverwaltung entäußert. Auch daß sie auf ihre branches in den deutschen Ländern verzichten wird, hoffen wir; die deutsche Seite geht mit dem Abbau der Außenhandelskontore voran. Dieser ganze Aufgabenkreis also, der zum Export gehört, entzieht sich dem Bereich der künftigen Fachstellen.

Die Fachstellen

Die Geschichte der Fachstellen setzt damit ein, daß der Wirtschaftsrat den bisherigen Etat der Verwaltung für Wirtschaft nicht über den 15. November hinaus bewilligt hat. Wer sollte sich nun um folgende Aufgaben kümmern

a) die Bewirtschaftung von Rohstoffen (wie Eisen und Kohle), deren Freigabe verfrüht wäre; in der Tat geht sogar von der Methodik des Marshall-Plans ein gewisser Zwang zu planwirtschaftlichen Maßnahmen aus;