Nein, man kann es so schnell nicht vergessen: wie Raskolnikow durch die Räume des Hamburger Zimmer-Theaters wankte und alle in einen nicht abzuschüttelnden, fast grausamen Bann zog. Es gab keine Rampe mehr, keine Bühne – Zuschauer und Schauspieler wurden zu schicksalsbeteiligten Mitmenschen des unglücklichen Rodion Raskolnikow. Nun spielt Gmelin in denselben Räumen mit seinem kleinen Ensemble zwei von ihm selbst nach. Theaterstücken um die Jahrhundertwende nachgeschriebene „Komödien in Plüsch“. „Veni vidi vici?“ heißt die erste – eine Aneinanderreihung von Karikaturen aus der Plüschzeit, nach denen jede Schauspielerin eine Kurtisane, jeder Professor ein spießiger Dummkopf und jeder Adelige ein schwachsinniger Trottel war. Die Sätze, die diese armen Typen, sprachen, schienen oft aus lauter Bildunterschriften des alten „Simplicissimus“ zusammengestellt zu sein. Die Überpointierung, die im ersten Stück von der Regie Gmelins noch verstärkt wurde, milderte sich im zweiten Plüschidyll „Die seligen Erben“. Vielleicht lag diese Milderung und Verdichtung der Atmosphäre an Maria Stahmer, die eben, auch in Plüsch durch ganz sparsame Gesten einen Menschen (und keine Karikatur), über den man lachen kann, abzugeben weiß. P. H.