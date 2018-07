Regisseur hat stdt in einem gegen den Vorttttem gewesen ztt , glauken müssen. Er Stets gegen dk Deutschen tpitlenii, eine gemacht, aber ich habe t den Dtittscbm Station liebe Bekemfinisse we teirkert us dem "ßien Aime Sascha Gtätry" wurde ein Fall Sasdia Guitry Er wurde wie ähnliche FäHe nkfat erst naA dem Kriege afgerolk, sondern bereits im August 1942 Da brachte die" amerikanische Zeitschrift Life" eine "bl0sk tisf französischer Kollaboristen, Nefaen vielen;. Prominenten wie der ;Mist;ijtigaett e , föne Fock, Marcel PaBtioIt Pierre La wal, Philipp Petakä, Matinee Chevalier tißd aii dercn stand Sasdia Guitry auf dieser Liste. Nach- der Befreiung Frankreichs wurde Saseha Guitry infolge i;iniger scharfer Vorwurfe gegen ihn — vor allem von Andre- BtHy voa der Akademie Göncaourt— ins Gefängnis- geworfen, Danach angeklagt, Diiräch vernöttütien. Als er uaschuldig befunden wurde, ließ man ihn wieder frei. Es folgte eine wnforisjeHe "Entkoilaboranerung". Man hat sogar sein Bedauern aasgesprochen. Es war alles gar nicht so gemeint gewesen, Saseha Gukry, vor dem Kriegs ner der gefeiertsten Schauspieler und Regisseure Frankreichs und einer der am meisten gespielten französischen Dramatiker der Neuzeit, vielgelesener Erzähler, Essgyist und Historiker und eadlich auch Produzent höchst origineller Ebne feS dies alles nicht ruhen. Er wa in seiner Ehre gekränkt- Sein heiß geliebtes Frankreich hatte iha verletzt. Das aber hatte er doch nicht verdient! flatte er nicht mehr als mancher andere Franxose für "la gloire efe France" getan? Zwischen neuen Dramen und Filmen, zwischen neuen Theater- und HImproduktionen schrieb Saseha Guitry nun- drei polemische Bücher, Das erste dson ist soeben 5n Paris ersehienen: "Quatre am dQccftpatioti" Zwei weitere sind angekündigt: "$&ixante ours de prison und "Trois anneet de tilence", "Vwr Jahre Occupation" umfaßt über 555 Seiten Text, ist a ngdföüt mit Photos, Zeichr.

vor: nungen, Briefen, Ausweisen. Presseausschnitten. Text- und BilJteJI sind tvpisch für Satcha Guitry: frisch, spritzig, witzig, anklagend, schmeichelnd, dann wieder herausfordernd. Viele Ättieh siß<t bester ""m francaif". Da es hier nicht nur um Saseha Guitry geht, ondern auch um viele, andere prominente französische Künstler, ist das Budi ein echcev Zeit Dokument. Schon über den Auftakt des Buche, kann man streiten. Aber vielleicht hat Sascha Guitry recht, ins Gedächtnis zurückzurufen, wie Zeitgenosse! ober ihn denken. Anatole France nannte sich einer seiner besten Freunde, Jules Renard, Henri Bsrgson, Tristan Bernard Leon Bluni, Claude Firrere, Henry Bernstein und. Antdme waren oder sind noch heute seine Bewunderer, C)ctave Mrabe au nannte hn den eiiKigea wesentlich Dramatiker dies r Zeit, u n d Bernard Sha n sdrieb in das Dedikationsstüdi der "Heilben jchanna" daß eigentlich nur Saseha Guitr> dieses Stück, hätte schreiben dürfen.

Man warf Saseha Guhry gleich drei Vergehen "Kollaborateur, Anti Semite et fro AUernzn(f" sjewcsen zu sein, Es wurde daraus eine tels recht schmutzige, Literawnwäschs. So stellte sii henus, däfi iner seiner Ankläger selbst ein Bch über , Hitler, geschrieben hatte. Gitr>misfate sich den Spaß, die Anklage Pierre Descaves emem Photo seines Hitler Buches gegpnüfcerzusetzen. Daß Guitry des Andseroitismus beEiditigt wurde, mutet verwunderlich an: — er, der so viele berühmte jüdische Freunde besi 2j ;; di: vor KZ und Gaskammer gerejcf j>vaRfenen. 5h nicht abgestritten werden 1 "kann r abgesehen davoa f daß et seftst in atitlichen deutschen Xmscn als Jude gslr, was- aus einesr auch xviederegebenen Schreiben des Ex Botbdisfters Otto AVetz hervorgeht. Aufschlußreich ist in e)i esem Zxsammeahanft; auch eine Korrespondenz über ein Gastspiel, das ihn 1959 an die Berliner Seal a fairen sollte und das Goebbels recfit uelegen :gekonwnen wäre. Man bot Guitry 1 00 QCÜ Frank po Tag. Er lehnte ab.

Zu den vielen, eltbekannten Persönlichkeiten, fü; die sieh Guitry einsetzte, gehörte der Philosoph Henri Bergson- Am Tage des WaÄenstiüstandes waren Guitry und dr grofee jüdische TDsnker in Dax. Saseha Guitry konnte erreichen, da? der Professor im Auto unbehelligt in seine Pariser Wohnung zurückkehren durfte. Deutsche Sodaten salutierten vor ihm als "einem sertamen der französische Kahmr". Wahrscheinlich ahate Sasfci Guitry, dai> sr nadb der Befreiung, zuerst einmal böse beurteilt werden würde. Also griff er schon während der Ölkupationsjahrc zu bestimmten Mittels zwecks späterer Verteidigung. Als er um Beispiel sein Stick "Pasteur" spielte, ließ er registriere, wieviel Deutsche das Stück besuchten. Und der Th aterdirektcjr Saseha Guitry kommt zu dem Keultat: pro Vorstellung nicht mehr, als fünf bis sechs "Bin ich damit ein Kollaborateur?" fra?t Saseha- Gukty "Urid waren das alles deusche Kriegsverbrecher, die sich ein" Vorstellung bei SasAa Guitry ansahen?" fragen seine Freunde; Wird nicht sogar mapcKer bewußte deutsche Amifaschist "darunter gewesen sein, der bei diesem exquisiten Künstler 1 Frankreichs sich einmal vom NS Koiwmis erholen- wollte? Man ist um so mehr versucht, diesen Gedanken lerxuspjnnen, wenn man von dem Besuch des deutschen Generals Turner in Gaims Theatergarierobe liest, der so begeistert, war, daß er dem Künstler sein Kompliment persönlich öberhtafee und fragte, ob er für ihn etwas tan körne, Sascha Guitrv hatte keine persönliche Wünsche, Aber er bat um die Gunst, ze!m Krijssgefangene freizugeben. Seinem Wunsche wunde stattgegeben. Auf Grund dieser, rein auf künstlerischer Basis gemachten Bekanntschaft mit Geieral Turner gelang es Sasifaa Guitry auch, den Besitz des Ssegers der Marneschlacht, Marschsll Joffre der in Louvedeitnes begraben liegt, von der Requirierung freizubekommen, Die MarsdialHn schenkte dem. Dichter dafür die MifitärMtiaill, die joffre dreiundzwaazig jähre lang. getiagen hatte.

Bn heiteres Zwischenspiel ist das Kapitel "Die englische Karte". Es seht hier um englische Devisen, die Guitry aoA bei Lloytjs & National Proyincia! Foreign Bank Lirftitied, Zweigstelle Paris, liegen hatte Seine Einstellung zu den Hitlersiegen dokumentiert r damit, daß er seine Devisen nicht einwechselte.

ja, es geht auch um viel Kleinkram in diesem Btiefc. Und zwischen Kapiteln übet allerlei Belangbsigkeiten wird erzählt, wie Guitr>- während des Krieges ein bedeutendes historisches Sammelwerk über 500 Jahre französischer GesAichte herausgab. Es entwickelte sich aus einem- Vprtrag "De Jeanne d"Arc, a Phtligp. Pxtä inf" "Auch Hieraus wollte man Guitry ifliäStrick drehen. Er hilft dabei Er zeigt ia Photokopie JCJKÖ Brief, den er von PaiKpp Petain erhaben hat. Und erneut mtd einem die tragische Seite des "Falles Petsitt bewußt, Beim H? eiterlesen stößt ma dann überrascht af ein Kapitel "Gering". Eines NaftmiRags im April 1942 wurde Saseha Guitry von zwei deutschen Offizieren iu der Arbeit unterbrochen, die ihn baten, sofort mitzukommen. Er wolle wissen, zu wem er "abkommandiert sei "Der Herr Reichstnarschall läßt bitten Eine viertel Stunde war Saseha Guitry bei ihm. Gering hatte den "Roman eines Schwindlers" gelesen and Hebte das Buch sehr Alsderpntersucliuiigsrichter meinte Saseha Guhry sei doch stet in Windsor Castle vom König von England empfangen yorde. Wie sich das zusammenreime, replizierte et: OB, es ist möglich, Herr Untersuchungsrichter, daß ich auch soch vor Ihnen mit Stalin frühstücke " Vielleicht am tiefster geht Saseha Guitry auf die Problematik der Kollaboration ein, wenn er an das Erfurter Gesprath zwischen Napoleon und Goethe erinnert, der vom Kaiser zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen wurde — womit der deutsche Dichter auch Franzose wurde. Was sagte Goethe: "Er hoffe, daß dieser Tag für sein Land nützlich sei! "