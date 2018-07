Es scheint das Schicksal der Butter zu sein, von den Politikern entweder unter- oder überschätzt zu werden. Die, die sie unterschätzt haben, behaupteten bekanntlich, sie wäre weniger wichtig als Kanonen, ohne freilich daraus für Ihre Person entsprechende Konsequenzen zu ziehen; andere wieder, neuere Politiker, verfallen in das entgegengesetzte Extrem und halten sie für wichtiger als den gemeinsamen Topf, auf den wir, wenn wir zusammen wirtschaften sollen, angewiesen sind. Es ist wieder einmal Südbaden, das sein kleines Wohlleben verteidigt: Ein bißchen Milch für die Jugendlichen, etwas bessere Zuteilungen für die Schwerarbeiter und ein wenig Butter, die sie nicht in Margarine umtauschen möchten.

Aus diesen Gründen lehnte das südbadische Kabinett die Angleichung der Lebensmittelrationen an die der Doppelzone ab, über die bereits seit dem Spätsommer zwischen der Frankfurter Ernährungsverwaltung und den Landwirtschaftsministerien der französischen Zone verhandelt – worden war. Es brachte sich damit in Gegensatz zu Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenvollem, die sich um die gleiche Zeit mit der Frankfurter Verwaltung über die Anpassung der Rationssätze vom 1. Januar 1949 verständigten, nachdem es vorher auch in den Verhandlungen mit ihnen „staatsrechtlich“ begründete Schwierigkeiten gegeben hatte. In der Erkenntnis, daß die -Opposition des südbadischen Kabinetts die ganze Anpassung der Lebensmittelrationen und damit den Abbau der Zonengrenzen gefährde, schrieb der Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern an Staatspräsident Wohleb einen Brief, in dem er um eine Revision des Freiburger Beschlusses bat. Aber das Freiburger Kabinett, in anderer Beziehung so butterweich, blieb in dieser Frage stahlhart und lieferte damit der Besatzungsmacht den Vorwand, das Abkommen der beiden anderen Länder ihrer Zone mit der Bizone nicht anzuerkennen, weil es „die Zoneneinheit gefänrde.“ Die französische Militärregierung betrachte wohl, so lautet die Begründung, die Frage der Rationenangleichung als eine deutsche Angelegenheit. Aber sie setze selbstverständlich ein einheitliches Vorgehen aller drei Länder ihrer Zone voraus. Und damit legte sich ein Rauhreif auf die Frühlingshoffnung, daß man nun auch den ihrerseits eine bessere Übersicht über die Lebensmittelimporte in der französischen Zone gewinnen werde, die bisher dort von der Übernahmestelle der Oficomex in Worms, den Deutschen ziemlich undurchsichtig, verteilt werden.

Aber dies ist in dieser Butterfrage nicht die einzige Butter auf dem Kopf der südbadischen Politiker. Am 29 September, sechs Tage nachdem die Vertreter der Landwirtschaftsministerien der französischen Zone mit der Verwaltung Schlange-Schöningens den ersten Entwurf über die Angleichung der Rationen paraphiert hatten, unterzeichnete ein Bevollmächtigter des südbadischen Wirtschaftsministeriums einen Rahmenhandelsvertrag mit Frankreich der die Lieferung von Möbeln und Textilien, aber auch von Milch und anderen Lebensmitteln aus Südbaden nach Frankreich vorsieht. Als Gegenleistung sollen Feigen und Rosinen, Salzsardinen, Kakao und Gerade aus Frankreich eingeführt werden. Für die Milch wird zwar Fett zurückgeliefert. Aber während jene billig abgegeben werden muß, muß dieses teuer bezahlt werden. Die Entnahmen der Militärregierung, von General König vom 1. Oktober an abgestellt, wenn auch nur zum Teil, erkalten durch dieses Abkommen, das aus einem Hoheitsakt einen „Vertrag“ macht, einen legalen Rahmen, und die Vereinheitlichung der Lebensmittelbewirtschaftung mit der Bizone wird dadurch nicht gerade vereinfacht. Ein Sprecher des südbadischen Landwirtschaftsministeriums, ein nach unseren Informationen in seinem Wirkungskreis ziemlich einflußreicher Mann, Ministerialrat Leiser, soll sogar erklärt haben, die Verträge mit Frankreich müßten rechtzeitig unter Dach und Fach gebracht werden, damit die Bizone gezwungen werde, sie nachher anzuerkennen. San Wort verdient ein lauteres Echo, als Herr Leiser beabsichtigt haben mag. Wir sind grundsätzliche Gegner einer Politik der vollendeten Tatsachen. Wohin sie in ihrer extremsten Überspitzung führen kann, das haben uns die Antipoden der Demokratie, die sich gerade dieser „Verhandlung“-Facon so gern bedienten, zu unserem Entsetzen vor Augen geführt. Wir können ans auch nicht des Eindrucks erwehren, daß die Furcht des südbadischen Kabinetts vor einem Rückgang des Butteraufkommens für den Fall der Einführung der bizonalen Bewirtschaftungsmethoden recht einseitig ist. Denn ob Milch nach dem Westen oder Butter nach dem Norden geliefert wird, wobei ja auch in diesem zweiten Fall entsprechende Gegenlieferungen erfolgen würden, sollte eigentlich auf die Butterrechnung Südbadens den gleichen Einfluß haben. Wem zunutze wurde also der Vertrag mit Frankreich so hastig abgeschlossen? Robert Strobel