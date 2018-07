Kontrollkommissionen waren es, die dies" Untersuchungen geführt haben. Sie sind die letzte Vollendung des von den Deutschen der SED mit . Begeisterung begrüßten Sowjetsystenis, das in der ©stzoiie aurgezogen worden ist, Begonnen hatte die Söwjetisierung damit, daß "man eine "Zentralverwaltung des Innern" schufwelche die oberste Exekutive der Sowjetzone darstellt, Ober ihr wurde dann als Legislativ — wenn man diesen westlich demokratischen Begrifi für eine reine Kemrnan dosteile anwenden will — die "Wirt schaftskommission" eingesetzt. Zur Vollendung nsles Sowjetsystems fehlte nun nur noch eine einSowj etniisläria gerarchtBte anonyme Kontrolle gegen "Infiltrationen in den Militärund Politorganisationen", eine Kontrolle vor der sogar das Politbüro zittert ebenso wie alle Auslandsf gatiisationen der Kommunistischen Partei. Wi diese" Behörde zusarnmehgesetzt wird, ist schwer u ergründen, sie ist zugleich ein Bestandteil wie auch eine. Kontrolle des Innenministeriums, de Politbüros und des Außenministermms. Smersch tat die Spionagorganisation unter sich, Smersch feontrollieit das Hauptquartier des M "W. D, 5a Moskau wie la Potsdam, die jugoslawischen und sowjetisches Konsulate und kommunistischen Parteien in aller Welt und; durch die Östzönen kantrolle auch di höchsten deutschen Bürg er1 Sdegsinstitutionen der SEDr die: "Wirtschaftsr. koinmission und die Zentralverwaltong de) Innern in Berlin.

xv Noch allerdings genigen dk Masseflverhaftun gen in der Sowjetzone nicht, um die Opposition Völlig zum Schiveigen zu bringen. Auch ist Flucht oaeb dem festen nicht das einzige Mittel, ihr Ausdruck zu verleihen. Die Unruhe der Arbeiter, Ee nter anderem daza geführt hat, daß der Schwindler Hennecke, der für das deutsche Sta&anöw Systm seinen Namen hergegebea hat feei einer Pröpagandaversämmlung wrügelt worden ist, hat es nötig gemacht daß die 5EDRegierung zusammen mit der SMÄ ein Streikferbot erließ, dk Betrkbsräte alsüberflüssig auf Bob und weh die Oktoberwahlen verbot Professoren und Studenten protestierten an den Unl= mersitäten Jena, Leipzig und Berlin gegen die Knebelung der freien Wissenschaft und wurde Verhaftet und verschleppt. Nicht anders ging ei vielen Mitgliedern einer, spontanen, keineswegs organisierten U?ergj uncp)eyfgBng, die fliehe : IpfJeÄWtÄ irge und Nordböhmen transportiert wurden, wo sie in Wasser und Schlajnrn arbeiten müssen nd upeade gehea. Es wird ,immer leEensgefähriicheri in efcr Ostzone Opposition EU üben, denn Äe Madit der deBödien. SED Polizei Wändig, x , j ,. Polizei beschränkt sieh neuerdings aicht nd Menschenraub, sie ht auch offen di Funk ionen feiner ~Bürgerkrigsarmee übernomiHen Unter dein Befehl des deutschen Generals Vin_enz;Müller, einessehr begabten, streng kath oli , sehen nd nfberdings aacft irtreng kommumsri iclien :G€neralstäbsoffi2ijs, der dm Komit freies Deutschland angehört iat, wird In der Sowjetzone eine kasernierte Polfizd aufge? togen, di bisher wa In AÄtel der 400000 Wann Qstzonenpoüzei umfaßt und di mit schweren Waffen ausgerüstet: ist, ja, sogar ans " T 34 ausgebildet wird Wk stark dieW von den Sowjets kontrolli Bürgefkriegsarmse noch erdeii soll — es wirdvpn""" 00 OiäO Mann gerochen — ist Keiani; Enlge Schlüsse auf re Zusammensetztong läßt der Befehl Nr. 35 zu, l dem dk weiter Enitnozinziening der Osticwe fgehoben wird, weil "t dn Männern der "ffäzäparter aud"i vaterländisch gesmnw Elemente aren, die sich in der Tiefe ihrer "Seele verbuaellung der Einheit Deutschlands " Diese Ver arkunft der Polizei hat das ihre getan, jm de deutschien Widerstand, gegen den Osten fe der Sowietzonr zu erschweren. Um so, stärker ist er te Beflfn aufgeflammt: Hier, in der deutschen liauptstadt, ist der 2sa!menstoß zwischerr Ost sund "West im Sinne des deutschen Zerwürfnisses wie der internationalen Spannung am dwtiidhstea geworden " Die Sowjets haben beharrlich behauptet, alle Maßnahmen, die sii in Berlin ergriff m hätten, : seiea defensiv gewesen, nichts :weiter als ein Abwehr gegen Verletzungen dei Potsduner Ab kommens durch die Westmächte. Sie laben versucht, den Eindruck zu erwecken, als sei der Bei linef Zwiespalt erst nadi dm Seheitern der Lön. doner Konferenz im Dezember 1947 standen, Da ist es gut, sieh daran zu erinnern, daß die Zusammenarbeit im Kontrollrat bereits ron russi 4 e §jeÄfeMeiJstseitdeM Byrnes Beim PariserFriedenskongreß von 1946 den earo äischen Mächten utfd dr Sowjetunion Mne welig Jahre währende Garantie gegen eben deutläien Angriff anbot, seit es also klar war, daß Amerika sichnicht wie 191 8 aus Europa desinter- essiert zurüdiziehen werde, " Beviri hat In seinef Unterhausrede im Januar dieses. Jahres von der Drohung berichtet, die Molotow ausgesprochen hat, als er die erste Pariser Marshall Beiprechung verließ. Damals habe der sowjetische Außenminister erklärt, dk Westrcächte könnte, es nur bereuen, wenn sie cka Marshall Plan annehme würden. Deutlich zeigt ich "hieraus, daß die Sowjetunion die Festsetzung der USA in Europa als einen Eingriff in ihre Rechte betrackset, den. Europa glaubte Stalin nach dem Kriege bereitsin der Tasche zw haben. Zueletch sielt r aus einer Mischung voa : Sicherheitskompl ex und Aggressionslust in der europäischen Politik der Vereinigten Staaten einen uBnüttelbarea Angriff auf Sowjetrußland , v , X Di Qberiragung des offenen Bürgerkriege ten der Zone auf Berlin begann, als di MiKtärgouverneure der amerikanischen und cer englischen Zone im Januar des vergangenen Jähret eine Verdoppelung der Mkgliederzahl für den Wirtschaftsrat anordneten, $owi die Aufstellung eines Verwaltungsrates und eines Linderrates der Bizone. Die deutschen Parteien der Vestzonen distanziierten sich v on diesem Befehl, wil sie dk Rückwirkung auf die Ostzone fürchteten, Märschall Sokölowski : protestierte denn audi sofort und drohte mit einer Spaltung Berlins, venn dr Befehl nicht zurückgenommen würde. Diese Spaltung wurde dann von der SED und von den Sowjets konsequent vollzogen Es begann- mit nera Redeverbot für Jakob Kaiser, es folgte ein f "den bei den deutschen Parteien spricht. ;scharfer Zusammenstoß im Kontrollrat Vegn der Bedrückung der Zonenvomände der CDU und der LDP, Di Trennung innerhalb dr bürgerlichen Parteien zwis&en Berlin und der Ostzone wurde vollzogen. Hierbei wurde zum, erstenmal der Ostsektor voö Berlin der Ostzon zugerechnet Nunmehr konnte der Angriff gegen Magistrat und Stadtparlament beginnen: Seneral Kotikow verbot antisowjetisch Propaganda in da Sitzungen der Stadtverordnetenversarnmlüng, Demonstrationen der SED vor dem Stadthauswurden organisiert; Der Berliner Magistrat und die Stadtverordneten mußten sieh in die Westektpren begeben. Parallel damit emwickekm die Sowjets einen ständig wachsenden Streit im Kontrollrat und in der. Kommandantur. Er endete damit, daß beide Institutionen ihr® Tätigkeinstellen mußten, Ebenso konsequent wurde auch eil Bteekacte Berlin entwickelt und durchgeführt. Im April Straßenverkehr an der Zonengrenze aufgehaltcgj weil der sowjetische Militärgouviernew ein ins einzeln gehende Konjtrolle der Papiere und des Gepäcks verfügt hatte. Da dk WestmSehte sich hierauf nicht lassen konnten, mußte, der Schienen- uad Straßenverkehr zwisdira dm teilt werde Dies Sperre war verhängt worden, nachdem die Verhandlungen über eine gemeinsame Währungsreform ßir Deutschland an der Unmöglichkieit gescheitert waren, die völlig verschiedenen ökonomischen Auffassungen des Ostens and ds Westens auf einen Nenner zts bringen. In Westdeutschland ; wurde im Juni ein getrennte Währungsreform durchgefiährt. Sofort sperrten di Sowjets die Zonengrenze auch für den deutschen Interzonenverkehr und für den Transport von Güter einschließlich Lebensrnitteln und Kohlen; Der Westen antwortetemit der Luftbrücke. Der Osten sperrte nunmehr den ineisten anderen Lieferungen aus der Ost m, di Blockade verlief jetzt mitten durch Berlin. Di sichtbar Krönung dieses Vorgehens war dk. Einsetzung eines SED Magistrats für den Osjtsektof unter dem . Ost <5ber1>urgenaenter. Friedrich Ebert : Der Streit, unter dem dfe Berliner Bevölkerung. dem si sich aber imstig trotz Kälte. Dunkelheit, Arbeitslosigkeit nct Vitainrnangel auf 3i Seite der "WestfflliÄle stellte, erdichte seinen Höhepunkt mit desj Berliner Wahlen, die auf Grund eines sowjetischen Verbotes nur in den Westsektoren stattfindea könntefl. Sie brachte trotz aller sowjetischen Drohungen ein Wahlbejeiligung von 86 v. H für die westüäi Demo- ~ kratie. Dabei ist sich federajann in BerMn darnber klar, daß der Terror der SMA nnd der SED der "feliner Vs4>evoikeru noch weitepe schwere Ensdiränkangen ewerbficber !und priyäter Naturt auferlegen, wird. Um so mhr ist. man stofe auf deß moraiischen §icg, dr in dem ;4a"?er iiKAus0risds ;: Käni und niaB hafsich über dieAnerkennung gefreut, den er in der Welt gefunden ha, : " Diese Anerkennung allerdings ha nicht lang aingehaltens wenigstem in- Ewropa nicht kaua 24 Stunden. D a waröl di. Franzosen bereits beunruhigt darüber, daß di SPD, eine "zentrali tisch Part, einen Überwältigenden Sieg errungea hatte, unddie Eiiglin4er äußerten sich ehr Eflißfällig über die nationalistischen. Töne, die in Berlin bei den Wahlreden rklüaga wären In Deutschland hat dies wi eine kalte Dusche gewirfet, M$® erinnerte sich mit einem gewissen. Scftrecken" daran ", daß die Westmächt® , tchon einmalnach einer anderen antikomin nnisti? sehen Wahl ihre politische Haltung unwnnütet geändert hatten " ID&s w ia! Italien gewesen Engländer, Amerikaner! :und"fran?ose& waren vor der Wahl sehr aiärmkrt. Wenns Tögljatti: nd- Ncnni; geluhgeit wäre, inen Sieg"; :f fc dtt Volksblock 2w"erringen, wenö älso Italien koiä , munistisdi gcworcfas wäre, aätte es bestimmt nicht lange gedauert, und elf s französische Volk war diesem Beispiel gefolgt. Damit" wäre die amerikanische Position m Griechenland wi Englands Stellung ins Mittelmeer aufs äußerste %e fährdt gewsen. So beeüten sich damals qi Westmäente, Italien vieles, anzubieten, di Ruckgabe von Triest, eine wohlwollende Behandlung der Kolonialfrage Bnd fine Zollunion mit Frankreich. Nuii, die Christlich Sozialen siegten ba den Wahlen, von Triest istseitdem eicht mehr di Rede "England besteh- darauf dafi dkKolo>. ;nien nicht an" Italien xurückgegeben werden, und über die Zoöumon- findeabisfici" nur theoretisch . Bespr echang statt r :;