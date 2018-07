Die Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie, die unter Teilnahme der Vertreter von 29 Fachverbänden in Bad Pyrmont tagte, ging mit erfreulicher Aufgeschlossenheit und Objektivität an die schwierigen Fragen heran, die unsere Industrie insgesamt heute beschäftigen. Sie wurden auf dieser Tagung in einer Reihe von Referaten erschöpfend behandele.

Das Hauptgewicht lag bei den Ausführungen des niedersächsischen Finanzministers Dr. Strickrodt, der vor sehr aufmerksamen Zuhörern die Fragen der Steuerreform und des Lastenausgleichs erläuterte. Mit unmißverständlichem Ernst, der seine Wirkung auf die Versammlung nicht verfehlte, erklärte der Minister, daß der Wirtschaft jetzt die letzte Chance zur Steuerehrlichkeit gegeben werde. Wer sie verpaßt, vernichte unwiderruflich seine Existenz. Ohne Zweifel wurden die Abgaben ernsthaft spürbar sein; sie dürften aber nicht aus liquiden Betriebsmitteln entnommen oder gar auf Unkosten abgewälzt werden: die Abgabe sei als "ein Opfer aus der Substanz" gedacht und es könne durchaus der Fall eintreten, daß zur Bestreitung der Abgaben sogar privater Schmuckbesitz herangezogen werden müsse. Um auch die noch ungelösten Probleme des Lastenausgleichs bewältigen zu können, sei es nötig, einwandfreie statistische Unterlagen verfüglich zu halten, zu deren Beschaffung die Wirtschaftsvereinigung beitragen könne.

Ein weiterer Vortrag, der allgemeines Interesse erweckte, befaßte sich mit den "entfesselten Preisen". Dr. Bredt, Hannover, der zu diesem Fragenkomplex sprach, sagte sehr deutlich, daß nur über eine Vermehrung des Sozialprodukts die Krise überwunden werden könne. Er vertrat den Standpunkt, daß für den Betrieb die Liquidität sehr bald wichtiger sein werde als die Rentabilität In den von ihm vorgetragenen Forderungen der Ernährungsindustrie zur Preispolitik wird gesagt, es sei von jeher Aufgabe der Preisbildung gevesen, die Interessen des Käufers mit denen des Verkäufers in Einklang zu bringen. Die Festsetzung der Endverbraucherpreise solle möglichst durch die Industrie erfolgen; die Vorleistungsbetriebe (Verpackungsindustrie) müßten die erforderliche Preisdisziplin halten und die gesamt Industrie müsse mit den notwendigen Roh-Hilfs- und Betriebsstoffen ausreichend versehe werden. Eine weitere Forderung betraf die Überwachung der Preisbildung, die man gern in Hat der der Fachverbände sehen möchte; Preisbir dingen sollten nach Ansicht der Ernährung; Industrie nur gemeinsam mit den Organen de Industrie und.schließlich gemeinschaftlich für de Bereich der Westzonen vorgenommen werden.

Im Zusammenhang mit dem Thema der Rationalisierung in der Industrie stellte Dr. Pentzlin, Hannover, nach der Feststellung, daß wir arme Leute geworden seien, eine Untersuchung darüber an, ob es bei diesem Zustand bleiben müsse. Auch persönlicher Kenntnis der amerikanischen Indi strieproduktion folgerte er für Deutschland, da neue Erkenntnisse auch neue Wege notwendig machen, Dazu gehört die Rationalisierung, die Beseitigung der deutschen Geheimniskrämerei in Hinblick auf technische Fortschritte und eine Anpassung der Gewerkschaftspolitik an amerikanische Vorbilder. Er forderte die Bevorzugung des Akkordlohns gegenüber, dem Zeitlohn, die Angleichung der Kostenunterschiede, eine Gesetzmäßigkeit in der technischen Entwicklung und den Ausbau und die Förderung einer gesunden Rationalisierung.

Zum Gebiet der Zoll- und Handelspolitik unterstrich Gerhard. Bruns. Hamburg, die Notwendigkeit der Einfuhr von Rohstoffen, der Überführung der Importabschlüsse in Privatinitiative, der Einschaltung in Handelsvertrags-Verhandlungen, der Förderung der Veredlungsindustrie und einer einheitlichen deutschen Zollpolitik, Dr. Seumenicht, Hamburg, erläuterte im Rahmen der Tagung die Wünsche zur Kreditpoltik. Sie umfassen u. a. die Erweiterung der Handhabung der Kreditrichtlinien der Bank deutscher Länder innerhalb der Kreditrestriktionen auch dann, wenn eine Lagerhaltung behördlich nicht veranlaßt ist oder das finanzierte Objekt nicht vollständig bewirtschaftet wird, jedoch marktregelnden Bestimmungen unterworfen werden kann. Auch der Ankauf von Handelswechseln, ihre Rediskontierung und die Refinanzierung von Krediten soll grundsätzlich diesen Voraussetzung gen angepaßt werden. Eine, weitere Forderung betrifft eine Verbilligung der Zinssätze und die Bereitstellung eines ausreichenden Kredits zur Finanzierung des Umsatzes und der Bevorratung von Lebensmitteln. Zur Lösung dieser Fragen wurde von Dr. Seumenicht die Errichtung eines besonderen Kreditinstitutes gefordert, das kurzfristige Kredite der Kreditinstitute unter entsprechender Einflußnahme der Ernährungswirtschaft refinanziert. Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung, Mohr, Hamburg, faßte die von den einzelnen Referenten aufgestellten. Forderungen, die mit gewissen Abwandlungen für alle Industriezweige Geltung haben dürften, nochmals zusammen. Mit dieser Tagung unternahm die Ernährungsindustrie einen durchaus beachtenswerten Versuch, in die augenblicklichen wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen einzugreifen.

Willy Wenzke