Um die noch für Ende 1948 angekündigtezweite Steuerreform ist es schnell wieder still geworden. Schon hatten die Kalkulationen, die angekündigten Steuersenkungen voraufzugehen pflegen, begonnen sich auszuwirken: ein fühlbarer Zahlungsstop war festzustellen mit dem Ziel, Einnahmen möglichst nicht mehr in diesem Jahr zu machen, sondern in das nächste Jahr zu verlagern, um sie dann dem billigeren Steuersatz unterwerfen zu können. Man wurde auf einmal "großzügig" in der Eintreibung von Forderungen und Außenständen, und fürchtete nichts mehr, als daß eine Zahlung noch vor dem Jahtesultimo eingehen, könnte. (Das gilt allerdings nur für nicht buchführende Steuerpflichtige. Der bilanzierende Kaufmann muß ja Forderungen ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang mit ihrer Entstehung ausweisen.)

Dann wurde es plötzlich recht still. Die Skeptiker scheinen recht zu behalten. Pressemeldungen besagen, daß die Steuerreform einstweilen zurückgestellt sei. Der Widerstand kommt diesmal effenbar nicht nur von seiten der Besatzungsnächte. Zwar hieß es zunächst, "man" habe in Amerika kein Verständnis für eine Steuersenkung, weil die USA ja mit hohen eigenen Steuersätzen das ERP und insbesondere die Einfuhren nach Deutschland finanzieren müßten. Aber das scheint nicht so gewichtig zu sein. Sicher wären die Amerikaner an Hand richtiger Steuervergleiche von der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer Steuerreform zu überzeugen, obgleich sie bei sonst großer Aufgeschlossenheit gegenüber den deutscher. Problemen mitunter doch in einem bemerkenswerten Schematismus des Denkens befangen sind, wie sich etwa in Sachen "Gewerbefreiheit" gezeigt hat. Ernsthafter wird voraussichtlich wieder der französische Protest sein, der schon im Sommer zu der "Kompromißreform" führte, die Homburg heute korrigieren will. Eine Besatzungsmacht, deren Regierung soeben um die höchste Steuervorlage der letzten Jahre mit demParlament erbittert ringt, wird, wenig geneigt. sein, imbesetzten Feindesland einer Steuersenkung zuzustimmen.

besonders wenn sie so engherzig in puncto Besatzuagskosten denkt, wie die Franzosenes bisher immer getan haben. Sie werden kaum davon zu überzeugen sein, daß erhöhte französische und gesenkte deutsche Steuersätze immer noch Grkommensurable Größen sind

Wenn die Besatzungmächte ein Absinken des Steueraufkommens befürchten, so ist. das noch begreiflich. Wenn es aber nun heißt, der stärkste Widerstandkomme, mit der gleichen Begründung, von den Länder-Einanzministern, dann allerdings besteht fast Grund zum Verzweifeln. Die Verwaltung für Finanzen rechnetselbst mit einem vorübergehenden Steuerausfall von etwa 15 v. H. Es ist aber doch kein frommer Selbstbetrug, wenn sie hinzufügt, daß ein allmähliches Aufholen dieses Schwundes durch Besserung der Steuermoral eintreten werde. Und wir wagen zu behaupten, daß dieses Ansteigen sogar sehr bald, wahrscheinlich schon im Laufe des Jahres 1949 eintritt. Die Gefahren für das Steueraufkommen drohen von ganz anderer Seite. Der Lastenausgleich, wird im Laufe des Jahres 1949 zu Belastungen der Substanz führen, du aus Erträgen gewiß nicht gezahlt werden kennen; Wird neben den Lastenausgleichsabgaber. die Vermögensteuer unlogischerweise weiter erhoben, dann ergeben sich bei Gewerbetreibenden Belastungen von mindestens 7,75 bis maximal) 18,75 v. H., die in erster Linie in Geld und nur ausnahmsweise in Sachabgaben aufgebracht werden müssen. Diese Abgaben werden aller Voraussicht nach zu einer Liquidierung von Werten aller Art führen und bei Konkursen, erhofften Preisstürzen (und möglicherweise auch zunehmender Arbeitslosigkeit) enden. Das alles aber spricht doch nicht gegen eine Steuersenkung; es ist sogar ein. Beweis für ihre Notwendigkeit; Noch niemals hat eine konfiskatorische Bei Steuerung das Steueraufkommen sichern können, wenn es erkennbar abgleitende Tendenzen aufwies, die durch immer wieder neu ersonnene Steuern, nur noch verstärkt werden können. Der Lastenausgleich zählt nicht zu ihnen; er ist eine soziale Notwendigkeit, was man von der Vermögensteuer beispielsweise heute längst nicht mehr sagen kann. Wenn aber eine Vermögens-Umschichtung in der Form der verrenteten Abgabe nicht zu umgehen ist, muß der "Luftröhren" schnitt" einer Steuersenkung gewagt werden; der dem Erstickensbedrohten das Luftholen gestattet.

Sollte es also zutreffen, daß die Länder-Finanzminister Widerstand leisten, dann muß man ihnen vorwerfen, daß sie die Steuerpolitik im luftleeren Raum betreiben. Weder der Lastenausgleich noch unsere sonstigen Steuern sind Dinge, die isoliert betrachtet werden können, Die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Steuersätze ist, zusammen mit den Abgaben des Lastern ausgleiche, der sicherste Weg, die Funktionsfähigkeit unserer Volkswirtschaft noch im Jahre 1949 aufzuheben. Dann wird auch ein Heer von Steuer- und Fahndungsbeamten nicht mehr verhindern können, daß jeder nur noch so viel Steuern bezahlt, wie er selbst für vertretbar hält. Die Verwaltung für Finanzen rechnet offenbar kaum noch damit, daß das Reformprojekt in der vorliegenden Form zu verwirklichen ist. Dem Vernehmen nach ist man bereits dabei,für den Fall des Scheiterns andere, wesentlich angeschränkte Vorschläge auszuarbeiten, die zwar keine allgemeine Steuersenkung, wohl aber weitere Steuerbegünstigungen für bestimmte Einkunftsarten, unter festumrissenen Voraussetzungen, versehen. Das wäre weniger als eine Kompromißlösung: es wäre eine Schlappe nicht nur der Verwaltung für Finanzen, sondern der besseren wirtschaftlichen Erkenntnis.

Die mit dem Gesetzentwurf verbundene Steueramnestie scheint dagegen ein selbständiges, mit der Steuersenkung nicht unbedingt verbundenes Projekt zu sein. Es wird daran nämlich weitergearbeitet. Aber, so fragt man sich? Ist es für eine Amnestie nicht zu spät, wenn nicht gleichzeitig der Weg in die Zukunft freigemacht wird? Wer wird von einer Amnestie Gebrauch machen, von der er weiß, daß sie ihn zwar für die Vergangenheit purgiert, aber für die Zukunft keinerlei Gewehr bietet, daß nicht in Illegalität Zeit die Notwendigkeit der steuerlichen Illegalität erneut an ihn herantritt? Niemand wird gewillt sein, eine Amnestierung durch Erwerb von festgeschriebenen und wenig zinserträglichen Anleihen zu erkaufen, wenn er nicht die Möglichkeit hat, diese Schwächung seiner Liquidität durch eine erhöhte Nettoverfügungsquote seines Einkommens wenigstens teilweise auszugleichen. Setzt sich diese Erkenntnis nun aber durch, dann bleibt vielleicht nur noch der Teil des Entwurfs bestehen, der verschärfte Strafbestimmungen – und verdichtete steuerliche Erfassung vorsieht. Das wäre nun freilich unheilvoll, denn Druck allein ist sicher nicht ausreichend, um das Steuerproblem zu lösen ... S–a,