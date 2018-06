Alles scheint paradox an diesem Inselstaat an der Peripherie Europas: das Land, dessen regen verhangene Weiden und bis ins Meer hinabsteigende Rasen an 360 Tagen des Jahres nichts von jenem leuchtenden Grün an sich haben, das der Insel ihren Namen gibt; die Menschen, gutmütig und streitsüchtig, Englisch sprechend und England bekämpfend, und nicht zuletzt die Politik.