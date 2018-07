ragt die Festung Suomenlinna (Fianlandsburg) auf der nie jfeiwffläanejBen Scfiirej dar Ännirf Imve eAei seine Vrderpcanik @a Ostern Ate nidft ntir die Brkfmjirken sind durch den Krieg hindurch unverändert geblieben. Das Leben der einzelnen, 4er lÖryjfhnras fe 5ß&e ist fasäi käne einschneidende Maßnah v&z&nx IBM! worden. Man hört in Helsinkis Straßen kaum noch russisdi Ök Ernährungslage ist gut: Fleisch aödi. Ke TMOffliertta LebrasaMösd wie Btr (öjS !K in Monat), Matgaris i k0)j Milch wwä Brot £aB ans tJÄeltw be%Epariea, und sie leMaa a, tfie Faaeise lir hrassikster nod hosäi, fast lÄer A efnriutk W BBS. Aber die Viöscfeait, Ä fcrHg ftr ote larastkwea arbeitet, laeft, wnd KFeäscdhwadkcnigea dd nicfet faa so selsa Jede? Man lebt waimäSig lad wis" VM- tarn Rikge. Doch, KareHenfcdhdiag es als säe fridea, wgau ®r solhäB, Ke SoratrieAiwer ct auf dem Lande feldben frei"tthai %5s war Saicm. Kodi mner ist der Hemc, ate köoigH4i freie Besitz auf dem Lande oder in Jen !wlleii f S 4ie Staii&ewoiaier eine Sdbstver- stäodUdbkett. Vonj Minisw im aWirts rm Aigestdlten sin4 <fie Somnaerfetiea msd. e iwt "Barfaßlaufen "und feonar die anertaSiidbe ZSsuc im ähnesaHAi Gstessdbaffen4e un4 aidb Poütiker, die zar Zeit der semaatisAen terang SfFeadicher zsigtett, als es nn f§r e BötzEch ist, liabcn sich ganz aufs Land gezoj, basjen ihre Satina aus iwd arbeiten, A, den Applaus jer. Metropole zu Beehren. In Etoland mt das Da Mn nsxäi immer den "Verzag vor der Aktivität, "die Wartlosigkeit den Vorzug vor dem Wortreichtum, Es lut id, so wenig geändert Die meisten Gesichter kennt man noch. Nur daß die Runen des Hungers darin ausgelöscht sind. Die taten Garnituren an heirte — Paasikivij Eaajsey, FapeAoba — waren ja andb gestern bon irkl zitierte Persönlichkeiten und genau v bekannte Größen. Die wöiigea au Moskau hergeschwemm=ten Namen faflen 3a3i gegenSte 1 tawn ins Gewicht. Manchmal- geht ManneAenn Zivil dajrdi die Strai?en nd Jie Measst ea scoim sich leidit nd leise aa ™ tk haen ddit aad ae WM di und je aeigca die ParlaineniarJej- iie vielen Stefea zur GraÄnAe läaan aed eröffnen Are Sitzaäigsperiods rsit dis feierlidben Gottesdieust AF, die gleüe Wdse begannen uodh die Semester der Universität, IJuivcrsitätsrektor ist Profcor Laugfor — anct eder wei, daß seia Forsdbjingsgis"taad ad sein Faible Frankreich heißt Da der faigjährigr <leutsdie Dozent, Giissav SdimEdt, 4er sicli um die finiMsdiugtisdbe SpraxMorsdiuog hohe Yerdienste und durd aasgezekiaete ÜSjersetzuaßfin aas der ftuufdua Literatur viele Freiandc uatef den, Fianen erworien hatte gestorben ist, versucht JEaa dea vakanten Posten TfieAee mit emem DBhen za tesetzea, Finnland, das Land ahne PluAäCB, lö§t aaA iieute aocb sold:e Pragea, die man seit- einige aliraintea so gern mit "Vetoaaschafwag" veYgifcet, sacHid und mit Ruh, Aa den Schulen ist Russisch Wahlfach geworden, das heißt, man mochte höheren Ortes nadaß die Lehrer s, ihres Scfaälera n>it lieber l ist die Zahl dr Lerneacksr noch aicbt über 3 v, H hinausgegangen. Dagegen ~ist Englisch die Hodfespradse gewot&m, & ist Deutsch nur noch in den letzten drei Klassen glehrt wird), und außerdem wird es fleißig TOS Sntwfe GumrcS vwSwwtrt. Oer haut mk n CÄäHjfrJPiiuLiiit iBsdföndlsässsiä — IjüaJjf JsIf&sl; Äst eine etwas uphemistisdbe BezeiehijiJag füc den niedrigen Gcfbäudetrafct an der Harlkki K ata. Abendkurse für Erwachsene spielen eine bedeutende Rolle. Irgendwie gehören sie mit zum Familienleben. Es geljt nicht nur die "unverstandene Frau" dorthin, Männer afifer Mcsssprf und aller Einkommensklasse steHten siidb drtrt ein. Der Fortbildungskursus am A1nd ersetzte dea Biertisch and das Kräogchea. So den n die IsaJieaer ad die Franzosen Ar iififaea nadln odler WÄoiger Räiaaea 2 Arbeit fortsetzm. Die Ktfoea 13~ beaa Fiseoadspradkeu, mad s0gr auf Jer SaaSe — sei den sielst <so EsgllfiJi sptc&Sjsn Filaws jgtbt Ia Masse. Sei kurzem" werden auch alte deutsche Filme gefügt. Sie sich eoes die Iks uths als di Rmase aw, urd ist der Ladung der finmäsciai Leser §eder er seit ablehnten sda ist. D aa reia ¥rlagspmaamffli nidtts religiöse Zeitsdjüifteo Ämf" dem Theater ratoj kattn eüi rnsäsiö Stadt " Aber s irordb aocb mir ein nziges Tlicatrstiick mit der Begriffliai; der &>wjerfadlkhkdt werbsim, Es spielte m dein Brfreisjaigskrieg, den die Äen Jager führten, und die itessea Jjibea kffl Ndgangs die Strecke der patrious Eritinerungos zo beleben, & gibt die alte a sdsen Zeituageß, Sie dracken auf gulem fiaaischert Papier, ohne Hast, mit finnischem Gleichmut. Minister Fagerholm warnte gerade in diesen Tagai wieder davor, die atxettjjt NeutralitS, die sich diiä finnischen Zeitungen auferlegen wölken, durch beleidigende Ausdrücke und einseitige BerwbterstafiKmg zrä spMagcB fma$am4 Twll äksb der P3r tofidbfe maltett. Es hat ädb noch niemals überstürzt, seine Meinung auszudrücken. So erfährt man auch eigentlich nicht, "waw über AB tege WafeArisdersdhafif Jcsfa, Die fieutslen — nur diejenigen von Ihnen, die einen reichsdeut$chen Paß hatten, "warles latssuiwt uwfl eime BegTSaAsw "wieder auf freien Fuß gesetzt — leben unßdielligt. Es sind ungefähr zweitausend, die meisten GeDar gtSßte Teil woloat in Turku ffclrinM. Im Septeafeer t94S wurde die ie wieder fidgegeäsea, Als die Sowjetregienmg anordnete, daß russische Kinder nicb mehr im Ausland aatfirricfaeet worden dlkfteii, löste die sowje&xhe VertretBog ia Helsinki dea Karfswtrag JA dem deutsdhen der inoäsA ngstrag ist, vad im haBi " das jetzt Sejjratalo bdS;, worsien dk been- sn GraadsAalklassen aofgeba pt. ISrektorio ist; Lisa Saöaio, die aü 4er deÜEö" Sdasde fünfundzwanzig Jafer Jaag dea fiiuaidiea CJatemdit vrsah.

I Faars 4 Gdbawfes werdfc im Heifas im Sepamlr Äsf Kinder nad zäMse im Januar iMtens wföig, die tifauch aus fianisdnen a® anderen aasiä stFainifirti kamen. Der rassäsA Kindergattea auf der andesfea Seääe des tweieeB; kalten Koredojs ging sdr bdd nad der Grindafflg ein. Die rassJsA pradteade fionis4s Leiterin hat! zwar gnigosden Sdtwmg, aber zu wenig JugmdPAkeit. EaaläBd sdhaut — wie äaaier — nach Westen. Afa s sAreii ajdit um Hufe. Fiiraiand yerteidt die BKtheHu Vie die Soldaten im Urwalti JMtfaast jeder den Kasnpf färskh allein auf. Deshalb wind 4ie Frd heit dort oben mcfat ia wekansdiaiilidie Systeme verwässert, Seine aaEafkndCeindlkhkeit behandelt s o das GeW; Geld hat man, aber man davon.