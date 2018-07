Navigare necesse est“ – Seefahrt tot not –, so sagten einst die römischen Besatzungslegionen an den Küsten westlich des ersten Eisernen Vorhangs, des Limes Heute spreche? die Okkupationstrappen in derselben Gegend englisch Gewiß wäre es vorschnell, deshalb das lateinische Von durch das angelsächsische „Britannia rules the waves“ – Britannien regiert die Meere – ersetzen wollen.