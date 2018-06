Während es in der Literatur und im Bereich der bildenden Kunst verhältnismäßig rasch gelang, nach 1945 den Anschluß an das Ausland zu finden, ist es auf vielen Gebieten der Wissenschaft immer noch kaum möglich, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, Was in den letzten zehn Jahren außerhalb Deutschlands geschah.