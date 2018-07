Im Rahmen der Technischen Exportmesse nimmt die Harburger Gummiwaren-Fabrik – Phönix Aktiengesellschaft, Hamburg-Harburg, in Halle I Gelegenheit, ihr vielseitiges, ausgereiftes und exportfähiges Qualitätsprogramm zu zeigen. Zugleich wird sie dabei mit ihren Erzeugnissen den Wert alter Erfahrung, und neuester technischer Erkenntnisse dokumentieren. Zu dem Phönix-Programm gehört schlechthin mehr oder weniger alles, was Gummi heißt oder aus Kautschuk hergestellt wird. An der Spitze steht die Reifenerzeugung. Hier bringt die Phönix als Neuerscheinung einen Super – Ballon – Reifen. Ein Raum wird von dem Phönix-Gummischuh werk beherrscht werden, während in der Abteilung technische Gummi waren das Transportband besondere Aufmerksamkeit finden dürfte. Gleiches Interesse werden die Besucher den chirurgischen Gummiwaren und den Bade- und Sportartikeln aus dem umfangreichen Phönix-Programm entgegenbringen. we.