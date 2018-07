Das gelangweilte Kaninchen. Doktor Roy G. Williams von der Philadelphia-Universität beklagt sich, daß sein Versuchskaninchen, das er seit einem Jahr wegen einer Krebserkrankung beobachtet, bei Experimenten einschläft und die empfindlichen Instrumente durch lautes Schnarchen stört.

*

Die fliegenden Raucher. Viermal in zwei Wochen wurde die Feuerwehr von Guildford (England) alarmiert, Baumbrände zu löschen. Als Brandstifter kommen nach Ansicht der Feuerwehrleute nur Vögel in Frage, die brennende Zigarettenstummel aufpickten und sie in ihre Nester legten.

*

Hallo! An alle Telefonteilnehmer in New York verteilte die New Yorker Telefongesellschaft Löschblätter, die einen maskierten Mann und die Aufschrift „Wer ist Hallo?“ zeigten. Da die Statistiker errechneten, daß in New York täglich 24 166 Arbeitsstunden durch überflüssiges Hallosagen verlorengehen, hat die Firma sich entschlossen, einen Anti-Hallofeldzug einzuleiten.