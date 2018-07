Abends saß ich grau vor Gram daheim in meinem dunklen Zimmer. Da wurde die Tür aufgerissen, und Wassjukow trampelte herein, in der Hand die unvermeidliche Flasche Wodka.

„Nicht traurig sein, Gevatter“, sprudelt es aus ihm hervor. „Wollen wir eins aufs Limpchen gießen! Was willst du sonst machen? Nun, sage es doch selbst? Man kann nicht über seinen eignen Kopf wegspringen! Wir sind wie die Kälber! Wenn Evakuierung befohlen wird – gut, wandern wir aus, kommt der Befehl zum Dableiben – gut, bleiben wir hier! Aber warte einen Moment: Nowikow ist hier! Heut’ von der Front gekommen mit dienstlichem Auftrag. Der kann erzählen...“

Und dann steht Nowikow abgemagert und mit eingefallenen Wangen da, und um seinen Mund hat sich eine scharfe, kummervolle Falte gelegt. Um seine Schultern hängt ein schmutziger Militärmantel, auf dessen Kragen mit Kopierstift Rechtecke eingezeichnet sind, die ihn als Hauptmann kennzeichnen.

„Nimm einen Wodkastoß und berichte den Werktätigen über die Heldentaten der Front!“, lacht Wassjukow.

„Gleichgültigkeit ist das schlimmste. Nur Wut und Verzweiflung können Rußland retten“, sagt Nowikow. Und er wiederholt brüllend: „Wut und Verzweiflung! Warum aber, Parteigenosse Wassjikow, geht unsere Armee in die Brüche? Weil eure Partei dem Volk gleichgültig ist! Keiner will für eure Partei noch kämpfen! Ihr habt genug Leichen gefressen! Es gibt in Rußland keine Familie, die in den letzten zwanzig Jahren euch kein Todesopfer gebracht hat! Im ganzen weiten Rußland keine Familie, die mit euch nicht abzurechnen hätte! Aber lieber unser verdammtes russisches, bolschewistisches Joch als die deutsche Freiheit! Vor zwei Wochen tauchten bei uns fünf Männer auf, die waren in Deutschland gefangen gewesen! Ihre Flucht ein ganzes Abenteuer! Sie erzählten, daß Zehntausende unserer Landsleute verhungert sind und Hunderttausende noch verhungern sollen. Nein, vom Westen kommt nur ein neues Joch. Wenn das erst bekannt sein wird, erst dann wird der Krieg beginnen! Aber nicht für Väterchen Stalin, sondern für Mütterchen Rußland!“

Wassjukow starrt mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen wie gelähmt den Hauptmann an. Plötzlich setzt draußen das jammernde Katzenkonzert der Sirenen ein... Herzbeklemmend. Draußen bellen Flakgeschütze

Am anderen Morgen kehre ich auf dem Wege zum Trust in Tabaksläden und Kioske ein, kann aber nirgends Papyrosi bekommen: sie sind verschwunden. Aber ich treffe eine Gruppe – es sind Arbeiter und Arbeiterinnen – die prallgefüllte Säcke und Körbe mit Fleisch, Wurst und Speck tragen. Woher diese Herrlichkeiten?