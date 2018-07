Der Elektrokarren für den innerbetrieblichen Verkehr hat sich die Fertigungs- und Umschlagsstätten erobert. Der "Muli" eines Hamburger Elektrowerks befördert nun nicht nur Lasten, er hebt sie auch. Dieses Elektrohubgerät, wendig, schmalspurig, ohne Anstrengung zu bedienen und – billig, fördert und schleppt Güter bis zu 1,5 t. Geliefert wird es, je nach Verwendungszweck, als der rote, blaue, braune oder grüne "Muli". Die größte Leistung zeigt der "grüne": er hebt Lasten bis zu 1,80 m, so daß Rampen zum Verladen in Lastwagen, Waggons oder in hohe Stapelregale hinfällig werden.

Urteil also: zur Rationalisierung des Güterumschlags geeignet. Und daß wir dies brauchen, bedarf keines Beweises. Umsonst haben die Amerikaner ähnliche Geräte nicht bei sich eingeführt. Sie wissen, daß ein hoher Lebensstandard nur durch erhöhte Produktivität gewonnen wird. Handeln wir ebenso. – in.