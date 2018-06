An welchem Punkte eigentlich sind die Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und den Westmächten angelangt? Welche Aussichten haben sie? Sind diejenigen im Recht, die eine Kriegerische Auseinandersetzung für unvermeidlich halten, oder jene anderen, die an eine baldige friedliche Lösung aller Streitfragen glauben? Mit einigem Recht wurden diese Fragen überall in der Welt wieder einmal gestellt, als man hörte, daß der neue amerikanische Botschafter in Moskau, Allan Kirk, eine Unterredung mit Marschall Stalin gehabt habe.