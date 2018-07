Inhalt Seite 1 — Andere Zeiten – andere Krankheiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Glatzel

Wie jede Zeit durch ihre sozialen und politischen Formen, ihre philosophischen und religiösen Vorstellungen und Haltungen gekennzeichnet ist, so ist sie es auch durch ihre Krankheiten. Nicht als ob alle Krankheiten einer Epoche verschwinden und ganz neue an ihre Stelle träten. Gewiß gibt es auch solche. Unbekannt und drohend sind sie plötzlich da und breiten sich aus – niemand weiß warum, Was sich aber in erster Linie ändert, ist die überraschend auftretende Häufigkeit altbekannter Krankheiten und ihre symptomatologische Ausprägung, der Genius morbi. Das gilt gleichermaßen für körperliche und seelische Krankheiten.

Naturwissenschaft und Technik haben dem modernen Menschen Mittel an die Hand gegeben, sich in einer Weise gegen Wind und Wetter zu schützen, sich gegen tierische und pflanzliche Feinde zu wehren, mit fernen Ländern und Menschen in Verbindung zu treten, sein Leben zu verlängern, die noch vor ein oder zwei Jahrhunderten märchenhaft erschienen wären. Die unvermeidliche Kehrseite dieser Erfolge aber sind neue Gefahren. Elektrizität, Strahlungen, Ernährungsschäden, eine unübersehbare Fülle von Giftstoffen und manches andere noch bedroht uns, von dem unsere Großväter nichts ahnten. Jede neue Entdeckung, jedes neue technische Verfahren kann neue Gefahren für Gesundheit und Leben bringen.

Noch viel stärker angeschwollen als jene Schädigungen sind aber ganz andere Krankheiten. So zum Beispiel das Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, die Angina pectoris (Herzkrampf), die allergischen Krankheiten (Bronchialasthma, Heufieber und andere) und die Zuckerkrankheit. Es sind Krankheiten, die offensichtlich keine unmittelbaren Folgen der naturwissenschaftlich-technisch bedingten Wandlungen des äußeren Lebens repräsentieren. Woher aber kommt ihr beängstigendes Anwachsen, das die von der Wissenschaft erkämpfte Verlängerung des Einzellebens um einige Jahre oder Jahrzehnte doch als Geschenk recht zweifelhaften Wertes erscheinen läßt?

Greifen wir die Magengeschwürskrankheit heraus! Sie ist am besten erforscht und zeigt am klarsten jenes Prinzip, das auch der Entstehung anderer "Zivilisationskrankheiten" zugrunde liegt.

In allen Ländern der abendländischen Zivilisation geht die Zahl der Magengeschwürskrankheiten seit Jahrzehnten steil in die Höhe. Sie steigt immer noch weiter – auch heute. In den USA soll die Zahl der Geschwürskranken alle zehn Jahre um 1,5 Millionen zunehmen. In Deutschland sind 2 bis 4 v. H. aller Kassenversicherten geschwürskrank, und während des Krieges sahen sich die kriegführenden Mächte gezwungen, die magenkranken Soldaten in "Magenbataillonen" zusammenzufassen, um nicht die Einsatzfähigkeit der übrigen Truppenteile durch die vielen immer wieder dienstunfähig werdenden Geschwürskranken zu gefährden. Seit Jahrzehnten haben Generationen von Ärzten versucht, das Dunkel um die Ursprünge und Ursachen der Geschwürskrankheit zu erleuchten. Gehirn- und Nervenkrankheiten, "Herdinfekte" (Entzündungsherde am Wurmfortsatz, an den Mandeln, den Zähnen, den Kiefer- und Stirnhöhlen), Ernährungsschäden dieser oder jener Art, Tabak – vielerlei wurde diskutiert, ohne daß eine befriedigende Antwort gegeben werden konnte.

Die Antwort mußte ausbleiben, weil die Wurzeln der Krankheit anderswo liegen. Vertieft man sich nämlich in die Lebensgeschichte der Geschwürskranken und in ihre Wesensart nicht nur während der Erkrankung, sondern auch vor ihrem Beginn, dann stellt sich heraus – überraschenderweise darf man sagen –, daß es immer Menschen von ganz bestimmter Wesensart sind, die geschwürskrank werden. Es sind Menschen, die sich durch die Akzentuierung und Kombination bestimmter Charakterzüge von anderen Menschen unterscheiden. Diese "Geschwürspersönlichkeiten" haben ein lebhafteres Streben nach Geltung und Ansehen. Sie sind oft überdurchschnittlich leistungswillig und leistungsfähig, dabei empfindlich, zu depressiven Stimmungen geneigt und in ihrem Ausdrucksvermögen gehemmt. Sie wollen mehr als sie können – sie überfordern sich. Hinter diesen aktiven, ja aggressiven Tendenzen scheint aber ein starkes Bedürfnis nach Geborgensein und Geliebtwerden zu stecken.