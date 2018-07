Von Th. Schecker,

Vorsitzer des Verbandes Deutscher Schiffswerften

Als die Schiffbaubestimmungen des Washingtoner Abkommens im April 1949 bekannt wurden, konnte man bei einem Vergleich mit den Vorschriften des Potsdamer Abkommens annehmen, daß viele deutsche Reeder Schiffe nach den neuen Richtlinien in Auftrag geben würden. Die Werften konnten der Überzeugung sein, daß sie spätestens im Herbst 1949 mit dem Bau der neuen Typen beginnen könnten, denn nach dem Sinn des Textes war mit einem schnellen Erlaß der erforderlichen Ausführungsrichtlinien zu rechnen. Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.

Artikel XI, Ziffer 1 des Washingtoner Abkommens lautet:

"Der Bau von Schiffen, deren Tonnage und Geschwindigkeit die in der untenstehenden Tabelle enthaltenen Grenzen nicht übersteigen, soll in Deutschland gestattet werden, mit der Maßgabe, daß keine Hochseeschiffe gebaut werden sollen, the nicht eine deutsche Küstenflotte wiederhergestellt ist, die den Anforderungen des europäischen und deutschen Wiederaufbaus entspricht. Solche Anforderungen werden von den Militärgouverneuren festgelegt und in Kürze bekanntgegeben werden.

Frachtschiffe für Trockenlad. 12 kn 7200 BRT

Tanker 12 kn 7200 BRT