So fuhren sie also gegen sechs Uhr zu einem Wald, der zwischen Benrath und Hilden liegt. Ein hübscher Weg führt dort zu einem Gasthaus, an dem um diese Stunde kaum jemals ein Mensch vorübergeht. Ein schmaler Bach fließt in der Nähe, der Hoxbach. Dort trafen sie Anni. Übrigens, was den Kriminalinspektor geradezu erschütterte, war die Roheit, mit der die Mörder zu Werke gingen, ein seelisches Unbeteiligtsein, das nach den Erfahrungen vieler Kriminalbeamten die meisten Verbrecher von heute kennzeichnet.

Die Frau, völlig ahnungslos, bot ihrem Freund, der mit ihr voranging auf dem schmalen Weg, eine Zigarette an. Und er benutzte prompt den Anlaß, ihr eine kleine Eifersuchtsszene vorzuspielen: „Woher hast du die Zigaretten?“, begann er und sagte schließlich: „Sei nicht so aufgeregt!“ Und zu dem Einbeinigen zurückgewandt, der hinter ihnen das Fahrrad schob sagte er: „Komm, fühl mal ihren Puls. Wie aufgeregt die Anni ist...“

Der Einbeinige ließ das Fahrrad fallen, ergriff ihre Hände und hielt sie fest. Der andere würgte sie, bis sie niederfiel und sich nicht mehr rührte. Sie luden sie auf das Fahrrad, um sie zu einem mit Wasser gefüllten Baggerloch in der Nähe zu fahren. Kaum, daß sie dreihundert Meter gefahren waren, geschah etwas, was – wie man denken sollte – den empfindungsrohesten Menschen hätte anrühren müssen: die „Tote“ regte sich. Das Fahrrad kippte um. Anni stand schwankend vom Boden auf, stammelte nur eines: „Paul, denk an die Kinder“. Der würgt sie wortlos von neuem, offenbar ohne Erregung, und gleichmütig schaut der Einbeinige zu. Dann, luden sie ihr Opfer von neuem auf das Fahrrad, kamen an das Baggerloch, und dort geschah noch einmal etwas, das die kalte Vorsätzlichkeit ihres Handelns beweist...

Als die Mordkommission den Tatort aufsuchte, fanden die Beamten ein Holzgestell, das auf der Oberfläche des Wassers im Baggerloch schwamm: eine von rohen Ästen zusammengefügte Bahre. Die Mörder hatten sie angefertigt. Und die Polizei legte Wert darauf, festzustellen, daß die Mörder nicht so schnell, wie es der Zeit ihrer Rückkehr in die Stadt entsprach, diese mit Draht verschnürte Bahre hergerichtet haben konnten. Sie hatten schon am Tage zuvor alles vorbereitet. Paul – immer stolz, daß er ein guter Schwimmer war – entkleidete sich, um zu versuchen, die durch ein altes Autorad beschwerte Bahre schwimmend möglichst weit ins Baggerloch hinauszuziehen. Dies gelang ihm nicht so, wie er dachte. Er schwamm etwa fünf Meter weit, die Leiche auf der Bahre hinter sich. Plötzlich „sackte alles ab“, wie der Einbeinige es ausdrückte.

Angesichts der Leiche, die von einem Boot aus geborgen wurde, stellte man dem Mörder erneut die Frage: „Warum?“ Und er blieb bei der Antwort: „Anni wußte zuviel. Sie wußte vor allem um die Meißner Porzellanfiguren.“

Im Hoxbach, dort wo er nahe an dem Baggerloch vorüberfließt, fand man in einer Kiste die Porzellanfiguren, die mitschuldig waren am Tod dieser Frau. Graziöse, immer noch blank schimmernde Gebilde. Sie lagen – nicht einmal sonderlich gut verpackt – im Bach, weil sie gerade ihres Kunstwertes wegen nicht zu verkaufen waren. Eine Frau starb an ihnen. Vielleicht wären die Porzellanfiguren nie wieder aufgetaucht, wenn jene Frau nicht gestorben wäre...

Der Einbeinige nahm sein Urteil gleichmütig entgegen. Der andere aber, der Robuste, der auch vor Gericht wortkarg geblieben war, zog kurze Zeit, nachdem er ins Zuchthaus eingeliefert worden war, eine andere Konsequenz. Die Wärter öffneten die Zelle, ihn zum Rundgang im Hof zu führen. Da brach er – kaum, daß die Tür geöffnet war – aus seiner Zelle hervor. Ein Wärter schrie auf. Er aber schwang sich über das eiserne Geländer des Treppenhauses und stürzte sich hinab. Der Körper sauste vier Stockwerke tief, schlug auf den Steinfliesen auf. Tot.

