Bedeutung, so wird man bei weitem nicht den Preis erhalten, der ihrem Wert entspricht und von dem die klugen Einbrecher doch offenbar eine Vorstellung gehabt haben müssen. – Ja, sehr dumm, sehr dumm, Aber zur Sache! Was soll es: Meißner Porzellan aus Benrath und Verdacht der Hehlerei? – Ganz einfach, Paul (so heißt der robuste Freund Annis mit seinem Vornamen) stand im Verdacht, die beiden gefundenen Figürchen von den Einbrechern gekauft und nach Frankfurt gebracht zu haben. Aber, wie gesagt: der Angestellte vom Ernährungsamt zu Benrath entlastete ihn.

Kurzum, von all solchen Gesprächen und Überlegungen blieb dem mit der Aufklärung des Falles um die verschwundene Frau Anni beauftragten Kriminalinspektor haften, daß es immer um Benrath ging. Benrath, Vorort von Düsseldorf, Schloß Benrath ... Nicht nur, daß er Anweisung gab, den Angestellten des Ernährungsamtes polizeilich zu beobachten, er interessierte sich für alle möglichen größeren und kleineren Untaten, die in und um Benrath in letzter Zeit vorgekommen waren.

Da war zum Beispiel ein Überfall auf den Pförtner des Ernährungsamtes. In dessen Raum wurden nach Dienstschluß die Kästen mit den Lebensmittelmarken abgestellt. Immer wieder waren Lebensmittelkarten verschwunden, auch aus Amtszimmern, in denen sich stets nur Beamte und Angestellte befanden, niemals aber „Publikum“. So gab man für die Nacht dem Pförtner diese papiernernen Kostbarkeiten in Verwahrung, schloß sie im Schrank ein und sagte ihm, er solle ja gut aufpassen. Nun, der Pförtner hatte keine Sorge, denn man hielt die Sache geheim. In einer der nächsten Nächte erschienen maskiert zwei Männer, der eine robust, der andere schmal. Der Robuste hielt dem Pförtner eine Pistole vor: „Her mit den Schlüsseln für die Schränke!“ Der Pförtner wehrte sich, lärmte, griff an. Das wurde dem Robusten, dem Pistolenhelden, zuviel. Er schoß nicht, sondern lief davon. Verblüffend war, daß der andere, der Schmale, sich kaum gerührt hatte ...

Sehr nachdenklich geworden, ließ der Kriminalinspektor die Wohnung des Ernährungsamts-Angestellten durchsuchen. Man fand Stempel und Briefbögen aller möglichen Behörden, nicht nur Düsseldorfs oder Benraths, sondern verschiedener Gemeinden im Rheinland und Industriegebiet... Sodann erhielt der Inspektor die Meldung, der Angestellte habe dies und jenes getan, sei um fünf Uhr aus dem Amt gegangen, habe da eine Zeitung gekauft, dort eine Tasse Kaffee getrunken, sei endlich zur Post gewandert,um einenBrief mit der Aufschrift „Hauptpostlagernd“ aufzugeben. Der Brief war an den seit Tagen „verreisten“ Freund Paul adressiert. Hauptpostlagernd Bremen. Ein chiffrierter Brief. Die Polizei war längst dabei, nicht nur die vermißte Frau Anni, sondern auch den verschwundenen Freund zu suchen. Der wurde nun also in Bremen verhaftet. Der Inhalt des chiffrierten Briefes aber reichte aus, auch den anderen weg vom Ernährungsamt in die Zelle des Untersuchungsgefängnisses zu führen. Doch der eine wie der andere blieb bei den Verhören stumm.

Der Brief aber sah folgendermaßen aus: Es waren Karos gezogen, eins für jeden Buchstaben. Von unten nach oben gelesen ergab jeder vierte Buchstabe einen Zusammenhang. So las man: „Es ist das beste, du gehst auf dem schnellsten Wege ins Ausland. Die Kinder haben gesagt, du hättest einmal gedroht, du wolltest sie zu Vollwaisen machen. Ich werde wahrscheinlich beobachtet.“ Sozusagen aus technischen Gründen, nämlich um die Karos auszufüllen, war der Satz angefügt: „Das Winzerfest war gut.“

Dieser Brief war immer wieder der Ansatzpunkt für die Verhöre, der Brief und die Stempel. Und immer wieder blieb der Einbeinige fest. Die Stempel? Ja, die waren die Beute einer harmlosen Sammlerleidenschaft. – Sammlerleidenschaft? Das war schon zuviel gesagt. In dieser Zeit der Massen sind Stempel, Ausweise, Amtsbögen ein Mittel zur Macht. Ein Mensch, der nicht Tod und Teufel fürchtet – vor einem gestempelten Papier bricht er zusammen. Wer heutzutage mit einem behördlichen Stempel geschickt umzugehen weiß, kann sein Leben so schneidig führen, wie im Mittelalter der schwertumgürtete Ritter. Er ist aus den Massen herausgehoben, er stempelt beispielsweise einen Antrag auf Zuckerlieferungen zentnerweise, und man beliefert ihn. Aber ein Mann, der fälschlich Behördenstempel führt, und sei es nur aus Leidenschaft, kommt leicht in Verdacht. Dies gab der Einbeinige zu.

(Und eine neue Frage: „Wer war eigentlich bei dem Überfall auf den Pförtner des Ernährungsamtes der zweite Mann, der Schmale? Sie etwa?“