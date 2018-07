Zu den in Nr. 33 der „Zeit“ unter dem Titel „Auf die hohe Kante“ veröffentlichten Ausführungen gibt uns der Treuhänder des Umschuldungsverbandes deutscher Gemeinden im VWG die folgende berichtigende Darstellung:

Der Umschuldungsverband deutscher Gemeinden hat seinen Sitz im Ostsektor Berlins. Vor zwei Jahren bin ich, ein früheres Vorstandsmitglied des Verbandes, zum Treuhänder für die britische Zone bestellt worden. Die Militärregierung übertrug mir bezüglich des unter dem Militärgesetz Nr. 52 stehenden Vermögens des Verbandes in der britischen Zone nur die Befugnisse, Zinsen und Tilgungsbeträge einzuziehen. Meiner Bitte, auch den Anleihedienst wieder aufnehmen zu dürfen, wurde erst vor einiger Zeit entsprochen, als meine Bestallung zum Treuhänder auch für die amerikanische Zone erfolgte.

Die umfangreichen Vorarbeiten, die unverzüglich in Angriff genommen wurden, gestalteten sich bei dem Umfang des Anleiheumlaufes und der Unmöglichkeit, die in Berlin verbliebenen Geschäftsunterlagen zu benutzen, überaus schwierig. Sie sind trotzdem so weit abgeschlossen, daß mit der Bezahlung der rückständigen Zinsscheine in den nächsten Monaten begonnen werden kann. Die Zahlungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, erfolgen, die eine Einlösung der vollen Kuponwerte nicht zulassen, da die Treuhandstelle des Umschuldungsverbandes noch nicht, wie die Mehrzahl der Hypothekenbanken, als verlagertes Geldinstitut anerkannt worden ist.“

Soweit die Zuschrift des Treuhänders – es ist dies übrigens Staatsfinanzrat Schilling, jetzt Teilhaber des Hamburger Bankhauses Brinckmann, Wirtz & Co. –, die also eine erfreuliche Klarstellung des Sachverhaltes gibt: es wird nun gezahlt! Allerdings wird für die Zeit bis zur Geldumstellung zunächst nur eine Teil-Honorierung der Zinsscheine möglich sein, da die vom Umschuldungsverband eingesammelten Zins- und Tilgungsbeträge im Verhältnis von 100 zu 6,5 umgestellt werden, Während der Verband seine eigenen Obligationen, wie auch die Zinsscheine, im Verhältnis von 100 zu 10 umzustellen hat.

So begrüßenswert die Mitteilung von der alsbaldigen Wiederaufnahme des Anleihedienstes ist, so hätte man doch wünschen sollen, daß der Treuhänder von sich aus einmal eine Mitteilung an die Öffentlichkeit hätte gelangen lassen. Schon wegen des Börsenkurses denn in den jetzigen Kursen von etwa 71 v. H. sind nach unserer Rechnung etwa 12 v. H. an Zinsen enthalten, so daß sich der Preis für ein mit 4 v. H. verzinsliches Papier auf 59 v. H. stellt. Dieses Niveau ist recht niedrig und gewährt dem Erwerber erhebliche Zinschancen, um so mehr, als damit gerechnet werden kann, daß die ganze Anleihe bis zum 30. September 1958 vollständig getilgt ist.

egs.