Von Hermann Stahl

Geht die Sonne unter, fern, hinter den hohen Weideflächen, dann stehen in dunklem Feuer die Tannenhecken wie brennendes Reisig. Unhörbar loht es auf, überleuchtet die Acker, die schweigenden Felder, Busche, Himmel, Ferne.

Golden schimmert das Gras, kupfern. Bald werden die Schatten es füllen. Reglos der Heckenrosenstrauch, windmüd, wartet der Nacht entgegen und horcht. Dunkle Liebe im Ruf einer Amsel mündet ins Schweigen.

Langsam ging ein Mädchen von den Äckern dem Dorf entgegen, heim. Der Weg dehnte sich. Das Dorf lag hinter Büschen und Tannen in einer Serie.

Bei seiner Herde stand Christjan. Er pfiff dem Hund, der trieb die Schafe zusammen, der junge Hirte folgte ihnen. Sie waren in der Nähe der Büsche. Das Mädchen hörte den Pfiff, sah den Hirten. Sie ging zögernd. Als sie das weiße Tuch fester band unter dem Kinn, hob sie die Schultern. Sie vernahm die Flöte und lächelte.

Schatten mischten sich in den hellen Nachglanz des Himmels. Der Abendwind lief durch das Gras. Mitten durch das Gebüsch schlängelte sich natternschmal der Pfad. An seinem Rand stand der Hirte. Als das Mädchen näher kam, nahm er die Flöte von den Lippen, blickte streng, zählte die Herde.

Als das Mädchen ihn fast streifte, langsam, sagte er ihren Namen. Sie blieb stehen. „Gehst du heim –“, sagte er, sah sie flüchtig an, nickte grüßend. Sie betrachtete ihre Hände. „Es ist Zeit“, antwortete sie. Dann wendete sie sich mit zögernder Bewegung, die in den Schultern begann, zum Gehen. Lautlos strömend umfing sie das flaschengrüne Dämmer in den Büschen. Neben ihr war der junge Hirte. Er rief ihren Namen, wartete. Dann verstellte er ihr den Weg, fast lässig. „Ich muß heim“, sagte sie, ihre Lippen schürzten sich.