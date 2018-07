Von Wulf Wünnenberg

Die Zunahme der Neurosen ist eine Tatsache, die sich unter anderem in der ständigen Zunahme der berufsmäßigen Behandler (Psychotherapeuten) und der Hochflut von Publikationen in wissenschaftlichen und anderen Zeitschriften kund tut. Bevor man zu der Buntheit der geäußerten Meinungen Stellung nimmt, möchte man zunächst einmal wünschen, daß die Leserschaft durch verständliche Schilderungen des sachlich Richtigen in das Neurosenproblem eingeführt werde, anstatt daß – wie es leider nicht selten geschieht – dem Außenstehenden lediglich effektvolle Formulierungen zum Mitredenkönnen gereicht werden. Aber auch einwandfreie populäre Darstellungen über das Neurosenproblem unterliegen der Gefahr aller öffentlichen Abhandlungen über medizinische Fragen: nämlich der Züchtung von Hypochondern. Welcher Mediziner hätte es nicht schon selbst erlebt, daß er nach genauem Studium bestimmter Krankheitssymptome plötzlich an ihnen zu leiden wähnte. Der Arzt, der sich mit medizinischen Fragen an die Öffentlichkeit wendet, hat also die schwierige Aufgabe, die Förderung halbgebildeten Besserwissens und die Züchtung von Hypochondern gleichermaßen zu vermeiden.

Wie eine Neurose ist, braucht hier nicht mehr eingehend erörtert zu werden. Es wird bekannt sein, daß es mancherlei Entstehungsweisen seelischen Leidens gibt, daß seine Ursprünge durchaus nicht nur in der bewußten Gegenwart, sondem oft in längst Vergangenem – bis in die Kinderzeit hinein – oder gar in dem sogenannten Unbewußten zu suchen und zu finden sind.

Ein Mensch, der eine funktionelle Organstörung hat, leidet daran, einerlei, ob sie körperlich oder seelisch bedingt ist. (Das letztere wäre eine Neurose.) Es gibt aber abnorme Seelenzustände (Angst- oder Zwangsvorstellungen), die sowohl organisch (Angst des Herzkranken) wie psychisch (etwa durch den Zusammenhang zwischen sexuellen Fehlsteuerungen und Angst) entstanden sein können. Diese abnormen Seelenzustände haben genau wie die Organ-Funktionsstörungen (Herzneurose) einen Krankheitswert, den niemand bestreiten wird, der sie einmal bei sich oder anderen erlebt hat. Ein solcher Neurotiker ist ein Kranker und hat das gleiche Recht auf ärztliche Hilfe wie jeder andere Kranke auch. Sind aber die Menschen, die sich heute in den Sprechzimmern der Psychotherapeuten drangen, wirklich alle Kranke in diesem Sinne? Suchen sie tatsächlich den Arzt, oder wenden sie sich nur faute de miuex an ihn, da ihnen der Kontakte zu einem Erzieher, Freunde oder Priester nicht – oder nicht mehr – gegeben ist?

Wir haben bisher nur von seelischen Verursachungen seelisch-körperlicher Gleichgewichtsstörungen gesprochen. Der Mensch hat aber – im Gegensatz zum Tier – neben der körperlichen und seelischen auch eine geistige Existenz. Krisen in der geistigen Auseinandersetzung mit sich und der Welt, Unsicherheit im Metaphysischen: dies alles kann bei mangelnder Bewältigung und Verarbeitung sehr wohl auch eine neurotische Entwicklung zur Folge haben. Ja, man hat sogar in der Unfähigkeit vieler moderner Menschen zu religiöser Bindung eine oder gar die Ursache der Neurose sehen und sie damit als Positivum werten wollen: als Einleitung neuer religiöser Verinnerlichung durch einen Leidenszustand hindurch. Durch solche – zumindest sehr einseitige – Betrachtungsweise wird das Problem jedoch allzusehr vereinfacht. Denn Neurosen hat es schon immer gegeben und gibt es vor allem auch bei echt religiösen Menschen.

Jedenfalls sind wir bei persönlich-geistigen Krisen (beispielsweise religiöser oder metaphysischer Art) bereits an einem Punkte angelangt, wo die Frage erlaubt ist, ob es sich hier noch um Krankheiten handelt; das heißt: ob hier der Arzt überhaupt noch zuständig ist. Gewiß macht es sich derjenige nicht leicht, der die ärztliche Kompetenz bejaht, wo immer ein Mensch in Not sich an ihn wendet. Bei Gewissensnöten, beruflicher Verstimmung oder Liebeskummer kam man in früheren Zeiten nicht so leicht auf den Gedanken, die ärztliche Sprechstunde aufzusuchen. Es scheint vielen die Einsicht verlorengegangen zu sein, daß auch das Leiden zu den Kräften gehört, die den Menschen reifer machen. Je differenzierter ein Leben ist, um so reicher ist es an Konfliktsmöglichkeiten, an deren Überwindung sich die Persönlichkeit bilden, festigen und klären kann. Solche Probleme lassen sich dadurch lösen, daß man sie als Krankheit behandelt, da der Mensch sich nicht ohne Schaden den Forderungen der sozialen, ethischen und metaphysischen Bereiche entziehen kann, denen er zugeordnet ist. Das bedeutet für die Praxis, daß nichts damit gewonnen ist, einem lebensuntüchtigen, bindungsunfähigen Egozentriker seine neurotischen Symptome (etwa das nervöse Herzklopfen) einfach wegzusuggerieren, ohne sich um die zugrunde liegende Charakterstruktur zu kümmern. Die psychotherapeutischen Bemühungen müssen in solchen Fällen dahingehen, in die gesamte Lebensführung derartiger Menschen einzugreifen ohne ihnen eine Flucht in die Krankheit zu ermöglichen. In den USA, wo man um solche pädagogischen Methoden besonders bemüht ist, scheint die Neurose sich jetzt schon zu einer wirklichen Volkskrankheit entwickelt zu haben; wie überhaupt Neurosen unter saturierten und gesicherten Verhältnissen sehr viel eher entstehen, als bei noch so schwerer äußerer Belastung; die Erfahrungen zweier Weltkriege haben uns dies gelehrt. Wir sehen bei den Amerikanern – aber nicht nur bei ihnen – die Wohltat seelischer Behandlung für unsere Begriffe oft zu einer gewissen Sucht gesteigert, in den feinsten seelischen Regungen mit der intellektuellen Sonde herumzustochern und sie dann in Form irgendwelcher Tests „auszupunkten“. Über das sportliche Vergnügen hinaus glaubt man unbekümmert, objektive nachprüfbare Feststellungen zu treffen, je mehr Formeln und Zahlen der Berechnung eines Psychotests zugrunde liegen. In welches Prokrustesbett man seelische Tatbestände jeweils hineinschematisiert, liegt jedoch im Ermessen der Untersucherpersönlichkeit, so daß im Endergebnis eben kein objektiver Test (wie etwa in der inneren Medizin die Bestimmung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit), sondern eine mehr oder minder geistreiche Deutung herauskommt. Es sei gerne zugegeben, daß besonders die praktischen Angelsachsen manche brauchbare Methode zur Erhebung solcher Hilfsbefunde für die Erfassung der Gesamtpersönlichkeit entwickelt haben. In Deutschland steht uns dieser gewaltige psychologische Betrieb noch bevor und es ist sicher ratsam, kritisch zu importieren, um modische Übersteigerungen ohne besonderen Erkenntniswert zu vermeiden.

Aber auch die Anwendung unserer „alten“ psychotherapeutischen Methoden birgt – wie jedes medizinische Heilverfahren – bei unberufener und unkritischer Anwendung mancherlei Gefahren in sich. So hat die orthodoxe Psychoanalyse bei aller aufrichtigen Bemühung hie und da das Gegenteil des Angestrebten erreicht, wenn sie versuchte, auch die letzten Regungen des sogenannten Unbewußten analytisch zu entschleiern. Für manchen Menschen ist es alles andere als eine Wohltat, über ihre geheimsten Triebregungen aufgeklärt zu werden, und außerdem unterstützt ein solches Verfahren die Ich-Überwertung und übersteigerte Selbstbeobachtung, die beide nicht selten einen Hauptbestandteil der neurotischen Disposition darstellen: der Patient verstrickt sich dann immer tiefer in seine Komplexe. Das überspitzte Bonmot besteht nicht zu Unrecht, daß man den berühmten Ödipus-Komplex (das heißt: den Komplex einer sexuellen Bindung des Sohnes an die Mutter) erst dann haben könne, wenn man wisse, daß es ihn gäbe. Wir bedauern die brave Hausfrau, von der wir unlängst hörten, daß sie, nach einschlägiger Lektüre, „vor den gefährlichen Möglichkeiten des Unbewußten“ regelrecht Angst bekommen habe und nun ihre Handlungen – unsicher geworden – nach derartigen Auswirkungen durchforsche. Uns erscheint vielmehr derjenige am besten beraten, der uns in aller Unschuld fragt, was denn eigentlich eine Neurose sei, er könne sich darunter gar nichts vorstellen.