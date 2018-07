Inhalt Seite 1 — Verbrechen der Nachkriegszeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jan Molitor

Die „Zeit“ steht ihre Aufgabe darin, die Hintergründe unseres Daseins auszuleuchten, die – oft ungeschriebenen – Gesetze aufzuzeichnen, nach denen wir heutigen Menschen leben müssen, die Kräfte und Gegenkräfte zu schildern, die unsere Gegenwart beherrschen. Dieser Absicht dienten unsere Serien-Veröffentlichungen wie Torglers „Der Reichstagsbrand und was nachher geschah“, Jan Molitors „Zu viele Fragezeichen an allen Grenzen“, „Glanz und Elend des deutschen Films“, „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ und zuletzt Minischkis, des einstigen bolschewistischen Generalingenieurs, erschütternder Bericht „Der bittere Weg nach Kargopol“. Unser neuer Tatsachenbericht beschäftigt sich mit den Verbrechen der Nachkriegszeit – nicht, um die üblichen, oft gedruckten Schilderungen aufregender Kriminalfälle um eine weitere zu vermehren, sondern weil vielleicht nichts anderes so exakt Aufschluß über die allgemeine Situation zu geben vermag wie die Schattenseite des Lebens. So wie das aufgebrochene Geschwür für den Arzt oft nur Symptom einer bisher versteckt gebliebenen Krankheit des menschlichen Organismus bedeutet, so verraten die für eine Zeitepoche typischen Verbrechen die Krankheiten der menschlichen Gesellschaft Und hier ist Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung...

Wenn ihr eine Frau verloren habt, sucht sie „euch selber“. Mehr sagte der Dunkle, der Grobe, nicht. Verhör über Verhör. Er wollte nichts wissen, er sagte nichts aus. Sein Freund, der Zarte, der Einbeinige, hielt ebenfalls allen Fragen stand. Aber als er nach einem langen und wieder ergebnislosen Verhör in die Zelle zurückgeführt wurde, fragte er den Polizeibeamten kurz von obenhin: „Was ruht auf Mord?“ Der Kriminalinspektor erfuhr davon erst, als er spät abends noch einmal in sein Büro des Düsseldorfer Polizeipräsidiums trat. Sogleich ließ er den Einbeinigen vorführen. Der Zufall wollte es, daß die Lichtleitung versagte, das ganze Haus lag finster. Es war eine mondlose Nacht. Dies – so erinnerte sich der Inspektor – sei ein wenig unheimlich gewesen. Er sah den Einbeinigen nicht, der ihm gegenübersaß; er hörte ihn nur mit dem Krückstock scharren.

„Warum haben Sie damals vor Gericht falsch ausgesagt?“, fragte der Inspektor.

Der Einbeinige räusperte sich im Dunklen, scharrte unaufhörlich mit dem Krückstock. Endlich sagte er: „Es geschah aus Freundestreue!“

Und wieder und wieder nach der verschwundenen Frau gefragt, erwiderte er schließlich: „Sie liegen alle zusammen, die Frau und die Porzellan-Figuren.“

Tags darauf rief der Andere, der Grobe: „Was wollt ihr von mir? Fragt ihn, den feigen Verräter!“ Seltsam, wie doch Menschen, die auf Abwege geraten sind, so gerne pathetische Worte und Ausdrücke verwenden, die eine ethische Wertung bedeuten!