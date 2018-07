War Organisierung des Mangelt Aufgabe des Welternährungsrats, so wird Organiierung des Überflusses. Aufgabe des neuen Weltweizenabkommens sein, wobei sich erst erweisen muß, ob Überfluß leichter zu heilen ist als Mangel. Während seiner vierjährigen Laufzeit garantiert der Weizenpakt den Exportländern die jährliche Abnahme von 456 Mill bushels, das sind 12 4 Mill t. An Getreidcüberschüssen verfügen die Exportländer bereits über 27 MJ1L t, also mehr als das Doppelte der Exportmöglichkeiten.

In den USA, dem größten Weizenland der Weh, stehen den r und 1500 Mill bushels aus alter xsnd neuer Ernte nur 700 MilL Eigenverbrauch und 400 Mill, Exportaussiehten gegenüber. Angesichts der neuen Rekordernte vermögen die Lager den Segen schohjächt mehr zu fassen. Obwohl die Regierung ihre Lagerkapazität In aller Eile verdoppelt, den Bau von Lagerräumen auf dea Farmen fördert, stillgelegte Liberty Schiffe zur Lagerung heranzieht und zur weiteren Verminderung der Lagerschwierigkeiten die schnelle Verschiffung von 4 MilL t in die Dopelzone plant, müssen ungeheure Weizenmengen, vorläufig auf dem Boden oder in unzulänglichen Behelfslagern untergebracht, Feuchtigkeit nd Insektenfraß ausgesetzt werden.

Wie zu Beginn der dreißiger Jahre die Weizenverbrennung, so soll jetzt der Weizenpakt, die Dürresommer in Europa die Weizensorgen beheben. Doch hat Europa zu seinem Glück selbst guW Ernten und steht damit zum Unglück för die Weizenländer vor verminderten Inv potten. Zudem ist in diesem Herbst erstmalig wieder mit einem reichlichen GetreideangeBot aus Osteuropa und der Sowjetunion zu rechnen; Schon hat Großbritannien seiner. Dollarschwierigkeiten wegen große Getreidelieferungsverträge mit den dem Weizenpakt "nicht beigetretenen Außenseitern Sowjetrußland fand Argentinien abgeschlossen — Und dieses Bei; spiel wird Schule machen, je mehr die Dollarknappheit zunimmt ,.

Aber nicht nur die Durchlöcherung, auch die Weizenpakt die in ihn gesetzteh Erwartungen erfüllen wird. Da nur ein angemessenes Preisniveau das Abfließen der angestauten Vorräte auf dem Exportwege ermöglichen kann, fehlt es nicht an Stimmen, d, ne freie Bewegung des Wekweizenpreises fordern, geregelt einzig von wirtschaftlichen Erfordernissen und nicht bestimmt durch monopolistische Tendenzen. Die Ver Besserung und Verbilligung der Agrarproduktion, sowie wachsender Vorratsdruck haben unverkennbar eine rückläufige Tendenz des Weizenpreises ausgelöst. Diese würde zweifellos noch stärker. Jewesen sein, wenn die USA Regierang sie nicht nrch ihre innere PreisstütZuag künstficB- "abgebremst hätte.

Zwar haben auch die USA anerkennen müssen daß die Zeiten des "Drei Dollar Weizeni" vor