krieg stellte er sich zunächst ganz in den Dienst der Volksbildungsarbeit, die ihn mit einigen seiner ehemaligen Universitätslehrer zur Gründung der Volkshochschule in Jena führte. Im Jahr 1929 wurde er auf den Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg berufen; Die "Weite des wissenschaftlichen Denkens Wilhelm Flkners, ließ neben einer Fülle pädagogischen Schrifttums von dem vor allem seine "Systematische Pädagogik" und Die abendländischen Vorbilder und das Ziel der Erziehung" bekannt wurden), bedeutsame Beiträge zur Goethe Forschung entstehen: Sein Buch "Goethe im Spätwerk" (erschienen 1947) gehört mit seiner humanistischen und religiösenDeutung des alten Goethe sicherlich zum Wesentlichen, was in den letzten Jahren über den Dichter gesagt worden ist. Dieses Werk gibt aber zugleich Auskunft über das Denken des Hamburger Geisteswissenschaftlers selber: es will den Menschen in der Wechselwirkung mit der geseUschaftlich gescfaichtlidien Welt sehen und das einzehneaschliche Werden als einen Teil der Kontinuität des Gesamtwerdens deuten. Letzten Endes kreist dieses Verstehen um den Begriff der HumanitaSi Humanitas jedoch nicht in jenem blassen Sinne einer Enzyklopädie, sondern im tieferen einer allgemeinen Menschenbildung (Geisteshakung), die durch eineverstehende Zwiesprache mit der Vergangenheit das Ewig im Zeitlichen erschaut. Es ist das Leben in der Anschauung, die vita conals Gegensatz zum Schaffen, zur vita activa, sondern als seine Voraussetzung und Erfüllung.

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.