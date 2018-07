Da sind zunächst 400 Mill, cbm Trümmerschutt. Dieser neue, Rohstoff, in der Zeit vor den Bombennächten unbekannt, soll jetzt umgeformt werden, in neue Häuser. Von den schutträumenden „Trümmerfrauen“ Berlins und der Sowjetzone bis zu der modernsten Schuttaufbereitungsanlage, wie sie auf der Bauausstellung in Nürnberg gezeigt wird, war es ein schwieriger Weg.

Jetzt stehen dort also die neuesten Maschinen, die am Endpunkt eines verzwickten Wegesystems den Lochstein oder den Hohlbalken herstellen. So, wie der Schutt von der Trümmerhalde kommt, rutscht er über das Plattenförderband auf ein Schwingsieb, wo sich drei Ströme teilen. Die kleinste Körnung (0 bis 15 mm Durchmesser) läuft über einen Elevator auf ein neues Schwingsieb, teilt sich in 0 bis 6 und 6 bis 15 mm Körnung, sammelt sich in Silos, fällt in den Zwangsmischer, wo Zement dazukommt, und läuft dann im „richtigen“ Mischungsverhältnis über den Trichter in die Drehtischpresse, von wo Stunde für Stunde zweieinhalbtausend Lochsteine im Reichsformat abgefahren werden.

Das restliche „Naturmaterial“ gelangt in die Bahnen des zerkleinerten Ziegelsplitts. Dieser kam aus dem anfänglichen Schwingsieb (in den Größen 15 bis 80 Millimeter – oder 80 und darüber hinaus), geriet in den Splittbrecher oder in den Grobbrecher, wurde abermals von Elevatoren auf ein hohes Schwingsieb transportiert, um dort wiederum in die drei Sorten verwertbaren Trümmergutes geteilt zu werden. Jetzt schließt sich ein Zwangsmischer an, der seine nun anders geartete Masse an einen Sonnenschwingen abführt. Hier entstehen die Zellensteine. Oder die Hohlbalkenmaschine reicht Deckenträger heraus. Den groben Splitt fahren die Lastwagen außerdem noch auf die Schüttbeton-Baustellen.

Ein System von Schwingsieben, festen Förderbändern, Elevatoren, Brechern und Silos sorgt also dafür, daß der Schuttberg, sinnvoll aufgeteilt, sich in vorbestimmte Kanäle ergießt, um abermals sinnvoll gemischt durch Rütteln und Schütteln ein brauchbares Baumaterial bereit zu halten. 15 bis 20 cbm Schutt in der Hälfte werden so bewegt, und während sonst die Hälfte davon als unbrauchbarer Rest eine neue Halde bildete, gelingt es nun (zumal hier in Nürnberg, wo aus dem Sandstein der „altfränkischen“ Bauten besonders viel Trümmergut anfällt), auch dieses kalkulatorische Loch mit den Lochsteinen zu schließen, während das andere Drittel Brechgut zu Hohlblocksteinen erstarrt.

Während so die feste Trümmerverwertungsanlage als moderne Bausteinfabrik im innerbetrieblichen Bandsystem das Material für etwa zwei Einfamilienhäuser am Tage herstellt, ist auf der Schüttbeton-Baustelle das Transportproblem auf nicht minder sinnreiche Weise gelöst. Eine Drei- oder Vierfach-Förderbandkette bewegt das Schüttgut über zwei Ständer und zwei fahrbare Gestelle bis zum Schüttrüssel, der immer genau an der Schüttstelle sein kann, die in der Gitterschalung gefüllt werden soll. Man kann also jeden Punkt der Baustelle erreichen.

Dort, wo bei wachsendem Bauwerk die Lasten in die Höhe gehoben werden müssen, lohnt es sich, den leichten Bau-Schwenkkran aufzustellen, der die Deckenbalken oder die Bauplatten, einzeln oder gebündelt, mit seinem Elektro- oder Dieselmotor überall dorthin zu reichen vermag, wo sie jetzt gebraucht werden. Zwei Mann stellen ihn in einer Stunde betriebsfertig auf. Dann kann der Ausleger 600 kg, ja sogar 900 kg bei geringerer Ausladung tragen. Hat er seinen Dienst getan, so klappen die Arbeiter den Mast herunter auf das Straßenfahrwerk, und schon zieht ihn der Trecker an die andere Baustelle. Denn diese 5,2 Tonnen sind so leicht zu bewegen, und die Gegengewichte können notfalls abgenommen werden.

Hier und jetzt sind diese modernen Baumaschinen das Allerneueste. Sie sind technische Kinder und werden deshalb morgen durch neue, bessere ersetzt. Aber den bauenden Menschen können sie nicht ersetzen und nicht verdrängen. Er muß es nur lernen, sich ihrer richtig zu bedienen. Reichel