Selbst in den nun glücklicherweise überwundenen Zeiten einer äußersten Verknappung hat die Zementindustrie eine maßvolle Preispolitik befürwortet, unterstützt und (soweit das eben damals möglich war) von sich Aus betrieben. Grundsätzlich wurde von den Werken während der Bewirtschaftung zu den vorgeschriebenen „Festpreisen“ verkauft. Diese Preispolitik findet auch in der Statistik ihren Niederschlag. Bei der Kostenberechnung für den Wohnungsbau ist (amtlich) festgestellt, daß die Sätzefast doppelt so hoch sind wie 1936. Der Zementpreis aber hat sich seit 1936 im Durchschnitt wir am 40 v. H. erhöht. In einer Berechnung des „Bayrischen Wiederaufbaurates“ über die Entwicklang der Baustoffpreise stehen (von den zehn wichtigsten Baustoffen) Zement und Glas an letzter Stelle: sie haben also von allen Baustoffen die geringste Preiserhöhung erfahren. Es ist bekannt, daß seit 1947 die Produktionskosten durch steigende Betriebs- und Hilfsstoff preise sowie durch Lohn- und Frachterhöhungen erheblich zugenommen haben. Diese Mehrbelastungen sind von der Zementindustrie aufgefangen worden, also nur zu einem ganz geringen Teil preislich zur Auswirkung gelangt.

Ein beachtlicher Teil der westdeutschen Zementerzeugung geht in das Ausland. Zement ist schon immer in erheblichem Umfange in alle Teile der Welt exportiert worden: in Übersee, insbesondere Süd- und Mittelamerika, Afrika und den Mittleren Osten. Die durch den Krieg unterbrochenen Auslandsverbindungen sind 1946 wieder angeknüpft worden, als die ersten Lieferungen (nach den Niederlanden) erfolgten. Seit 1948 dehnten sich die Lieferungen auf Großbritannien und eine Reihe überseeischer Länder aus; es wurden 383 000 t exportiert. In den ersten sieben Monaten des Jahres 1949 wurden 620 000 t nach ausländischen Märkten verfrachtet. Damit ist der Export des Jahres 1936 (mit 634 000 6) fast erreicht worden. Die westdeutsche Zementiadustrie kämpft dabei gegen eine starke Konkurrenz der osteuropäischen Werke, die, offenbar staatlich subventioniert, das Preisniveau drücken, um ins Geschäft zu kommen.

Bei dem jetzigen Produktionsstand (4 Mill. t im 1. Halbjahr 1949 für die drei Westzonen – gegenüber noch nicht einmal 3 Mill. t, fürs volle Jahr gerechnet, in 1946 und 1947) ist die Kapazität der Werke noch längst nicht voll ausgenutzt. Ähnlich wie bei der älteren „Schwesterindustrie“, den Ziegeleibetrieben, ist die noch immer nicht zureichende Kohlenversorgung der Engpaß in der Produktion, wenn auch für Zement nicht annähernd so lange Lieferfristen in Frage kommen, wie vielfach noch für Mauersteine und insbesondere für Dachziegel. Knapp, also unzureichend, war in der Zeit der Bewirtschaftung vor allem noch die Zulieferung von Eisen and Stahl, das –allein durch Verschleiß der Anlagen– mit durchschnittlich 3,5 kg je Tonne Zementerzeugung in die Produktion mit „eingeht“. Trotzdem ist, ebenso wie schon vor der Währungsreform, auch im letzten Jahre die Produktion aus eigener Initiative über den Umfang hinaus gesteigert worden, der durch Zuteilung von Kohle and sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffen sichergestellt war. Die einzelnen Zementwerke sowohl wie auch ihre wirtschaftliche Organisation haben es als ihre Aufgabe betrachtet, der Bauwirtschaft ein Höchst maß an Leistung zur Verfügung zu stellen. Von allen Baustoffen ist der Zement sicherlich der bedeutungsvollste, so daß die erzielten Produktionsergebnisse also von ganz besonderer Wichtigkeit gewesen sind. M.