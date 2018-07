Ausnutzung der Wärmeenergie bei Kraftanlagen

Von O. Martin

Die diesjährige 79. Jahreshauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure wird sich in einer Fachzeitung auch mit Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiete der Dampfkraft befassen. Der folgende Beitrag wurde uns von Dr.-Ing. O. Martin (Mühlheim), der ein bedeutender Fachmann auf diesem Gebiet ist, zur Verfügung gestellt.

Nachdem sich die Ingenieure in den letzten Jahren fast ausschließlich mit Verbrennungskraftmaschinen – vor allem mit dem Dieselmotor und der Gasturbine – beschäftigt haben, kommt man jetzt auf die „Urform“ der Wärmekraftmaschine, die Dampfmaschine, zurück. Denn die Hoffnung, daß nach Erfolgen der Gasturbine in Flugwesen die großen und schweren Schiffsdieselmotoren, die Dampfturbinen der Kraftwerke und auch die Kolbenmotoren der Automobile durch einen Dieselantrieb ersetzt werden kannten, erfüllte sich nicht. Auch die in den letzten Jahren auf Anregung der Hersteller von Flugzeug-Gasturbinen mit staatlichen Mitteln in England und Amerika durchgeführten Versuche haben zu einer gewissen Ernüchterung bei den Düsenantriebs-Enthuasiasten geführt. Wenn die Gasturbine mit mehr als 650 Grad Celsius Eintrittstemperatur betrieben wird, so sinkt die Lebensdauer der heißen Turbinenteile erheblich ab, und die häufiger notwendige Erneuerung derselben macht du Wirtschaftlichkeit für ortsfeste Zwecke fraglich. Außerdem ist es bisher noch nicht gelungen, Kohle in befriedigender Weise in Verbrennungsturbinen zu verfeuern. Auch feinstgemahlener Staub benötigt erheblich längere Zeit zur Verbrennung als druckzerstäubtes Öl, außerdem hinterlaßt Kohle stets erhebliche feste Verbrennungsrückstände, die die Turbinenschaufeln schädigen.

Im neuzeitlichen Dampfkessel läßt sich Kohle mit gutem Wirkungsgrad verbrennen; doch ist eine restlose Ausnutzung der Wärmeenergie nur in sehr großen Maschinen möglich, wie sie in neuzeitlichen mit Hochdruckdampf von rund 100 bis 150 Atmosphären arbeitenden Großkraftwerken stehen. In diesen großen Überlandzentralen werden etwa 30 v. H. der Brennstoffwärme in elektrischen Strom umgewandelt, 70 v. H. gehen ins Kühlwasser und damit in die Umgebungsluft. Kleine Kraftanlagen arbeiten schlechter, Kraftwerke von 2 bis 3000 kW nutzen nur 18 bis 20 v. H. des Kohleheizwertes aus, Lokomotiven sogar nur 10 bis 12 v. H. Zur Verbesserung dieser kleinen Anlagen ist Hochdruckdampf nicht geeignet, da die Turbinen zu klein sind und die zuströmende Dampfmenge schlecht verarbeiten. Deshalb wird heute ein anderer Aufbau der Dampfkraftanlagen diskutiert, der sich an die in Amerika entwickelte Quecksilberdampf-Turbine anschließt. Man nutzt bei diesen Wärmekraftanlagen die Wärme in zwei Stufen aus. In der Quecksilberturbine wird Quecksilberdampf von 10 Atmosphären und 520 Grad Celsius auf Unterdruck gebracht. Bei diesem niedrigen Druck beträgt seine Temperatur immer noch rund 250 Grad Celsius. Dieser Quecksilberdampf nun treibt in herkömmlicher Weise eine gewöhnliche Dampfturbine. Solche Zweistufen-Anordnungen haben den Vorteil, daß sowohl in der Vorschalt-, als in der Nachschaltturbine kein besonders hoher Dampfdruck auftritt. Auch sind keine so hohen Temperaturen notwendig wie in der Gasturbine. Zwar ist Quecksilber ein sehr teurer Stoff im Vergleich zu Wasser, doch hat man durch verbesserte Abdichtungen an den Turbinenwellen die Verluste auf tragbare Werte herabsetzen können.

Da es in Deutschland kein Quecksilber gibt, wird man versuchen müssen, solche Zweistoff-Stufenkraftwerke in der Vorschaltstufe mit anderen Stoffen zu betreiben. Geeignet hierfür sind schwerere Kohlenwasserstoffe, gewisse Halogenverbindungen und einige neuerdings entwickelte Erzeugnisse der silizium-organischen Chemie.

Durch solche zweistufigen Kraftwerke dürfte es gelingen, den thermischen Wirkungsgrad in kleineren Kraftwerken und Industriezentralen auf 25 bis 30 v. H. zu steigern. Auch in mittleren und großen Seeschiffen könnten zweistufige Dampfkraftanlagen mit dieser Wärmeausnutzung verwandt werden. Da sie mit Heizöl statt Dieselöl arbeiten, würde die Anlage, trotz eines vielleicht geringeren Nutzeffektes gegenüber der hohen Brennstoffausnutzung im Dieselmotor, immer noch billiger sein als dieser.

Die Weiterentwicklung der Dampfkraft durch Hinzufügen von Vorschaltkreisläufen wird ein wichtiges Forschungsgebiet gerade für deutsche Ingenieure sein. Die Verbesserung der mit Kohle beheizten Energie-Erzeuger steigert den Wert unserer hauptsächlichsten heimischen Energiequellen: der Stein- und Braunkohle.