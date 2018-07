Es ist ja merkwürdig: Markenfälscher gelten vielen Leuten gar nicht so sehr als Bösewichte oder Übeltäter! Und dies, obwohl man bedenken muß, daß die reellen Lebensmittelzuteilungen in jenen entsetzlichen Hungerjahren der ersten Nachkriegszeit um vieles höher hätten sein können. Bis zu achtzig Prozent der Marken gefälscht! Wirklich, da kann man wohl sagen, daß diejenigen, die sich durch Markenfälschungen bereicherten, es auf Kosten der Hungernden taten!

„Noch heute“, so fügt der Beamte hinzu, „ist Überfülle in den Auslagen mancher Konditoreien einfach nicht anders zu erklären als dadurch, daß der besseren allgemeinen Wirtschaftslage zum Trotz Falschmarken munter weiterkursieren ...“

Übrigens, bei den meisten Marken ist eines echt: das Papier. Und dies gibt der Kriminalpolizei die beste Möglichkeit, den Fälschern hinter die Schliche zu kommen. Die Kriminalisten wissen natürlich, welche Druckereien mit der Herstellung der Lebensmittelkarten beauftragt sind. Bei derart großen Druckaufträgen ist es schwer zu kontrollieren, wenn und wohin Reststreifen des Originalpapiers verschwinden. Immerhin hat die Kriminalpolizei Anhaltspunkte. Hat sie Erfolg, wenn sie „Stichproben“ unter den Angestellten und Arbeitern der Druckerei macht, so findet sie nicht nur einen Lieferanten der kostbaren Papierfülle, sondern erfährt gelegentlich auch Namen und Adresse des Empfängers. Oder umgekehrt: die Polizei interessiert sich dafür, warum dieser und jener ein flottes Leben führt. Und dann: die Falschdrucker kennen einander. Sie sind, je sorgfältiger die Polizei alle Spuren verfolgt, desto gründlicher bei der Herstellung der Klischees, Seither gibt es falsche Marken, die ein Laie nicht mehr auf den ersten Blick von echten unterscheiden kann. Die Falschdrucker tauschen echtes Papier gegen echte Druckfarben. Sie leihen auch Klischees einander aus, nach dem Rezept: „Liefere mir soundso viel Farbe, dann borge ich dir soundso viele Tage dieses oder jenes Klischee.“

„In knapp zehn Monaten haben wir allein in und um Düsseldorf vierzig Falschdrucker erwischt“, sagte der Beamte. „Bedenken Sie. daß in den Glanzzeiten der Falschdrucker die Marken für ein Pfund Butter bis zu 200 RM einbrachten, so können sie verstehen, daß einer, der obendrein seine Markendruckerei als Amateur betrieb, es zu drei vierstöckigen Häusern in Köln und zwei dreistöckigen in Düsseldorf brachte!“

„Bitter nur, daß die ‚Glanzzeiten‘, von denen Sie sprachen, die Elendszeiten der ‚Normalverbraueher‘ waren!“ –

„Bitter auch“, fügt der Beamte hinzu, „daß so viele ,anständige‘ Menschen die Markenfalscher waren und sind.“ Sie suchten, diese Kriminalbeamten, den Gangster und fanden den Biedermann...