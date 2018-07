Von Richard Tüngel

Über die Tatsache, daß es nötig ist, in Deutschland auf lange Jahre hinaus so viele Wohnungen wie nur irgend möglich zu bauen, sind sich die Vorstände und Anhänger aller Parteien einig. Der Wohnungsbedarf für die drei West-Zonen allein wird allgemein auf fünf Millionen geschätzt. Allerdings ist diese Zahl vermutlich zu hoch. Erfahrungen in den USA haben gezeigt, daß in den Jahren der Depression, die 1929 begannen, viele normalerweise getrennt lebende Verwandte zusammenzogen, Eltern etwa mit ihren verheirateten Kindern, und daß dadurch allein der Wohnungsbedarf so sehr eingeschränkt wurde, daß auf ein Jahrzehnt hinaus die Bautätigkeit auf diesem Gebiet praktisch ruhte. (Da auch wir gut täten, zunächst mit knappen Jahren zu rechnen und unsere Ansprüche auf Wohnkaum, insbesondere auf die Annehmlichkeit einer abgeschlossenen Wohnung stark zurückzuschrauben, wäre es vielleicht zweckmäßiger, so hohe Ziffern heute nicht zu nennen. Wir sollten uns vielmehr darüber klar sein, daß das deutsche Wohnungsprogramm auf das Notwendigste beschränkt werden muß und daß es für uns nicht angeht, im Augenblick unserer größten Verarmung Idealpläne aufzustellen, an deren Erfüllung auch eine reiche Nation nicht denken könnte.

Bereits nach dem vorigen Kriege, als es sich nur darum handelte, den Ausfall an Neubauten der Jahre 1914 bis 1923 nachzuholen und als es keine zerstörten Städte und Dörfer gab, war diese Frage akut. Man war arm geworden und wünschte doch, alle Ideale sozialer und hygienischer Natur im Wohnungsbau verwirklicht zu sehen. Die Folge war nicht nur, daß eine rein private Wohnbautätigkeit unmöglich wurde, sondern auch, daß die neuen Wohnungen trotz aller Staatszuschüsse zu teuer waren und daß endlich, weil der Bau jeder einzelnen Wohnung zuviel Geldkostete, nicht genug Geld da war, das Wohnungsbauprogramm so weitgehend durchzuführen, wie dies nötig gewesen wäre. Wenn in dieser Hinsicht heute abermals gesündigt werden würde, müßten die Folgen angesichts des sehr viel höheren Wohnungsbedarfs erheblich schwerwiegender, ja geradezu katastrophal werden.

Das Verfahren, das nach dem ersten Weltkrieg zur Finanzierung des Wohnungsbaus angewandt worden ist, war, was Einzelheiten angeht, in den deutschen Ländern, Städten und Gemeinden verschieden, den allgemeinen Richtlinien nach war es fast überall gleich. Offiziell wurde das Prinzip aufrechterhalten, der Wohnungsbau sei eine Angelegenheit der privaten Wirtschaft. Bauvorhaben von Gemeinnützigen Baugesellschaften jedoch wurden bevorzugt. Das geschah in der Weise, daß staatliche Beleihungsinstitute ihnen zweite Hypotheken zu sehr geringen Zinsen, oft sogar nur zu niedrigen Amortisationssätzen, gaben, die hinter einer ersten Bank- oder Sparkassen-Hypothek von rund 40 v. H. der Bausumme standen und mit ihr zusammen bis zu 90 v. H. der Gesamtkosten deckten, so daß die Gemeinnützige Gesellschaft nur die letzten zehn Prozent an Kapital aufzubringen hatte. In der Praxis war es so, daß auch dieses Geld bei den Gesellschaften überhaupt nicht vorhanden war, daß also die Bauunternehmer diese Summen stehenlassen mußten. Die Unternehmer – um den Auftrag zu erhalten – erklärten sich hierzu auch bereit und hielten sich dadurch schadlos, daß sie ganz einfach die 10 Prozent auf die gesamten Baukosten aufschlugen. Bereits dadurch wurde der Wohnungsbau um 10 v. H. verteuert. Da aber Unehrlichkeit die Eigenschaft hat, weitere Unehrlichkeit nach sich zu ziehen, so blieb es bei diesen 10 Prozent nicht, denn nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Baugenossenschaften, hinter denen häufig politische Parteien standen, wollten leben und verdienen. So ist es nach damaligen Erfahrungen nicht zu hoch geschätzt, wenn wir sagen, daß das Bauen nach dem ersten Weltkrieg durch diese Fehlleitung öffentlicher Gelder bei der Finanzierung der Bauvorhaben 12 bis 15 v.H. überteuert war. Bauvorhaben privater Bauherren, oder solcher Gesellschaften, die nicht als gemeinnützig anerkannt waren, erhielten entweder keine Staatszuschüsse oder nur zweite Hypotheken, die mit 60 v. H., in seltenen Fällen mit 70 v. H., ausliefen. Bei ihnen mußte selbstverständlich schärfer kalkuliert werden, doch war ihre Zahl im Verhältnis zu den (Bauten der subventionierten großen Gesellschaften und Genossenschaften viel zu gering, als daß sie einen Einfluß auf die überhöhten Baupreise hätten haben können.

Zu aufwendige Bauprogramme also und falsche Wege der Finanzierung haben nach dem ersten Weltkrieg eine befriedigende Lösung im Wohnungsbau verhindert. Aus dieser Tatsache sollten wir für unsere Zeit lernen. Daß es nötig ist, alle Anforderungen an Größe, Ausstattung und Material der neuen Wohnungen so weitgehend, wie dies gerade noch erträglich ist, zu vermindern, haben wir bereits angedeutet, In der Finanzierung muß vor allen Dingen Ehrlichkeit durchgesetzt werden, damit die Baupreise gesenkt werden können. Bauvorhaben mit hohen Staatszuschüssen sollten daher unter allen Umständen in der Minderheit bleiben, damit sie die Baupreise nicht bestimmend beeinflussen. Daß anderseits die private Bautätigkeit aus unbehebbarem Kapitalmangel nicht in der Lage sein kann – ohne finanzielle Garantien des Staates wohlverstanden –, die überwiegende Mehrheit aller Bauvorhaben durchzuführen, liegt auf der Hand. Die privaten Bauvorhaben, die selbstverständlich wie jede vernünftige Initiative nicht gehemmt werden sollten, werden daher gleichfalls nicht geeignet sein, die heute immer noch überteuerten Baukosten auf das richtige Maß zu senken. Dies ist aber nötig und kann nur geschehen, wenn Bau- und Siedlungsvorhaben in so großen Losen vergeben werden, daß sich der Einsatz von Maschinen für standardisierte Bau-Einsatz in den Fabriken wie auch an der Baustelle selbst lohnt. So großzügige Projekte durchzuführen, sind aber im heutigen Deutschland nur Länder, Städte und Gemeinden imstande.

Sieht man also die Frage des Wohnungsbaues nur unter dem ökonomischen Gesichtspunkt an und fragt man, wie können mit möglichst wenig Geld möglichst viele Wohnungen gebaut werden und das scheint uns die richtige Art zu sein, wie man heute diese Frage anpacken sollte –, so kommt man dazu, daß nach den Erfahrungen aus der Zeit nach dem ersten Weltkriege es am besten wäre, wenn, zumindest zunächst, ein großzügiges Bauprogramm von staatlicher Seite durchgeführt werden würde. Wer glaubt, daß hierdurch wieder „Planung und Leitung“ mit ihren bürokratischen Schattenseiten eingeführt würden und daß dies doch gerade vermieden werden müßte, dem wäre zu entgegnen, daß das Wohnungsbauprogramm in erster Linie ein Programm für Vertriebene und Ausgebombte sein sollte und das deren Schicksal auf keinen Fall dem Zufall privater Unternehmungslust ausgeliefert werden kann.