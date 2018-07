Der Waffenstillstand zwischen Holländern und Indonesiern, der Anfang August formell in Kraft, trat, ist der dritte innerhalb der letzten zwei Jahre. Und auf der Round Table Conference, die ihm folgte, steht im Grunde wieder das gleiche zur Debatte, was bereits in Linggadjati im November 1946 besprochen und schließlich in einem Abkommen niedergelegt wurde: die Schaffung einer Indonesischen Union und ihre Verbindung mit den Niederlanden.

Wenn auch das Thema das gleiche ist, so sind doch die Partner nicht mehr die gleichen. Die Holländer haben inzwischen gelernt, daß die Waffen ihrer Armee und die Bomben ihrer Flugzeuge ihnen nicht die Tage wiederzubringen vermögen, in denen sie als weiße „Tuans“, als unumschränkte Herren, über das „sanfteste Volk der Erde“ geboten. Ja sie haben sogar, wenn auch widerwillig, zur Kenntnis nehnen müssen, daß auch die Politik regionaler Aufsplitterung nicht unbedingt zum Ziele führt. Es hat sich herausgestellt, daß das neue föderative Gebilde – auch wenn es der „Republik“ den noch in Linggadjati vorgesehenen vollen Besitz von ganz Java und Sumatra streitig macht – kein wesentlich anderes Ziel verfolgt, als es die Politiker von Djokjakarta taten. Die volle Einigung, die zwischen Djokjakarta und den übrigen indonesischen Staaten in der Vorkonferenz Ton Batavia erzielt worden ist, lieferte den Beweis hierfür.

Diese Einsicht wäre ohne die Erfahrungen der letzten zwei Jahre kaum denkbar gewesen, weil das tiefe Mißtrauen gegen den Herrschaftsanspruch in Diogjakartas zu groß war. Und anderseits ist die Illusion der Indonesier: „es auch ohne die Weißen zu können“, durch drastische Erfahrungen ebenfalls widerlegt worden. Heute wird man selbst in Djokjakarta den Fähigkeiten eingeborener Beamter nachdenklicher gegenüberstehen, als man dies im Überschwang der Erhebung tat. Man wird auch die peinliche Begrenztheit der materiellen Mittel und die gänzliche Unzulänglichkeit eigener wirtschaftlicher Erfahrung deutlich genug erkannt haben, um zu begreifen, daß man der Verbindung mit der weißen Welt noch bedarf. Andernfalls setzt man von der Wirtschaft her aufs Spiel, was man in der Politik gewann.

Aber all dies ist sozusagen eine verstandesmäßige Einsicht, und der Verstand allein hat niemals die Politik bestimmt – in Europa nicht, und noch viel weniger im Orient. Hier liegen die Klippen der Konferenz, denn hier kommt all das zur Geltung, was die Erfahrungen der Vergangenheit belastet und die Vorurteile gebildet hat. Wissen wir nicht, daß sich an Linggadjati jene Politik des autonomen Separatismus anschloß, die in Holland ihren wärmsten Förderer fand? Erinnern wir uns nicht, daß auch das Abkommen an Bord der „Renville“ die Holländer nicht daran zu hindern vermochte, im gleichen Augenblick, in dem es ihnen möglich erschien, zu versuchen mit militärischen Mitteln dem ganzen „Spuk der Unabhängigkeitsbewegung“ ein Ende zu machen? Jene breit angelegte Angriffsaktion, die dann schließlich im Winter 1948/49 zur Einnahme Djokjakartas und zur Internierung Soekarnos und Hattas auf Banka führte? Haben wir nicht gesehen, daß erst die eigene Notlage und der Druck der Amerikaner – auf deren Marshall-Plan-Gelder sie angewiesen sind – die Holländer veranlaßt hat, sich in den Gesprächen vom 7. Mai zur Räumung Djokjakartas, zur Freilassung Soekarnos und Hattas und zur Konferenz vom Haag bereit zu finden? – Dies etwa mögen die Gedanken sein, mit denen die Indonesier zur Konferenz nach Den Haag gereist sind.

Die holländischen Zweifel wiederum konzentrieren sich auf die Frage nach einer dauerhaften indonesischen Autorität. Zwar hat die Tatsache, daß Sjafruddin Prawinegara, der von Sumatra aus nach der Internierung Hattas die Regierung fortführte, und der seine Amtsgewalt nach dessen Rückkehr tatsächlich wieder feierlichst an Hatta übergeben hat, einen guten Eindruck hinterlassen. Aber die Fortsetzung des Kampfes durch die Partisanen setzt den Waffenstillstand immer wieder neuen Gefahren aus,

So sind die Dinge im Haager Konferenzsaal sicherlich nicht minder labil, als die Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung in Indonesien selbst. Eine solche Situation stellt hohe Ansprüche an den guten Willen beider Partner. Wenn aber Holländer und Indonesier sich der Tatsache bewußt bleiben, daß sie aus geschichtlichen, wirtschaftlichen und politischen Gründen gemeinsame Interessen haben, sollte es trotz allem möglich sein, diese Schwierigkeiten zu überwinden. – tz.