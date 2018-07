In der englischen Zeitschrift „New Statesman and Nation“, die sich des öfteren durch eine erfreuliche Offenherzigkeit auszeichnet, stand letzthin zu lesen: Großbritannien habe sich durch seine eigenen Fehler in Westdeutschland eine „kapitalistische Konkurrenz“ herangezogen, deren halsabschneiderische und rücksichtslose Methoden ja schon aus der Vergangenheit bekannt seien. Man müsse die Deutschen dazu bringen, vom freien Unternehmertum abzugehen, oder Großbritannien werde es verspüren, daß seine Preise im Wettbewerb mit Westdeutschland zu hoch seien. G. K.