Wenn die Winzer Feste feiern

VonWalter Henkels

Vom 27. August bis 4. September fand in Mainz die erste deutsche Weinfachausstellung nach dem Kriege zusammen mit dem größten Winzerfest am Rhein, dem traditionellen Weinmarkt, statt. Dem schließen sich die Weinorte am Rhein und Mosel an: Rüdesheim vom 3. bis 11. September; Bernkastel feierte am 4. September; Königswinter wird vom 1. bis 4. Oktober dem Weingott huldigen, Altenahr und Bacharach tun es am 2. und 3. Oktober.

Bei Eulenböck ist nachzulesen, daß es nur wenige Unglückselige gibt, die nicht gerne trinken. Aber, so sagt der Tiecksche Weise, es sei ein Erbarmen, anzusehen, wie sie trinken, ohne alle Applikation, ohne Stil. „Seht, der Kerl ist besoffen!“ sagte schon Eulenböck. Und das kann man nicht eben selten auch auf den Winzer- und Weinfesten sagen, wenn Fremde das Glas Wein wie ein Glas Bier hinunterschütten, um so schnell wie möglich „in Stimmung“ zu kommen. So kam es – zum Beispiel –, daß jüngst ein derart Trunkener bei einem Winzerfest auf dem Marktplatz eines Rheinstädtchens sich am hellichten Tage entkleidete, plötzlich in Unterhosen stand, ein Schutzmann das vorgeschriebene öffentliche Ärgernis nahm und ihn einsperrte.

Bald ist es soweit: Die Natur hält Herbstinventur, der Winzer, die Zentralfigur in Goethes „hochgesegneten Gebreiten und weingeschmückten Landesweiten“, bereitet sich auf die Lese vor. In den „Wingerten“ ist es jetzt still. Die Pförtchen sind geschlossen, die Trauben haben Klosterzeit. Diese Wochen vor der Lese, es ist seltsam, fällt das Winzer- oder Weinfest. Die Verkehrsvereine wollen es so, die Wirte auch und die jungen Leute ebenfalls.

Man kommt in das kleine Rhein- oder Moselstädtchen, in welches, das ist gleich. Man sieht noch den Rest einer Stadtmauer, den alten Bering. Am Wehrturm hängt ein kleines Schildchen „Heimatmuseum“. Man sieht ein paar verwinkelte Gassen; etwas schief, mit reichbelebter Ornamentik, die Häuser ... Vor der Kommandantur flattert die Trikolore. Auf dem Marktplatz, dem optischen Mittelpunkt des Gewinkeis, steht ein Haus, über dessen Pforte man einen Spruch zu entziffern versucht, der gekrönt ist von einer ehrwürdigen Jahreszahl. Eine Schreibmaschine klappert durchs offene Fenster –: das Bürgermeisteramt. Aus dem alten Bronnen, den sie jetzt zu einem „Weinbrunnen“ installierten, Dickert ein Wässerlein. Morgen, beim Winzer-Fest, wird es echter Wein sein. Und das steht dann auf den Plakaten: „Großes Winzerfest mit Weinbrunnen und Tanz in allen Lokalen.“ Der Herr Bürgermeister hat sie noch einmal in der ‚Alten Post“ zusammengetrommelt. „Leute“, agt er, „haut die Fremden nicht übers Ohr. Macht anständige Preise.“

Morgen und übermorgen ist dann Winzerfest. Vielleicht auch noch am dritten Tag, mit Ausfuhr und Finale. Alles duftet nach Wein, sogar die Spalten der Lokalpresse. Eine Weinkönigin wird gekürt und sie inthronisieren Gott Bacchus, den alten Saufaus, der mit großer Suite von lokal zu Lokal zieht und im Festzug hoch auf dem Fuderfaß reitet. Auch die Winzerliesel ist eine prinzipielle Figur. Aber die jungen Burschen ganzen nicht mehr oder kaum noch Rheinländer oder Walzer, sondern sie haben sich auf Rumba, Swing und Samba spezialisiert. Auch die Feuerwehrkapelle hat sich umgestellt. Die Fremden, leren nicht wenige zu den Winzerfesten kommen, tun sich mit den Einheimischen zusammen, hören, daß die Winzer Sorgen haben, mehr als einen ganzen Sack voll, und sind mit von der Partie, wenn gehörig einer auf die Lampe gegossen wird. Und es gibt dann wohl einen Ringelpietz oder etwas „Remmidemmi“. Der Herr Kreiskommanlant mit der Madame ist auch da und hält – Pusch! – nach dem Herrn Bürgermeister eine Rede und trinkt auf das Wohl des Städtchens, Auf sein Blühen, Wachsen und Gedeihen. Dann kommen noch, mit der vorgeschriebenen Verpätung, der Herr Landrat und der Herr Landtagsabgeordnete nebst Gattinnen. Das junge Volk beherrscht die Szene und die Tanzfläche, und wenn es, paarweise, hinausstrebt in die kühlende Nacht, dann ist es nicht mehr als recht und billig, wenn der Mond über den Weinbergen teilt –: viertel, halb oder voll, je nachdem.