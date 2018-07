Fertighäuser haben zweierlei gemeinsam: sie vermeiden den guten alten Ziegel und seinen großen Bruder, den Hohlstein. Dafür halten sie sich an das Rastermaß, auch Modul genannt, mag ihr Grundstoff nun das Holz, der Stahl oder der Zement sein.

Das älteste in „Serien“ gebaute Fertighaus findet der Bergwanderer auf der Alm. Da steht es seit Jahrhunderten auf der Sonnschienalp in der Steiermark oder auf der Hochalm am Kreuzeck oder am Parsennpaß bei Davos. Kerngesund ist sein Holz; ohne Anstrich hat es eine Wetterfarbe bekommen, die ihm natürlicher Schutz zu sein scheint. Was Wunder, daß die Holzfertighäuser auch am Fuße der Alpen so beliebt sind? Nicht so begehrt scheinen sie bei allen denen zu sein, die einmal längere Zeit in Baracken leben mußten. Ihre Abneigung gegen diese Fertigbauweise der Massenbehausung erscheint begreiflich. Jedoch haben die Erfahrungenn des rationalisierten Barackenbaues aus der Kriegszeit dazu geführt, daß auch im heutigen hölzernen Fertighaus weit weniger von dem kostbaren Rohstoff steckt als früher. Die fertigen Tafeln aus der Fabrik im „holzgünstigen“ Rastermaß 1,125 m enthalten außer den tragenden, urwüchsigen Holzteilen noch Dämmplatten aus harten und weichen Fasern, aus Isolierstoffen, aus Sperrholz. Daraus, so meint mancher, ergebe sich das unbehagliche Gefühl des Unfertigen, des Leicht- und Kurzlebigen solchen Bauten gegenüber.

Der Stahl versteht sich besser darauf, den Eindruck der Dauer zu geben. Die Erfahrungen mit dem Fertighaus aus diesem Rohstoff sind nur etwa 25 Jahre alt, aber es stehen die gesammelten Kenntnisse des Waggonbaues dahinter. So zeichnet sich das Stahlhaus auch durch „Maßarbeit“ aus. Die Millimeter-Bauweise der Mitropa-D-Zug-Küchen hat hier ebenso Eingang gefunden wie das zugluftfreie, doppelverglaste Versenk-Schiebefenster. Dieses Haus kann man tatsächlich fix und fertig (einschließlich Handtuchhalter und Spültisch) kaufen, und es ist nur an die feste Breite von 8 m und die Höhe von 2,50 m und im übrigen an das Rastermaß von 0,50 m gebunden. Wer sich damit abgefunden hat, hegt vielleicht noch Bedenken wegen des Klimas hinter den Stahlwänden. Unbesorgt kann er auf die gleichen Isolierwände vertrauen, wie sie auch im Holzhaus Hitze und Kälte bannen. Nicht einmal der Ventilator ist in unseren Breiten erforderlich, um an heißen Hundstagen eine angenehme Temperatur zu schaffen. Man meint, das Stahlhaus werde mehr Anklang im meernahen, kühleren Norddeutschland finden.

Ohne Standortvorliebe bietet sich schließlich das Haus aus den Fertigteilen des 125jährigen Baustoffes Zement an. Freilich darf er sich nicht als Betonklotz im Bunkerstil darstellen – sonst graust es uns. Aber seine gerasterten Fertigteile mit dem Einmeterzwanzigmaß erlauben ein vielfältiges Abwandelnund damit gefällige äußere Formen. Sparsame Stahlrahmen stützen den dampfgehärteten Gasbeton. Mit den wenigen Normteilen lassen sich nach der Baukastenmethode erstaunlich viele verschiedene „Bilder“ oder Typen schaffen. Die drei Fenstergrößen enthalten Doppelfenster; wenig jedoch weiß man noch über das Vermögen zum Wärmespeichern. Gegen die metallischen Kältebrücken gibt es so manche technischen Kunstgriffe, die auch schon bei den anderen Fertighäusern notwendig waren, wobei sich die Glaswolle als unentbehrlicher Bestandteil erweist. Nun hat sich die Zementindustrie, die dem modernen Zeitalter einen entscheidenden Gesichtszug gibt, nach den kostspieligen Versuchen an Staudämmen, Flugplatzdecken und Fabrikhallen auf das Feld des Wohnbaues begeben. Mit trittschall-isolierenden und schwitzwasser-hindernden Kunststückchen geht sie ihrem spröden Stoff zu Leibe, um alle Bedenken der Hygieniker zu zerstreuen. H. R.