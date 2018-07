In der Angelegenheit des Handelskammergesetzes will man im Hamburger Rathaus offenbar nach der bekannten Devise verfahren: „Erst mit der Ruhe – und dann mit dem Rudi!“ Erst hatte man viel, sehr viel Zeit sogar. In allen andern Ländern der drei Westzonen sind inzwischen, wie es sich für demokratische Verhältnisse so gehört, neue Kammern gewählt worden, und nur die Hamburger Kammer steht noch auf dem Status der Nazi-Verfassung (oder sagen wir höflicher: der Kapitulationszeit), mit ernannten Mitgliedern und Funktionären. Die für Ende 1947 ausgeschriebene (und bereits genehmigte) Wahl wurde seinerzeit vom Senat kurzerhand verboten. Seit fast zwei Jahren also sind die Dinge in der Schwebe, ist der Entwurf eines Kammergesetzes in Vorbereitung, das, nach bekannten Mustern, die paritätische Zusammensetzung, unter Einbeziehung der Gewerkschaften also, bringen soll.

Im April dieses Jahres ist der Gesetzentwurf endlich dem Präses der Kammer zur Kenntnis gegeben worden; er hat seine – sehr wohl erwogenen – Bedenken dagegen geäußert, hat insbesondere auch darauf hingewiesen, daß die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen der Arbeitnehmer und der Unternehmer, nicht aber innerhalb solcher Organisationen erfolgen sollte. Das ist nötig, damit die eindeutige Meinungsbildung beider Gruppen erhalten bleibt, „auf die keine Regierung verzichten kann, die Wert auf ausreichende Unterrichtung und einen – im Interesse der Gesamtheit auf höherer Ebene zu vollziehenden – Meinungsausgleich legt“.

Jetzt, wenige Wochen vor den Neuwahlen zum Hamburger Parlament, jetzt, nach der Schaffung einer Bundesverfassung, die ausdrücklich das Wirtschaftsrecht (wie auch das Vereins- und Versammlungsrecht!) der zentralen Gesetzgebung vorbehält, in die es als früheres Reichsrecht ohnedies gehört, jetzt meint man im Rathaus offenbar, es sei nun an der Zeit, aus der Ruhe zur Gewaltmethode des „Hau-ruck“ überzugehen. Warum diese Eile, warum das fragwürdige Bemühen, schnell noch vollendete Tatsachen zu schaffen, einer Regelung durch den Bund jetzt vorzugreifen, ehe die neue Bürgerschaft gewählt ist, und so die bereits weit genug gediehene Zersplitterung des Wirtschaftsverfassungsrechtes in den drei Westzonen (man denke auch an die verschiedenartigen Lösungen bei den Landwirtschaftskammern!) noch weiter zu treiben? Warum die Verschärfung der politischen Diskussion, jetzt, nach der Bundestagswahl?

„Allzu scharf macht schartig.“ Das gilt auch für die jüngste Erklärung der Gewerkschaften, wonach sie, um ihre Forderungen (darunter dienige auf Parität in den Wirtschaftsvertretungen, unter dem Stichwort „Mitbestimmungsrecht“) durchzusetzen, „den Kampf mit den ihnen direkt zur Verfügung stehenden Mitteln führen“ wollen (– im „Echo“ las man es wieder einmal milder). Diese Drohung mit der direkten Aktion zeigt, wie wenig die re-education zur Demokratie bisher bei uns vorangekommen ist. Und sie bleibt bedauerlich, weil sie die Ansätze zur gemeinsamen Arbeit diskreditiert und damit gefährdet, die ja auch vorhanden sind: im Falle der Hamburger Handelskammer etwa in Form des „Wirtschaftsausschusses“, dem Vertreter der Gewerkschaften, der Genossenschaften, des Handwerks (außer dem in der Handelskammer vertretenen Unternehmertum natürlich) angehören. Dergleichen Ansätze müßten doch wohl, weiter ausgestaltet und dann bundesgesetzlich fundiert, die gegebene Lösung darstellen! E. T.