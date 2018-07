Hörnum, im August

Woran mag es liegen, daß ein Zusammentreffen von Jugendlichen offenbar nicht möglich ist, ohne daß einem solchen Beieinander die bekannten Elemente „jugendbewegter“ Atmosphäre beigemischt werden? Ist dieses Aufgebot an kurzen Hosen, Zeiten, neckischen Tänzen und Liedchen und Blümchen und heftigem Idealismus der Wunsch der Jugend? Vielleicht. Oder geht es auf die Initiative der Älteren zurück? Wahrscheinlich ...

Es sieht so aus, als entwickelten sich unter ausländischem Einfluß neue Formen, die der deutschen Jugend mit den angespannten, strammen Gesichtern Möglichkeiten der inneren Lockerung geben. Fünf Städte in Schleswig-Holstein haben den Säckel weit aufgetan und in den Dünen Hörnums auf Sylt die Reste des früheren Offiziers-Erholungsheims zu einem schönen, beinahe eleganten Haus rekonstruieren lassen. Es ist prachtvoll gelegen, in einem Dünenkessel, auf der einen Seite die Nordsee, auf der anderen das Watt. Die fünf Städte haben es der Jugend Schleswig-Holsteins übereignet. Und zum ersten Male wohnen in diesem Sommer nicht nur deutsche Jungen und Mädel dort, sondern als Gäste der Landesregierung und des Jugendringes von Schleswig-Holstein viele Engländer, Amerikaner, Schweizer und Skandinavier – zusammen mit ein paar hundert Norddeutschen.

Als die jungen Amerikanerinnen ihre Koffer auspackten und dabei die Lippenstifte und die Büchsen mit Schönheitscreme und Puder zum Vorschein kamen, gab es bei den deutschen Mädchen erstarrte Gesichter. (Die deutsche Frau... tut das nicht, jenes nicht... dunkle Reminiszenzen.) Der Schock ging schnell vorüber. Nicht, daß das Make up populär geworden ist, aber populär wurde eine gerade für uns Deutsche wichtige Haltung: nämlich Toleranz. Die Erkenntnis, daß es nicht notwendig ist, ständig auf dem pädagogischen Sprung zu sein, stets zu erwarten, daß einem gefallen muß, was anderen gefällt, und zu verlangen, daß andere lassen, was man selbst nicht tut. – Ein deutscher Junge formulierte das so: „Die Französinnen mit ihrem Gesichterbemalen ... das ist ein bißchen komisch. Aber na, Hauptsache, sie sind nett, und die Franzosen und die Französinnen sind furchtbar nett, und so lebhaft und so kameradschaftlich ...“

Jedes Land hat Lehrer mitgeschickt. Ein junger Mann mit einem Menjou-Bärtchen wandelt über die Straße, die am Rasenplatz des Heims vorüberführt. Da fährt wie ein Blitz ein Tanzrhythmus durch den Lautsprecher. Der junge Mann tänzelt einen Samba für sich allein. Es ist der französische Lehrer... Wir sehen nervös zu den Fenstern der Heimleitung hinauf. Oh vielleicht von da eine Anweisung erfolgt, ein Hinweis auf den Paragraphen irgendeiner Hausordnung. Aber nein, ein paar junge Leute blicken lachend herunter und schnalzen mit der Zunge.

Kein ethischer Sinn – werden vielleicht die Jugendbewegten sagen. Undeutsche Unmoral und Auflösung aller Werte? Ein junger Mann, der nur für einen Tag hier zu Besuch ist, besieht sich mit großen Augen den Betrieb: „Ich muß nur immer an die HJ-Zeit denken“, sagt er. „Ob die hier wissen, wie gut sie es haben?“

Wie vergeht der Tag? Morgens nach dem Frühstück bilden sich Diskussionsgruppen, sie sprechen über irgendwelche Themen, die gerade interessieren. Baden und Spiel am Strand, Essen und Ruhe, mittags beliebige Freizeit, „Konversation“ für den, der Lust hat, auf deutsch, englisch, französisch, oder Gymnastik oder Musik (Cello und Bratsche werden gespielt), Chorsingen, Tänze und Leichtathletik stehen auf dem Programm. Um 20 Uhr findet gewöhnlich ein Vortrag statt, zum Beispiel heute „Deutsche Jugendfragen und Jugendnot“. Um 22 Uhr ist Schluß.

Welchen Weg die deutsche Jugend politisch nehmen wird, ist heute wohl schwer zu sagen. Aber es wäre sehr schön, wenn sie auf alle Fälle lernen würde, daß sich Leute von links oder rechts oder der Mitte und Angehörige des einen und des anderen Landes durchaus mit gutem Anstand und ohne Verkrampftheit gegenüberstehen können. Roland Ring